Обзор Edna & Harvey: The Breakout. Классический квест

Сюжетная линия

Давайте поговорим о достаточно интересной игре, которая когда-то давно радовала пользователей своими интересными задачами и решениями. Теперь данную игру переделали под современные системы, после чего выпустили в честь десятилетия проекта. Мы в нее поиграли и можем смело сказать, что это действительно крутой релиз, который стоит внимания.

Графика

Стоит понимать, что это не новая игра, а некое переиздание в более современном формате, так что найти детальное прохождение или просто синопсис по сюжетной линии в сети можно довольно легко и быстро. Тем не менее история Edna and Harvey: The Breakout действительно интересная, довольно странная и необычная. Нам расскажут о девушке Эдне, которая находится в психиатрической лечебнице. Само по себе место достаточно странное, так что стоит ожидать весьма неожиданных поворотов сюжетной линии. Кроме того, не будем забывать, что если человек находится в такого рода учреждениях, то это совсем не значит, что у него действительно есть проблемы с головой. Вокруг этого и крутится сюжетная линия, которая пусть и не тянет на звание чего-то невероятного, но ощущается весьма интересно. Все же не будем забывать, что игре больше десяти лет, и уровень сюжета в те времена был более слабым.

Особенности

Графический стиль оригинальной игры позволил проекту не устареть даже спустя такое длительное время. Графика в формате комиксов будет интересно выглядеть даже спустя двадцать лет, ведь это плоская картинка с массой мелких деталей, а не реалистичная картинка. Разработчики немного улучшили изображение и добавили в игре поддержку современного разрешения, что выгодно сказывается на качестве картинки на больших дисплеях. Конечно, это не тот проект, в котором вы будете всматриваться в мелкие пиксели, но нужно понимать, что оригинальный продукт на современных мониторах выглядел крайне неказисто, всё же в 2008 году мониторы были другими. Теперь можно играть совершенно комфортно и не думать о неправильном соотношении сторон или прочих мелких недоработках, ведь все они полностью исправлены в обновлённой версии продукта. Это, как по мне, самое важное.

Итог

Также стоит отметить, что разработчики потрудились и над управлением — оно стало более отзывчивым и удобным. Конечно, ничего нового в игру не внесли, просто были изменены некоторые важные параметры, которые были созданы еще для оригинального продукта. Спустя много лет играть с таким интерфейсом ввода было бы очень неудобно, но если вам хочется попробовать именно оригинальный релиз, то можно в настройках все это включить. Фактически, разработчики порадовали и тех, кто прошел данную игру много лет назад, и тех, кто только сейчас планирует этим заниматься. Отдельно хотелось бы похвалить Edna and Harvey: The Breakout за увлекательность виртуального мира. Здесь нет ненужных элементов, сложных настроек или необходимости иметь молниеносную реакцию. Достаточно думать головой, принимать решения и решать определенные головоломки.Нужно понимать, что Edna and Harvey: The Breakout не является новой игрой в полном понимании этого значения. Это просто игра 2008 года, которую существенно обновили, исправили все ненужные баги, после чего отправили в релиз. Для фанатов ностальгии продукт явно подойдет, да и ценителям качественных квестов такая игра тоже понравится, ведь она действительно круто реализована. Есть некие недостатки, но это вполне слабые минусы, на которые внимания не обращаешь. Ведь все время нужно думать над загадками, о каких минусах вообще речь.