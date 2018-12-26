Обзор Egress. Не то, чего вы ожидаете

Я давненько слышал про Egress, но добрался до ее обзора только сейчас. Была надежда, что за время разработчик создатели как-то оптимизируют свой проект и сделают его более приятным для новичков, которые хотят получать удовольствие, а не страдать. К сожалению, как оказалось, ничего подобного не произошло — для успешной игры вам нужно посмотреть десяток роликов в интернете и прочитать гайды, а только потом идти воевать. В игре ничего этого нет и нужно разбираться методом тыка, что не очень увлекает, особенно при наличии остальных недостатков проекта.

Обучение

Изначально разработчики не дают нам отправиться в игру, пока мы не пройдем практику. Это отличная новость, ведь вам не нужно будет ломать голову над тем, как бы правильно использовать умения и так далее. Я уже обрадовался данному пункту в меню, вот только оказалось, что все ужасно. Вам дают выбрать персонажа, у которого крайне кроткое и непонятное описание. Далее, вы появляетесь в комнате без каких-либо указателей или советов, нужно самостоятельно бегать и искать, что тут нужно делать. К примеру, на площади я нашел две фигуры, которые можно было бить. Думаете, что вам расскажут зачем это нужно и что будет дальше? Нет, просто бегаете, пока не надоест, потом можно выйти в меню и пойти играть. Достижение за самое невнятное и ненужное обучение в игре 2018 года достаётся, барабанная дробь, Egress. Либо добавьте описания и подсказки, либо удаляйте эту практику вообще.

Геймплей

Игровой процесс довольно простой — вы такое уже множество раз видели в других проектах. Например, нужно защищать сокровища от противника. Вы просто стоите своей командой в зоне досягаемости к нужным предметам и отбиваетесь от атак всех, кто пытается их украсть. Здесь очень простая тактика — нападаешь втроём на одного врага и тот быстренько умирает. Не могу сказать, что режим очень уж увлекает — игровые механики просты до безобразия, постоянно идут мелкие подтормаживания, далеко не все игроки понимают, что здесь нужно делать. Причина, конечно же, в предыдущим пункте — пользователь попадает на поле боя лишь с пониманием того, что атака на левой клавише мыши, а сильная атака — на правой. Никаких тонкостей геймплея вам не рассказывают, значит нужно все узнавать самостоятельно путем проб и ошибок. Это не очень радует, так как хочется играть и наслаждаться, а не набивать шишки.

Недоработки

Проблемы с оптимизацией можно списать на то, что игра еще не в релизе и ее еще будут доделывать. Однако, проседания FPS случаются постоянно, особенно это неприятно во время боя. В этой игре точный удар может решить исход боя, но когда картинка просто виснет раз в секунду, то о точных ударах и уклонениях говорить не приходится. Будем надеяться, что разработчики это поправят на момент запуска и все будет работать более стабильно. Тоже самое хотелось бы сказать про картинку — местами она выглядит просто ужасно, а иногда способна порадовать глаз. Такой сильный контраст качества сбивает с толку.

Итог

Мне бы очень хотелось получить удовольствие от данной игры, так как задумка действительно крутая. Может разработчики в будущем все поправят и сражаться с бригами действительно будет интересно и увлекательно, но пока что все смотрится крайне скучно. Боевая система вроде как должна быть сложной, но на деле получается, что она просто ограничена — два типа удара и кувырок. Все, больше ничего в этой боёвке нет. Да и есть масса недоработок, которые даже не к оптимизации относятся, а к очень банальным вещам. На текущий момент получить наслаждение от игры мне не удалось, к сожалению.