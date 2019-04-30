Обзор Fade to Silence. Выживаем в снегах...

Геймплей

Игры про выживание с каждым годом становятся все интереснее и интереснее. Разрабочики научились лучше передавать атмосферу страха, лучше реализовывают виртуальный мир и вынуждают иначе смотреть на геймплейные особенности. Fade to Silence — яркий пример того, как может выглядеть современная игра в данном жанре, как она может выгодно отличаются от конкурентов по рынку. Мы поиграли некоторое время и можем смело заявить, что если вы большой фанат выживания и любите такую тематику, то игра просто обязательно к прохождению. Здесь есть все, чтобы вы на длительное время забыли о других проектах и получали массу удовольствия от происходящего на дисплее. Так что давайте оденемся потеплее, возьмем в руки мышку и отправимся покорять виртуальный мир. Хотя, скорее всего, это он будет нас покорять, а не наоборот. Суровая зима не даст просто так взять и завладеть преимуществом, уж поверьте.

Виртуальный мир

Игровой процесс построен на весьма стандартных и понятных игроку механиках. Нашему персонажу в условиях суровой зимы нужно выживать всеми возможными способами — нужно охотиться на зверей и добывать себе мясо для пропитания, искать ресурсы и улучшать свою экипировку, путешествовать по миру в поисках более привлекательных припасов. Но, разработчики решили на стандартной модели не останавливаться и предоставили нам нечто более увлекательное. Нам еще нужно будет сражаться с разного рода монстрами, чтобы те не уничтожили нашего героя, плюс нужно будет спасать и вербовать персонажей в свой лагерь. Это своего рода симулятор градостроения, только вместо зданий мы набираем себе сотрудников и те делают жизнь лучше. В целом, игра выглядит как уже знакомый проект, только с гораздо более улучшенным набором механик, которые не дают игроку уставать или скучать.

Недостатки

К большим мирам мы уже привыкли и можем с уверенностью назвать десяток проектов, которые не просто неплохо реализованы, а действительно дают ощущения необъятного пространства. В игре Fade to Silence разработчики тоже берут нас громадными просторами — локации огромные, путешествовать по ним интересно, но крайне опасно. Иногда гораздо эффективнее перебраться в другую точку на собачьей упряжке, вот только нужно понимать, что упряжкой нужно еще управлять — можно и разбиться без проблем. Так что карта большая, изучать ее хочется, но делайте это аккуратно, чтобы не замерзнуть.

Итог

Нужно понимать, что игра про выживание в открытом мире просто не может обойтись без недостатков, это вполне закономерно. То есть, если вы надеетесь увидеть идеальный проект, то вам, скорее всего, придется разочароваться. Здесь есть мелкие баги, есть довольно сложная система развития, нет детального обучения, которое бы провело вас от начала и до конца. Карта большая и иногда просто теряешься в том, то нужно делать дальше. С другой стороны, это лишь играет на руку атмосфере — мир открыт, бери что хочешь. Правда, при этом нужно выжить и понять, куда двигаться дальше.

Мы можем с уверенностью заявить, что Fade to Silence является лучшим проектом в своем роде. Это действительно очень крутая игра про выживание, которая не просто затягивает, а дает возможность жить в игре. Изучайте локации, ищите припасы, тренируйтесь, сражайтесь с опасными монстрами, пробирайтесь сквозь снег, улучшайте базу, занимайтесь охотой. Здесь так много всего, что даже сложно представить. Для заядлых фанатов жанра такая игра точно подойдет, особенно если вы обожаете тематику зимы и невероятного холода. Тогда проект тем более понравится.