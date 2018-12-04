Обзор Flashing Lights. Работаем на благо общества

2018-12-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - Flashing Lights; [150]
Стоит отметить, что через нашу редакцию проходит очень много игр — вы даже не представляете, насколько много. Некоторые сразу отбрасываем назад, некоторые интересуют и требуют мгновенного обзора. С игрой Flashing Lights получилось очень круто — я только скачал игру, зашел в нее и просто не смог выйти. Да, в ней есть некоторые странности и непонятные моменты, которые разработчикам стоило бы подтянуть, но в целом игра очень крутая и интересная. В последнее время именно интересных новинок очень мало — разработчикам намного проще копировать друг-друга, чем придумывать что-то сове, оригинальное. Так что разработчиков этой новинки стоит похвалить — они сделали очень крутой проект, который многим принесет удовольствие буквально с первых минут прохождения. Собственно, давайте я расскажу вам о том, что мне понравилось в этой игре, а вы уже сами будете решать, стоит ли Flashing Lights вашего внимания.

Геймплей

В начале игры вы выбираете подразделение, за которое будете играть — это могут быть полицейские, пожарные или медики. Очень круто, что разработчики это так реализовали и вы можете сразу выбрать себе тип занятий. Потом, кстати, при желании можно изменить «отряд», если вам захочется чем-то другим заниматься. Я взял копа, так как всегда хотел ездить с мигалками и ловить преступников. Итак, садишься в машину и тебе дают первое задание — нужно приехать по адресу и помочь патрульной машине поймать женщину, которая нарушила скорость. Не проблема! Открываем карту, видим там точку, где произошло событие, и едем. Стоит отметить, что проложить себе маршрут здесь нельзя. Либо же я просто не нашел такой функции. Это круто, так как нужно самому ориентироваться на карте, ездить по правилам дорожного движения и так далее. Вообщем, добрался я до патруля.

Но, женщина почему-то решила, что она может убежать. И начала, собственно, бежать. Я достал из инвентаря специальный пистолет, который стреляет шокером, но первый выстрел ушел в молоко и нужно было догонять преступницу. Мы выбежали на трассу и чуть не попали под колеса грузовика, но я смог догнать ее и дать заряд эклектрошока. Представляете, какое приключение на ровном месте? Вроде ничего удивительного, просто приехали и забрали преступника, но все очень увлекательно получилось. И это только одна из тех историй, которые здесь с вами произойдут. Думаю, игра готова удивлять даже самых заядлых геймеров.

Управление

Немного странно здесь реализовано управление — к нему крайне трудно привыкнуть и приходилось в начале игры постоянно заходить в настройки и смотреть раскладку клавиатуры. Помимо этого, очень странно реализована система управления камерой — она постоянно дергается, из-за чего несколько раз я просто терял себя в пространстве. И, конечно, звуковая составляющая здесь проигрывает — звуков очень мало, они все не очень реалистичные и создается ощущение, что мы где-то в космосе летаем. Зато можно спокойно играть с музыкой из плеера и не терять никакой важной информации.

Итог

Идея игры очень крутая — ездить по заданиям, решать проблемы, ловить преступников и так далее. Есть еще возможность поиграть за пожарного или медицинского работника скорой помощи, что тоже очень увлекательно и задания там другие. Играть можно как в одиночной кампании, так и в мультиплеере. Но, я рекомендую сначала потренироваться в одиночной игре, чтобы получить базовые навыки и только потом уже отправляться в мультиплеер к другим пользователям. Обязательно попробуйте этот продукт, он явно стоит потраченного времени и денег. А теперь извините, город требует порядка.


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