Обзор F1 2019. Гонка для профессионалов

2019-07-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - F1 2019; [109]
Мы поиграли в F1 2019 и решили поделиться с вами своими впечатлениями. Хотя, в этом нет особого смысла, ведь преданные фанаты и так купят гонку без особых раздумий, а вот новичкам, которые только-только постигают азы гоночных симуляторов, советовать данную гонку тяжело — могут не осилить. Но, давайте посмотрим ближе и более детально поговорим о данном релизе.

Гонка

Стоит отметить, что гоночный симулятор F1 2019 создавали специально для ярых поклонников — обычные игроки, которые привыкли к казуальному управлению и легким входам в повороты, просто не смогут осилить данный геймплей. Здесь любое резкое движение может стать для вас последним — нужно контролировать скорость, очень аккуратно входить в повороты, стараться ехать по идеальной траектории и не терять ни единой секунды на лишние действия. Ведь в итоге разница между первым и вторым местом может составлять меньше половины секунды! Очень важно привыкнуть к управлению, научиться вовремя тормозить и разгоняться, правильно рассчитывать траекторию на обгон и выбирать оптимальные маршруты для этой задачи. Здесь нельзя сталкиваться с врагами и обгонять их так, как вам вздумалось — нужно контролировать ситуацию. Конечно, все эти тонкости постигаются далеко не сразу.

Графика

Картинка в игре довольно неоднозначная. С одной стороны, гоночные болиды прорисованы на очень высоком уровне и ездить на них одно удовольствие. Разработчики проработали массу интересных моментов и представили лицензионные модели авто, что для фанатов гоночного спорта огромный плюс. С другой стороны, далеко не у всех геймеров есть понимание всех этих деталей — большая часть пользователей не сможет отличить болид Mercedes от Ferrari, разве что по цвету. А вот с картинкой на заднем плане большие проблемы — деревья выглядят странно, плюс во время разгона все довольно некрасиво размывается. Возможно, если играть в 4К на ультра-настройках графики, то ситуация будет немного лучше, но у 96% геймеров мира такой мощной системы просто нет. Правда, смотреть на листья на деревьях во время гонки времени у вас все равно не будет — нужно за трассой следить. А это не так уж просто, на самом деле.

Мультиплеер

Да, в игре есть режим карьеры и он неплохо поставлен, есть даже несколько смешных кат-сцен с диагнозами персонажей. Но, это все лишь учебное пособие для новичков, которые впервые купили себе игру по данной франшизе и хотят насладиться какими-то интересными делами. Для более опытных геймеров, которые уже изучили физику и знаю все основы, настоятельно рекомендуем идти в мультиплеер, так как там проходят самые опасные баталии. Геймеры всегда гоняют непредсказуемо, им постоянно нужно что-то выдумывать, чтобы обойти оппонента и это вынуждает вас тоже думать иначе, пробовать разные тактики. Это довольно интересно и если вы большой фанат сражений не с ботами, а с реальными людьми, то онлайн точно принесет вам массу положительных эмоций. Особенно если вы умеете ездить на уровне выше среднего. Новичкам в мультиплеер идти не советую.

Итог

F1 2019 создавали специально для преданных фанатов франшизы, которые обожают именно королевские гонки и получают от них больше всего удовольствия. Если вытопи относитесь к ним и любите слушать рев мотора на очередном длинном участке трассы, то самое время посмотреть в сторону свежей гонки. У нее есть все необходимое, чтобы вы наслаждались и даже не думали о каких-то других проектах. Конечно, нужно будет потрудиться и потренироваться, чтобы хотя бы доехать круг без ударов, но это того стоит — ощущения просто шикарные.

Комментарии и отзывы F1 2019
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