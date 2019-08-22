Обзор Emberlight. Почти как Герои меча и магии

2019-08-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - Emberlight; [5]
Довольно часто на глаза попадаются интересные игры, которые после определенного времени рекомендовал другим совершенно не хочется. Так случилось и с этой игрой — она достаточно стильно выполнена, интересно реализована, но она не тянет на тот проект, который мне бы лично хотелось рекомендовать своим читателям. Давайте поговорим, почему.

Управление

Довольно необычно видеть в 2019 году игру, которая полностью основана на управлении мышкой — абсолютно все действия вы будете делать именно при помощи грызуна. Я не скажу, что это проблема, так как у большинства классических проектов в этом жанре именно такое управление и есть, но хотелось бы более современную игру с клавишами хотя бы на ключевые моменты. К примеру, активировать атаку или что-то в таком духе намного интереснее клавишами, чем переключаться мышкой постоянно. Но, разработчики, видимо, хотели создавать классический продукт и именно такой игра и получилась. Раньше, когда жанр только зарождался, разработчики весьма активно создавали игры с управлением исключительно мышкой. Сейчас это выглядит довольно странно, но в целом играть можно — просто потерпите пол часа, пока привыкните нажимать на все умения именно мышкой. После этого играть будет намного интереснее.

Графика

Самая слабая сторона проекта — графика. Разработчики, видимо, не могли позволить себе прямо красивую картинку и постарались выжать из игрового процесса максимум, а графику уже нарисовали такой, на какую хватило личных средств. Не могу сказать, что играть в это прямо невозможно, но после качественных пиксельных игр или после ААА-проектов с достаточно красивой картинкой смотреть на нечто подобное не очень хочется. Мне пришлось буквально вынуждать себя играть дальше, так как хотелось уже увидеть больше и потом написать обзор, но обычному игроку такое точно не подойдет. Лет десять назад такая картинка уже считалась архаичной и скучной, а сейчас на нее вовсе нет желания смотреть. Конечно, многие скажут, что это в духе оригинальных проектов, но почему бы тогда просто в них и не играть? Зачем платить за современную игру с отставшей графикой.

Геймплей

Игровой процесс достаточно простой и понятный — у нас есть группа бойцов, которых вы сами выбираете и настраиваете на старте игры. Потом этим отрядом вы отправляетесь на виртуальное поле боя и путешествуете по подземельям, сражаясь с разного рода противниками, накапливаете опыт, ресурсы и предметы. Умения персонаже можно улучшать, плюс вы всегда можете двигаться по совершенно разным локациям и получать от этого просто тьму удовольствия. Конечно, далеко не всегда удается победить врага — бывают случаи, когда противник вроде слаб и легок, но на деле он уничтожает тебя буквально за пару кругов. Нужно изучать противника и знать слабые места, плюс старайтесь защищать слабых магов — они сильно дамажат, но и получают урона достаточно много. Лучше всегда контролировать ситуацию и активировать защитные заклинания, чтобы побеждать врага своими сильными сторонами.

Итог

Игра достаточно необычная и в 2019 году таких проектов вы точно не увидите — разработчики чаще смотрят в сторону более современной графики, более продвинутого дизайна уровней и геймплея. Разработчики этой же игры решили пойти в сторону классики, пусть это далеко и не всем понравится. В итоге получается крайне необычная игра с упором на ролевую составляющую, которая отлично смотрелась бы лет десять назад. Сейчас это проект исключительно для заядлых фанатов, которые хотят почувствовать то самое чувство ностальгии.

Комментарии и отзывы Emberlight
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