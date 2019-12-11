Обзор Edna & Harvey: The Breakout. Классический квест

Давайте поговорим о достаточно интересной игре, которая когда-то давно радовала пользователей своими интересными задачами и решениями. Теперь данную игру переделали под современные системы, после чего выпустили в честь десятилетия проекта. Мы в нее поиграли и можем смело сказать, что это действительно крутой релиз, который стоит внимания.
Сюжетная линия
Стоит понимать, что это не новая игра, а некое переиздание в более современном формате, так что найти детальное прохождение или просто синопсис по сюжетной линии в сети можно довольно легко и быстро. Тем не менее история Edna and Harvey: The Breakout действительно интересная, довольно странная и необычная. Нам расскажут о девушке Эдне, которая находится в психиатрической лечебнице. Само по себе место достаточно странное, так что стоит ожидать весьма неожиданных поворотов сюжетной линии. Кроме того, не будем забывать, что если человек находится в такого рода учреждениях, то это совсем не значит, что у него действительно есть проблемы с головой. Вокруг этого и крутится сюжетная линия, которая пусть и не тянет на звание чего-то невероятного, но ощущается весьма интересно. Все же не будем забывать, что игре больше десяти лет, и уровень сюжета в те времена был более слабым.
Графика
Графический стиль оригинальной игры позволил проекту не устареть даже спустя такое длительное время. Графика в формате комиксов будет интересно выглядеть даже спустя двадцать лет, ведь это плоская картинка с массой мелких деталей, а не реалистичная картинка. Разработчики немного улучшили изображение и добавили в игре поддержку современного разрешения, что выгодно сказывается на качестве картинки на больших дисплеях. Конечно, это не тот проект, в котором вы будете всматриваться в мелкие пиксели, но нужно понимать, что оригинальный продукт на современных мониторах выглядел крайне неказисто, всё же в 2008 году мониторы были другими. Теперь можно играть совершенно комфортно и не думать о неправильном соотношении сторон или прочих мелких недоработках, ведь все они полностью исправлены в обновлённой версии продукта. Это, как по мне, самое важное.
Особенности
Также стоит отметить, что разработчики потрудились и над управлением — оно стало более отзывчивым и удобным. Конечно, ничего нового в игру не внесли, просто были изменены некоторые важные параметры, которые были созданы еще для оригинального продукта. Спустя много лет играть с таким интерфейсом ввода было бы очень неудобно, но если вам хочется попробовать именно оригинальный релиз, то можно в настройках все это включить. Фактически, разработчики порадовали и тех, кто прошел данную игру много лет назад, и тех, кто только сейчас планирует этим заниматься. Отдельно хотелось бы похвалить Edna and Harvey: The Breakout за увлекательность виртуального мира. Здесь нет ненужных элементов, сложных настроек или необходимости иметь молниеносную реакцию. Достаточно думать головой, принимать решения и решать определенные головоломки.