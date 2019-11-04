Обзор Felix The Reaper. Игра с юмором

2019-11-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - Felix The Reaper; [38]
Крупные студии давно перестали радовать нас чем-то интересным, ведь они скованы бюджетом, прибылью и сеттингом. У небольших студий в этом плане все гораздо лучше, ведь они могут делать то, что считают нужным, при этом получая массу удовольствия от происходящего. А в таких ситуациях обычно получается гораздо более интересные проекты. Яркий пример — наша сегодняшняя игра.

Сюжет

Разработчики придумали довольно необычный сюжет, который позволяет прочувствовать романтику и хорошую фантазию авторов. Дело в том, что мы будем играть за Мрачного Жнеца, который работает в Министерстве Смерти. Это министерство занимается тем, чем и должно — приносит смерть. Однако в один из дней наш главный герой встретил возлюбленную Бетти — она работает в Министерстве Жизни. Казалось бы, что можно объединять того, кто работает на Смерть и того, кто работает на Жизнь? Ответ прост — любовь! Именно на этом строится основа сюжетной линии и если вы думаете, что это недостаточно романтично и трогательно, то у вас просто нет души. Мне очень понравилась сюжетная линия, ведь ничего подобного в последнее время в видеоиграх я не видел, а ведь я играю в очень большое количество игровых проектов. Их настолько много, что даже представить себе тяжело. И именно эта игра меня удивила на сто процентов.

Геймплей

В основе игрового процесса Felix The Reaper лежат несложные головоломки, позволяющие вам насладиться задумками разработчиков. Начнем с того, что задача у нас всегда одна — нужно подстроить случайную смерть определенному лицу, вот только это нужно сделать так, чтобы никто не догадался, что эта смерть специально подстроена. Для этого каждая миссия разделена на несколько пунктов, которые позволяют после выполнения подстроить действительно несчастный случай, к которому нельзя придраться. Вам же остается действовать по заданию, думать, догадываться, решать несложные задачки и делать то, что требует от вас Министерство. Это достаточно увлекательный процесс, который приносит просто тьму удовольствия, особенно где-то на второй-третьей миссии, когда уже понимаешь ход мышления разработчиков и легче находишь лазейки для прохождения.

Особенности

Стоит сказать, что геймплей довольно понятен, но никакой многогранности в прохождении заданий нет. Вы, конечно, можете позволить себе определенные вольности, но это касается лишь передвижения, тогда как все пункты плана нужно выполнять беспрекословно и именно так, как задумал разработчик. Это, с одной стороны, довольно грустно — разнообразие способов прохождения позволило бы сделать игру более привлекательной и реиграбельной. С другой стороны, строгость прохождения отлично вписывается в сюжетную канву и это не вызывает вопросов совершенно. Также отдельно стоит упомянуть механику нахождения в тени — вам нельзя показываться всем подряд, бегать на открытом пространстве и всячески привлекать к себе внимание. В этой игре все нужно делать предельно скрытно, чтобы вы могли прочувствовать атмосферу работы в Министерстве Смерти.

Итог

Скажу честно — от Felix The Reaper я остался в неописуемом восторге, ведь разработчики подарили мне крутую историю с интересными персонажами, классным дизайном уровней, увлекательными квестами и их логичностью. Да, иногда хотелось бы больше свободы, а иногда хочется просто больше заданий, ведь их здесь довольно мало на самом деле и пройти их можно буквально за один вечер. Но, повторюсь, за последнее время это лучшее из всего, что я только видел на игровом рынке. И если вы фанат квестов, то вам это точно понравится.

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