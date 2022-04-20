Обзор Farming Simulator 22 – Лучший симулятор фермы…

Вы являетесь начинающим фермером, у которого еще нет практически ничего (в зависимости от сложности, которую выберете). Задача довольно непростая – создать свою собственную ферму с высоким уровнем дохода.
Вся прелесть в том, что вы можете выбрать для себя практически любое направление: выращивание различных овощных культур, засеивать поля пшеницей, подсолнухами, травой, картошкой, свеклой, выращивать виноград, заниматься животноводством и многим другим. Направлений невероятно большое количество, вам лишь необходимо выбрать свое и с чего-то начать.
На первое время игроку дается определенный бюджет, либо говоря простым языком – кредит, который со временем необходимо погасить. А если возникнут трудности, то можно взять дополнительный лимит по кредиту.
Здесь нет определенной цели, которую необходимо пройти. Задача весьма понятна – добиться хорошего оборота выращиваемого сырья и не нуждаться ни в чем.
Для начала предлагаем познакомиться с представленной техникой, ведь их здесь невероятно большое количество: трактора, комбаины, множество прицепов, сеялки, техника для вспахивания, опрыскивания, обработки полей, перерабатывающие заводы, пекарни, магазины, теплицы, сараи, коттеджи… Это лишь малая часть того, что мы Вам перечислили.
Управление осуществляется при помощи мышки и клавиатуры, причем осваиваться в Farming Simulator 22 придется не один день, так как очень много нюансов по управлению. Благо то, что в игре есть возможность включить панель с подсказками, что существенно облегчает жизнь.
Из особенностей необходимо отметить, что в Farming Simulator 22 все взаимосвязано. К примеру, чтобы посадить ту же пшеницу, необходимо пройти множество этапов:
Кроме того, для того, чтобы выполнить все эти действия, необходимо приобрести огромное количество техники, которая обойдется игрокам в копеечку. И так с каждой культурой, будь то выращивание винограда, либо обычной травы для животных. В связи с этим, прежде чем начать ту или иную работу, подумайте, что вам необходимо для этого и сколько денег нужно потратить для начала.
На начальной стадии есть множество вариаций того, как заработать денег, вложив при этом минимальные усилия и в первую очередь обратить внимание необходимо на теплицы, которые на сегодняшний день, как нам кажется, является самым выгодным и доступным фермерским решением, чтобы получить хороший старт фермера.
Внимание игроков привлечет возможность управлять всеми функциями той или иной техники. Самостоятельно грузить, разгружать, разворачивать огромные машины и наблюдать как все это работает. Кроме того, реалистичность всех действий доведена на все сто процентов, иногда складывается впечатление того, что, поиграв всего лишь каких-то несколько дней в Farming Simulator 22 ты действительно можешь стать фермером в реальной жизни. Помимо удовлетворения от процесса игроки будут получать огромное количество информации: как выращивать, как производить уборку и многое другое.
Время разделено на месяцы, с января по декабрь. При помощи специального графика вы можете быстро посмотреть, когда именно можно сажать и убирать ту или иную культуру. Кроме того, здесь же можно найти информацию о том, в какое время лучше всего будет ее продать.
В игре можно управлять временем самостоятельно (ускорить, либо замедлить). Помимо этого, если вы приобретете жилье, то через него можно будет пропускать время по одному месяцу, уходя в спячку. Но стоит помнить тот факт, что после каждого пропуска месяца с игроков будет списываться определенное количество денег на оплату кредита и содержание фермы.
Пропускать месяца необходимо будет для того, чтобы быстрее проросли засеянные поля, однако до этого уровня вы все же будете заняты зарабатыванием денег, а деньги зарабатывать в Farming Simulator 22 можно различными способами. Во-первых, начать можно будет с различных заданий, убирая чужие поля и подготавливая их к новым посевам, однако это будет лишь на первое время, ибо основной доход начнется уже спустя некоторое время, когда вы накопите денег на нормальное производство, технику и начнете выстраивать уже свое хозяйство.
Важно понимать то, что направление своей фермы лучше выбрать изначально, ведь на каждую сферу деятельности необходимо приобретать свою технику, однако есть вещи, которые пригодятся везде: тракторы, прицепы, манипуляторы и техника для удобрения и обработки.
Что касаемо заработка на своей ферме иногда перед тем, как что-то продать, необходимо подумать, не понадобиться ли это вам в дальнейшем? Ведь из той же пшеницы, к примеру, можно будет получить муку, но для этого нужно построить мельницу, а из муки, при покупке пекарни, можно будет печь хлеб, а вот хлеб является отличным способом подзаработать.
Раз уж мы заговорили про зерно, его можно использовать в качестве корма для куриц, при наличии курятника, которые в свою очередь дают вам яйца, которые можно будет использовать в дальнейшем производстве выпечки. Все это говорит о том, что разбираться во всех тонкостях и нюансах придется не один десяток часов.
Основной техникой, конечно же является трактор, который будет необходим практически везде: привезти, погрузить, вспахать поле, удобрить, привезти воду, срубленные деревья и многое другое.
Трактора также разделены на три группы: малые, средние и большие. Соответственно они отличаются друг от друга мощностью двигателя и своим предназначением. Одни необходимы для работы на полях, другие можно использовать для перевозки различных культур, третьи будут выполнять функции перевозки товаров, для погрузки и т.д. Для того, чтобы описать и показать всю технику, которая представлена в игре, необходимо сделать несколько отдельных обзоров.
Понравилось то, что через основное меню игры вы можете добавить различные модификации: техники, новых карт, строений и других элементов игры. Это позволит вам получить еще больше разнообразия и новых ощущений от игрового процесса.
Любите лесничество? Можно высаживать деревья, срубать их, обрабатывать и отправлять на производство досок и различных изделий. Любите животных? Установите на своей ферме огромный скотный двор, где будут проживать лошади, овцы, коровы, свиньи и куры.
Хотите просто зарабатывать деньги для того, чтобы заниматься всем вышеперечисленным? Копите деньги на различные производственные сооружения, которые будут ежемесячно приносить доход: ветряные мельницы, солнечные панели и многое другое, в зависимости от модификаций.
Farming Simulator 22 это не та игра, в которую ты поиграл несколько часов и забыл о ней. Здесь начинается целая жизнь с большими возможностями и для каждого игрока она своя.
Вопросы появляются к физике, так как на сегодняшний день в ней есть множество недочетов. Ваша машина может неожиданно подпрыгнуть проезжая по идеально ровному асфальту, либо просто вставь в стопор ударившись об дорожный знак. Но на сам игровой процесс это не сильно влияет.
Что касаемо звука, разработчикам следует отдать должное за звуковое сопровождение. Звуки природы, рев двигателя той или иной техники, окружающего пространства, все это на высоком уровне. Для гурманов предусмотрены различные радиоканалы с музыкой.
Играя в компании единомышленников, можно будет в разы увеличить скорость своего развития и распределить все обязанности. К примеру, один игрок будет вспахивать поле, второй за ним же начнет культивировать, а третий поедет засеивать новый посев. Это существенно ускорит все необходимые задачи и позволит получать еще больше удовлетворения от самого процесса игры.