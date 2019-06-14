Обзор Eternity: The Last Unicorn. Ужасная камера

2019-06-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - Eternity: The Last Unicorn; [78]
Изначально мне Eternity: The Last Unicorn понравилась и я даже решил, что буду играть с большим удовольствием в интересную игру с классными диалогами. Но, довольно быстро разработчики объяснили мне, что я должен не только играть с удовольствием, но и немного страдать, чтобы это удовольствие получить. Если вы готовы к такого рода испытаниям, то самое время посмотреть на данную игру — она готова вас удивлять. И не всегда в положительном смысле.

Камера

Я понимаю, что Eternity: The Last Unicorn не является ААА-игрой и что разработчики не обладали большим запасом денег, чтобы делать все красиво и идеально. Но, когда камера настолько плохо себя ведет, лично у меня просто пропадает желание играть дальше. Ведь это не геймплей, а настоящие мучения и страдания. Почему примерно каждый третий предмет, который мне нужно подобрать, я просто не вижу? Он может где-то спрятан или его не показывает камера, но я могу стоять прямо на метке «Поднять» и не видеть то, что я поднимаю. Это максимально неприятно, но когда вы доберетесь до перемещения по виртуальному миру, то осознаете всю боль неудобной камеры. Вы то видите зад персонажа и не видите, что перед ним, то вам показывают перед героя, но бежать нужно в сторону к пользователю и вы опять ничего не видите. Это настолько грустно и плохо, что дальше обзор можно было бы и не писать, ведь играть с такой камерой дико неудобно.

Диалоги

Это ролевая игра и разработчики обещали нам массу интересных деталей в рассказах и сюжетной линии, но они не упомянули, что игра в 2019 году будет лишена озвучки. Вы в буквальном смысле бегаете по миру, в котором есть только фоновая музыка и некоторые эффекты от шагов, не более того. Любой диалог или информация подаются в виде текста на экране вовсе без каких-то звуков, это просто текст и вам его нужно читать. А текстов здесь много, так что приготовьте свои нервы читать постоянно, забывая о том, что персонажи вообще могут издавать звуки. Конечно, это тоже проблема бюджета, ведь у небольшой студии нет денег на озвучку, но можно было бы хоть меньше текстов придумать? Зачем читать целые полотна текста ради того, чтобы потом просто сбегать и открыть очередной сундук? Мне кажется, что сами разработчики в эту игру не играли даже часа.

Графика

Единственное, что в Eternity: The Last Unicorn можно похвалить, так это графику — она очень красиво смотрится, отлично реализована и есть на что посмотреть. Да, рассмотреть мир и покрутить камерой вам все равно не дадут, так как камера здесь не обладает функцией управления, но в целом декорации мне понравились. Есть масса красивых деталей, на которые сразу обращаешь внимание, есть тьма мелочей, позволяющих взглянуть на этот мир под другим углом. Да и дизайнеры уровней постарались, предоставляя нам действительно интересные локации со сложными системами тоннелей и проходов. Вообщем, как вы уже поняли, картинка на экране мне понравилась — она сочная и яркая, в такое я бы вполне играл, если бы не первые два пункта. Вот с ними все очень грустно и неинтересно, что сильно портит настроение на самом деле. Но, что уж тут поделать.

Итог

Я понимаю, что игра сфокусирована не на широкую аудиторию, а на небольшой отряд геймеров, которые скучают по ролевым играм с большим количеством текста и прочими деталями. Но, это современная игра и выглядеть она должна современно, а не так, как сейчас. Камера просто ужасная и только ее достаточно, чтобы я удалил эту игру и никогда больше в нее не заходил. Если вы прямо большой фанат ролевых игр, то скачайте Ведьмака и играйте с комфортом, зачем себя так напрягать?

Комментарии и отзывы Eternity: The Last Unicorn
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