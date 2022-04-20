Обзор Farming Simulator 22 – Лучший симулятор фермы…

Farming Simulator 22 обзор

Предыстория Farming Simulator 22

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию легендарное продолжение симулятора фермы от Giants Software, которая уже успела завоевать доверие игроков и представить в ноябре 2021-го года свое новое детище. Встречайте, перед вами Farming Simulator 22, который с уверенностью можно назвать лучшим симулятором фермы текущего года. Давайте детальней познакомимся с данной игрой.Если вы еще ни разу не имели возможность играть в симулятор фермы и совершенно не представляете, что это за игра и в чем ее суть, то давайте для начала попробуем объяснить и рассказать.

Вы являетесь начинающим фермером, у которого еще нет практически ничего (в зависимости от сложности, которую выберете). Задача довольно непростая – создать свою собственную ферму с высоким уровнем дохода.

Вся прелесть в том, что вы можете выбрать для себя практически любое направление: выращивание различных овощных культур, засеивать поля пшеницей, подсолнухами, травой, картошкой, свеклой, выращивать виноград, заниматься животноводством и многим другим. Направлений невероятно большое количество, вам лишь необходимо выбрать свое и с чего-то начать.

На первое время игроку дается определенный бюджет, либо говоря простым языком – кредит, который со временем необходимо погасить. А если возникнут трудности, то можно взять дополнительный лимит по кредиту.

Farming Simulator 22

Здесь нет определенной цели, которую необходимо пройти. Задача весьма понятна – добиться хорошего оборота выращиваемого сырья и не нуждаться ни в чем.Геймплей игры, как нам кажется, это одно из самых главных фишек Farming Simulator 22. Так как разработчики действительно постарались над тем, чтобы игрокам не было скучно. Игрокам дается полная свобода действий.

Для начала предлагаем познакомиться с представленной техникой, ведь их здесь невероятно большое количество: трактора, комбаины, множество прицепов, сеялки, техника для вспахивания, опрыскивания, обработки полей, перерабатывающие заводы, пекарни, магазины, теплицы, сараи, коттеджи… Это лишь малая часть того, что мы Вам перечислили.

Управление осуществляется при помощи мышки и клавиатуры, причем осваиваться в Farming Simulator 22 придется не один день, так как очень много нюансов по управлению. Благо то, что в игре есть возможность включить панель с подсказками, что существенно облегчает жизнь.

Купить поле

Подготовить поле при помощи плуга

Положить удобрение, которое также разделено на несколько видов

Далее пройтись культиватором

Еще раз обработать

Убрать камни

Прокатать

Засеять

Дождаться созревания (при необходимости убирать сорняки)

Сбор урожая

Сбор остатков травы

Продажа урожая, хранение, либо отправка в пункт по созданию муки

Из особенностей необходимо отметить, что в Farming Simulator 22 все взаимосвязано. К примеру, чтобы посадить ту же пшеницу, необходимо пройти множество этапов:

Кроме того, для того, чтобы выполнить все эти действия, необходимо приобрести огромное количество техники, которая обойдется игрокам в копеечку. И так с каждой культурой, будь то выращивание винограда, либо обычной травы для животных. В связи с этим, прежде чем начать ту или иную работу, подумайте, что вам необходимо для этого и сколько денег нужно потратить для начала.

На начальной стадии есть множество вариаций того, как заработать денег, вложив при этом минимальные усилия и в первую очередь обратить внимание необходимо на теплицы, которые на сегодняшний день, как нам кажется, является самым выгодным и доступным фермерским решением, чтобы получить хороший старт фермера.

Внимание игроков привлечет возможность управлять всеми функциями той или иной техники. Самостоятельно грузить, разгружать, разворачивать огромные машины и наблюдать как все это работает. Кроме того, реалистичность всех действий доведена на все сто процентов, иногда складывается впечатление того, что, поиграв всего лишь каких-то несколько дней в Farming Simulator 22 ты действительно можешь стать фермером в реальной жизни. Помимо удовлетворения от процесса игроки будут получать огромное количество информации: как выращивать, как производить уборку и многое другое.

Время разделено на месяцы, с января по декабрь. При помощи специального графика вы можете быстро посмотреть, когда именно можно сажать и убирать ту или иную культуру. Кроме того, здесь же можно найти информацию о том, в какое время лучше всего будет ее продать.

В игре можно управлять временем самостоятельно (ускорить, либо замедлить). Помимо этого, если вы приобретете жилье, то через него можно будет пропускать время по одному месяцу, уходя в спячку. Но стоит помнить тот факт, что после каждого пропуска месяца с игроков будет списываться определенное количество денег на оплату кредита и содержание фермы.

Пропускать месяца необходимо будет для того, чтобы быстрее проросли засеянные поля, однако до этого уровня вы все же будете заняты зарабатыванием денег, а деньги зарабатывать в Farming Simulator 22 можно различными способами. Во-первых, начать можно будет с различных заданий, убирая чужие поля и подготавливая их к новым посевам, однако это будет лишь на первое время, ибо основной доход начнется уже спустя некоторое время, когда вы накопите денег на нормальное производство, технику и начнете выстраивать уже свое хозяйство.

