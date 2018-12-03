Обзор Escape Doodland. Нестандартный раннер

2018-12-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - Escape Doodland; [144]
Мы привыкли к тому, что разработчики игр на ПК не делают раннеров, так как это прерогатива мобильных платформ. Очень трудно сделать достойный раннер, который будет увлекать пользователя за настольным компьютером, особенно если делает проект не крупная студия с миллионами долларов в бюджете. Тем не менее, иногда добротные проекты в этом жанре выходят и Escape Doodland является ярким тому примером. Продукт получился довольно многогранным и увлекательным, я провел за прохождением уровней этой игры довольно много времени и получил массу удовольствия. Теперь пришло рассказать вам о том, почему эта игра заслуживает внимания и почему разработчики трудились не зря. И, конечно, стоит понимать, что это проект инди-студии, так что говорить о каких-то невероятных технологиях не стоит. Разработчики делали игру с душой, чтобы вам было приятно в нее играть, все остальное не так важно.

Геймплей

Игровой процесс крайне простой и понятный — у нас есть здоровенный монстр, который наступает на пятки и хочет нас съесть. Нужно убегать от него и стараться при этом подбирать необходимые нам ресурсы — зеленые бобы и спички. Конечно же, игровой мир построен таким образом, чтобы у вас не было возможности легко и быстро уйти от преследования, так что нужно будет активно прыгать, карабкаться по стенам, использовать спички для ускорения, собирать предметы на своем пути и делать это очень быстро. Проблема в том, что монстр практически всегда дышит нам в спину и буквально одна ошибка будет означать поражение. А сохранений здесь нет — вы либо пробегаете уровень до конца, либо будете проходить его заново с самого начала. Это делает игровой процесс более активным и насыщенным, никогда нет времени на то, чтобы заниматься стратегией или планированием. Просто бегите вперед и старайтесь выжить.

Управление

Управление мне понравилось, хотя назвать его удобным у меня не получается — разработчик, видимо, целился на аудиторию пианистов, которые могут нажимать разные кнопки в мгновение ока. Например, для прыжка вам нужно нажать на Пробел, для военного прыжка — два раза нажмите на Пробел. Для того, чтобы карабкаться по стенам, нужно зажать Пробел и держать его, пока не залезете наверх. Помимо этого, у нас есть клавиша E, которая отвечает за торможение монстра едким запахом, есть W и D для ускорения за счет спичек. Сразу все освоить будет довольно проблематично.

Магазин

В игре имеется магазин, который основан на зеленых бобах, которые вы будете собирать на уровнях. Там есть масса интересных предметов, которые могут позволить вам проходить уровни более шустро и уверенно, однако тратить бобы на покупку спичек я крайне не рекомендую — обычно вы либо можете пройти уровень без спичек, либо нужно больше тренироваться. Тратить заветные бобы на покупку спичек довольно дорого, ведь спички после активации заканчиваются и тогда нужно будет вновь копить те самые бобы. В целом, реализация экономики мне очень понравилась, вопросов нет.

Итог

Мне игра понравилась своей простотой, которая быстро превращается в хардкорность. Только вы посмотрели на простое обучение и графику, которая напоминает рисунки из тетради, как на первом же уровне вас съедят за пару минут. Дальше начинается целая цепочка тренировок и постоянных прыжков, которые в итоге позволят пройти дальше по уровням, накопить ресурсов для покупки необходимых предметов и так далее. Это очень круто, что есть еще разработчики, которые делают подобные проекты. Лично мне такая реализация очень понравилась, играть весело и можно постоянно улучшать себя.


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