Обзор Far Cry New Dawn. Отличное продолжение

2019-02-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - Far Cry New Dawn; [117]
Я играл в Far Cry 5 и эта игра принесла мне массу удовольствия. Злодеи вызывали эмоции, их хотелось наказать и спасти людей от их деяний, оружие стреляло отлично, с отдачей и прочими приятными мелочами, открытый мир радовал от начала и до самого конца. То есть, разработчикам из Ubisoft удалось увлечь меня в их мир и показать, насколько сюжет крутой и интересный. Не могу точно сказать, сколько времени я провел в пятой части, но продолжение истории в виде Far Cry New Dawn я ждал очень сильно. К счастью, разработчики не подкачали и игра получилась крайне увлекательной. Можно сразу с уверенностью сказать, что если вам нравилась пятая номерная часть, то данная новинка тоже принесет массу положительных эмоций от прохождения. Кроме того, игру продают немного дешевле по определенным причинам, а значит вы получаете отличную возможность немного сэкономить. А теперь давайте играть.

Геймплей

Игровые механики остались на прежнем уровне. У нас есть главный враг, которого нужно уничтожить, но добраться до него не так уж просто — сначала нужно обзавестись соратниками и сразиться с массой помощников главных злодеев. Вам нужно будет постепенно принимать в свои ряды специалистов, которые помогают во время сражения, развивать базу «Процветание» и поднимать уровень своего оружия. Да, разработчики немного внедрили механику ролевой игры, чтобы вам было интереснее сражаться и копить ресурсы. Оружие более высокого уровня наносит больше урона и позволяет сражаться с врагами более высокого уровня. Нужно захватывать аванпосты, собирать ресурсы, искать тайники и постепенно продвигаться по сюжетной линии. Именно так мы проходили Far Cry 5, теперь пришло время вновь проверить свои навыки и вспомнить, как искали тайники и ресурсы в них. Игровой процесс мне понравился, а что с сюжетом?

Сюжетная линия

Основа сюжета построена вокруг рейдеров, которые грабят и убивают всех в округе. Эти бандиты появились сразу после того, как люди из бункеров и подвалов выбрались наружу после ядерного взрыва. Пока одни люди сажали овощи и строили дома, другие с оружием это все отбирали и сжигали. Во главе бандитов стоят девушки Микки и Лу, которые по уровню жестокости легко уделают антагониста предыдущей части франшизы. Они легко сжигают все на своем пути и карают всех, кто им противится. Так что мотивации воевать у вас будет предостаточно, я в этом не сомневаюсь.

Ролевая составляющая

На просторах карты округа Хоуп вы увидите как обычных противников первого уровня, так и солдат второго, третьего и легендарного уровня. Эти персонажи обладают большим запасом жизней и с ними намного сложнее тягаться. Для того, чтобы игроку было интереснее играть, разработчики добавили систему крафта, которая дает возможность делать крутые стволы и потом убивать даже опасных противников. И это правда работает — искать ресурсы сразу стало интересно, а за захват аванпоста высокого уровня дают больше ресурсов для развития своей базы. Нововведение явно пошло игре на пользу.

Итог

У Ubisoft получилась шикарная игра, которая фанатам серии точно понравится. Да, карта осталась прежняя, некоторые здания тоже легко узнаются из прошлой части, но все остальное ощущается иначе. Стрельба из оружия, собранного из мусора и металлолома, смотрится крайне необычно, плюс враги повышенного уровня вносят свою долю интереса в прохождение. Теперь у вас есть смысл всю игру искать ресурсы, чтобы потом сделать крутое оружие и воевать за более выгодные локации или аванпосты. Обязательно стоит попробовать новинку — это настоящий блокбастер мира видеоигр.


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