Важно понимать то, что направление своей фермы лучше выбрать изначально, ведь на каждую сферу деятельности необходимо приобретать свою технику, однако есть вещи, которые пригодятся везде: тракторы, прицепы, манипуляторы и техника для удобрения и обработки.

Что касаемо заработка на своей ферме иногда перед тем, как что-то продать, необходимо подумать, не понадобиться ли это вам в дальнейшем? Ведь из той же пшеницы, к примеру, можно будет получить муку, но для этого нужно построить мельницу, а из муки, при покупке пекарни, можно будет печь хлеб, а вот хлеб является отличным способом подзаработать.

Раз уж мы заговорили про зерно, его можно использовать в качестве корма для куриц, при наличии курятника, которые в свою очередь дают вам яйца, которые можно будет использовать в дальнейшем производстве выпечки. Все это говорит о том, что разбираться во всех тонкостях и нюансах придется не один десяток часов.

Основной техникой, конечно же является трактор, который будет необходим практически везде: привезти, погрузить, вспахать поле, удобрить, привезти воду, срубленные деревья и многое другое.

Трактора также разделены на три группы: малые, средние и большие. Соответственно они отличаются друг от друга мощностью двигателя и своим предназначением. Одни необходимы для работы на полях, другие можно использовать для перевозки различных культур, третьи будут выполнять функции перевозки товаров, для погрузки и т.д. Для того, чтобы описать и показать всю технику, которая представлена в игре, необходимо сделать несколько отдельных обзоров.

Направления в Farming Simulator 22

Понравилось то, что через основное меню игры вы можете добавить различные модификации: техники, новых карт, строений и других элементов игры. Это позволит вам получить еще больше разнообразия и новых ощущений от игрового процесса.У многих может возникнуть вопрос – а чем здесь можно заниматься? Для того, чтобы ответить на данный вопрос, необходимо как минимум попробовать сыграть в Farming Simulator 22 хотя бы несколько часов, ведь что касаемо занятий, здесь практически нет никаких ограничений. Хотите работать на поле? Пожалуйста, покупайте поля и засеивайте их различными культурами: овес, пшеница, свекла, картошка, сахарный тростник, лен, винограды и многое другое.

Любите лесничество? Можно высаживать деревья, срубать их, обрабатывать и отправлять на производство досок и различных изделий. Любите животных? Установите на своей ферме огромный скотный двор, где будут проживать лошади, овцы, коровы, свиньи и куры.

Хотите просто зарабатывать деньги для того, чтобы заниматься всем вышеперечисленным? Копите деньги на различные производственные сооружения, которые будут ежемесячно приносить доход: ветряные мельницы, солнечные панели и многое другое, в зависимости от модификаций.

Графическая и звуковая составляющие

Farming Simulator 22 это не та игра, в которую ты поиграл несколько часов и забыл о ней. Здесь начинается целая жизнь с большими возможностями и для каждого игрока она своя.Графическая составляющая в игре не может не порадовать, особенно если вы играете через игровую консоль PS5. Основной упор был сделан именно на используемую технику. Все детали отлично прорисованы и их вряд ли чем-то отличишь от реальных моделей. Однако это не говорит о том, что играть в Farming Simulator 22 смогут только пользователи с мощными ПК.

Вопросы появляются к физике, так как на сегодняшний день в ней есть множество недочетов. Ваша машина может неожиданно подпрыгнуть проезжая по идеально ровному асфальту, либо просто вставь в стопор ударившись об дорожный знак. Но на сам игровой процесс это не сильно влияет.

Мультиплеер

Что касаемо звука, разработчикам следует отдать должное за звуковое сопровождение. Звуки природы, рев двигателя той или иной техники, окружающего пространства, все это на высоком уровне. Для гурманов предусмотрены различные радиоканалы с музыкой.Огромным плюсом является то, что в Farming Simulator 22 можно играть в компании своих друзей. Да, в игре предусмотрен мультиплеер с возможностью создавать свои открытые и закрытые сервера для того, чтобы вместе с товарищами поднимать ферму с колен.

Итоги

Играя в компании единомышленников, можно будет в разы увеличить скорость своего развития и распределить все обязанности. К примеру, один игрок будет вспахивать поле, второй за ним же начнет культивировать, а третий поедет засеивать новый посев. Это существенно ускорит все необходимые задачи и позволит получать еще больше удовлетворения от самого процесса игры.Подводя итоги по Farming Simulator 22, следует отметить, что перед нами одна из лучших симуляторов ферм на текущий год, которая не останавливается на достигнутом и разработчики все время стараются дать игрокам все больше новых возможностей. Игра отлично подойдет для тех, кто устал от всевозможных шутеров и различных ММО проектор, и хочет просто расслабиться, отдохнуть и весело провести время сидя за баранкой мощного трактора или любой другой фермерской техники. Время здесь пролетает незаметно и порой не замечаешь даже то, как быстро прошли несколько часов и это факт. Среди плюсов следует отметить следующее: отличный геймплей, невероятное количество возможностей, графическая и звуковая составляющая игры, наличие проработанного мультиплеерного режима и возможность добавлять множество интересных модификаций в игру. Да, есть несколько вопросов на физику игры и хотелось бы видеть как можно больше интересных карт, однако надеемся на то, что разработчики все же не оставят все это без своего внимание и будут развивать проект до идеала уже в ближайшее время.