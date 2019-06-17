Обзор Football, Tactics & Glory. Необычный футбол

2019-06-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Football, Tactics & Glory; [59]
Футбольных симуляторов на рынке не так много, ведь у разработчиков из EA и Konami настоящая монополия в этом направлении. Так что разработчики из мелких студий пытаются как-то иначе привлечь к себе внимание и завоевывают геймеров интересными решениями и тактикам. Это очень интересно, так как можно посмотреть на мир футбола немного под другим углом и разобраться в том, как здесь все устроено. Готовы? Тогда давайте побеждать.

Геймплей

Игровой процесс Football, Tactics & Glory довольно интересно реализован — это некий аналог пошаговой стратегии, только здесь нужно не уничтожать врагов, а закидывать мячи в ворота оппонента. Когда мяч у вас, вы можете передавать пасы, делать длинные передачи или навесы. Это позволяет вам передавать мяч игрокам вашей же команды и не отдавать его во время вашего хода. Если, к примеру, вы неправильно передадите пас, то мяч окажется у соперника и уже он будет атаковать ваши ворота. Когда же мяч у вас, можно подойти ближе к воротам и сделать точный или сильный удар. Сильные удары отлично работают с небольшого расстояния, так как промахнуться шансов крайне мало. А вот если вы находитесь на средней дистанции, то лучше не рисковать и делать точный удар, чтобы попасть в ворота. Примерно в аналогичном духе действуют и ваши оппоненты — они могут атаковать, передавать пасы и так далее.

Моды

Немного странно разработчики проекта поступили с командами и составами — в игре практически нет клубов, от слова вообще. Вы можете загрузить их отдельно из страницы на Steam, где расположены все моды, но делать это не очень удобно и приходится заниматься дополнительными загрузкам просто постоянно. То есть, если вы хотите поиграть в одиночной кампании за Барселону, то заходите и качайте состав, логотип и так далее. Хотите пройти несколько матчей за любимый клуб из другой страны или лиги? Заново качайте еще тонну файлов, ведь без этого игра просто не даст вам такие составы. Это очень неудобно и постоянно переходить в Steam для дозагрузки контента дико раздражает. С другой стороны, пользователи явно постарались и создали почти все известные клубы, лиги и чемпионаты — нужно лишь скачать все это добро и можно будет играть с удовольствием. Советую сразу сесть и скачать весь дополнительный контент.

Управление

Разработчики полностью отказались от управления на клавиатуре, что сначала показалось не лучшим решением — иногда прямо хочется нажать какую-то кнопку, чтобы дать пас или что-то в таком духе. Но, достаточно быстро понимаешь, что решение авторов проекта было верным — управлять мышкой намного приятнее и интереснее, ведь вы можете одной рукой пить чай, а другой побеждать врагов. Мышкой можно точнее выбрать точку для удара, можно выбрать подходящий вариант удара или паса. Вообщем, довольно быстро привыкаешь и тогда игровой процесс совершенно не нагружает — можно вести прямые трансляции и ваши зрители ничего не упустят. С другой стороны, нужно понимать, что никакой гибкости в управлении или настроек для большего комфорта нет. Есть только мышка, несколько команд и все — дальше вы побеждаете уже стратегией, а не хитростями.

Итог

Football, Tactics & Glory игра весьма необычная — такой реализации футбола вы еще точно никогда не видели. Стратегия в пошаговом варианте с точными ударами и хитрыми комбинациями приносит массу положительных эмоций, особенно если вы немного разбираетесь в футболе и понимаете, как побеждать врагов. Нужно лишь немного потренироваться, разобраться в ударах и тактиках, чтобы потом побеждать противника точными ударами по мячу.

Комментарии и отзывы Football, Tactics & Glory
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