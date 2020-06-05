Обзор Elari NanoPods 2. TWS-наушники за адекватные деньгам

Наушники формата TWS неимоверно быстро набрали свою популярность. Из-за такого высокого спроса их начали производить практически каждая компания. Сегодня у нас на тесте второе поколение беспроводных наушников Elari NanoPods 2. В этом обзоре мы выясним все их преимущества и недостатки.

Комплектация

Elari NanoPods 2 поставляются в небольшой белой коробке. Внутри нее находятся сами наушники, сменные амбушюры, провод для зарядки MircoUSB, купон на 3 месяца в сервисах Яндекс и вся необходимая документация.

Внешний вид

Некоторые TWS-наушники настолько громозкдки, что по своим размерам больше напоминают небольшой повербанк. Эта ситуация обошла Elari NanoPods 2 стороной и по компактности они равнозначны прошлому поколению NanoPods.

Elari NanoPods 2 можно приобрести в двух цветах: черный и белый. Обе версии глянцевые и хорошо собирают отпечатки от пальцев.

Крышка кейса надежно держится на шарнире и закрывается с соответствующим щелчком при помощи магнита.

Наушники в кейсе сидят плотно и не вылетают из него даже если их усердно потрясти.

Сзади находится индикатор, разъем для зарядки MircoUSB. Хотелось бы уже видеть USB Type-C, но некритично.

Важная особенность данных наушников заключается в том, что они защищены от попадания воды и влаги по стандарту IP 67. Это значит, что в них можно совершенно спокойно передвигаться по городу даже во время сильного дождя.

NanoPods 2 на первый взгляд кажутся достаточно массивными, но на деле сидят в ухе плотно и аккуратно.

На каждом наушнике имеется по одному микрофону, индикатору, и многофункциональной клавише, позволяющая ставить музыку на паузу, отвечать на входящий звонок и вызывать ассистента. Здесь у нас есть одна претензия к NanoPods 2. Во время работы наушников данный индикатор навязчиво загорается раз в 10 секунд и это никак нельзя отключить.

Первое подключение

Подключение к Elari NanoPods 2 осуществляется за счет Bluetooth 5.0. При открытии крышки кейса наушники автоматически включаются и полностью готовы к работе. Обычно беспроводные наушники после удачного коннекта издают соответствующий звук, но в Elari решила сделать по-другому и внедрила в NanoPods 2 оповещение женским голосом. Вначале использования это может даже раздражать, но через пару дней уже привыкаешь.

Качество соединения вполне себе неплохое и в целом соответствует заявленному радиусу в 10 метров. Также удобно, что сопряжение можно произвести только к левому или правому уху.

Отвечать на звонки можно спокойно с помощью наушников, так как встроенные микрофоны отличное передают речь.

Как звучат?

За звук в NanoPods 2 отвечают два неодимовых динамика диаметров 10 мм, способные работать в диапазоне частот от 20 Гц до 20 000 Гц. Честного говоря, мы ожидали что качество звука будет самой слабой стороной наушников, а оказалось наоборот. Они играют действительно на неплохом уровне и выдают отличную звуковую сцену с низкими, средними и высокими частотами. Запаса громкости здесь тоже хватает.

Наушники отлично сидят в ушах и не вызывают дискомфорт после нескольких часов использования.

Запас автономности

В каждом наушнике имеется аккумулятор на 50 мАч, которые обеспечивают до 4 часов работы. У нас же NanoPods 2 в среднем прорабатывали около 3,5 часов при выставленном уровне громкости в 60-70%. Плюс кейс на 250 мАч может подзарядить уши 2,5 раза и так мы получаем, что суммарно они могут проработать 12 часов. Самому же кейсу для полного заряда необходимо 2 часа.

Итоги

Elari NanoPods 2 нас приятно удивили. Если закрыть глаза на MircoUSB, навязчивый индикатор, то за свою цену это отличные беспроводные наушники с компактным кейсом, удобной посадкой, достойным звуком, неплохим запасом автономности и влагозащитной на уровне IP67.
Комментарии и отзывы Elari NanoPods 2
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