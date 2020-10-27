Обзор Drone Swarm. Война дронов

Сюжетная линия

На рынке стратегий сейчас практически ничего нового или интересного не выходит, так что разработчики данной игры решили занять пустующий рынок. Но, конечно, назвать проект прямо стратегией я бы не смог — здесь больше экшена, чем раздумий и подсчётов. С другой стороны, разве это плохо? Давайте потихоньку разбираться в этом вопросе.

Люди ничем не лучше

Мы уже видели сотни, если не тысячи, вариаций на тему апокалипсиса, когда либо сами люди, либо их творения, либо катаклизмы приводили к тому, что Земля уже не была пригодна для проживания. В игре Drone Swarm, конечно, этот сценарий решили представить немного иначе — на Землю напали инопланетные дроны, победить которых, условно говоря, получилось с большими потерями, а сама планета перестала быть пригодной для жизни. Изучив технологии пришельцев, люди построили корабль, чтобы найти себе новую планету для проживания, после чего отправились в длительное путешествие. Это очень краткий пересказ, но если начать углубляться в детали, то возникнет масса вопросов. Например, мне на даёт покоя факт того, что люди, которые технологичностью от современного мира почти не отличались, смогли освоить технологии инопланетной расы и построить целый корабль. Но это уже детали.

Геймплей

Дальше нам нужно путешествовать по мирам, дабы сканировать планеты и находить что-то, что позволит людям жить на новой Земле. Чего людишкам не живётся на крутом корабле с массой технологий — никто не знает. Но, видимо, технологии всё же далеки от идеала, так как просканировать планету издалека нельзя. Сканирование даёт лишь часть информации, но для получения полной картинки нужно подлететь ближе, а там, конечно, обнаружить, что есть враги, которым вторжение не по нраву. Их мы будем уничтожать при помощи роя дронов, о котором поговорим чуть позже. И так от планеты к планете — мы прилетаем, сканируем, после чего уничтожаем противника и узнаём, что эта планета нам не подходит. Не сказать, что это шибко увлекательно, особенно когда сидишь и играешь хотя бы три боя подряд. Хочется разнообразия, но в этом плане его ждать не стоит.

Итог

На самом деле назвать игру прямо стратегией я бы не решился — да, здесь есть некоторые элементы планирования и работы с ресурсами, но основа геймплея все же никак с тактикой не связана. У нас есть основной корабль, на котором люди путешествую по планетам, при этом имеется набор дронов, которыми можно управлять. Например, вы просто видите врага, проводите мышкой и выпускаете определенное количество дронов для атаки. Другие в этот момент будут заряжать импульс или создавать собой щит, чтобы основной корабль не получал урона. Но юнитов не так уж много, чтобы вам было тяжело всем управлять и планировать — достаточно несколько раз кликнуть мышкой, чтобы подготовить поле боя для сражения. Именно по этой причине назвать игру классической стратегией нельзя, но, стоит сказать, разработчики так и не говорят — они даже в начале игры заявили, что это не стандартный представитель жанра, а нечто удивительное.

Я могу сказать, что мне понравилась графика, понравился процесс боя и то, как разработчики легко погружают игрока в процесс управления армией дронов. Да, если вы ожидали здесь какой-то микро-менеджмент, управление группами дронов по несколько штук и прочие тонкости, то нет — не будет такого. С другой стороны, это не делает игру плохой, просто жанр вводит геймеров в заблуждение. Это отличная игра с классным дизайном, интересным сеттингом и даже неплохим притянутым за уши сюжетом о выживании человечества.