Обзор Fossil Hunters. Два часа интересного геймплея

2019-05-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - Fossil Hunters; [73]
Сегодня речь пойдет об игре Fossil Hunters, которая изначально показалась мне весьма увлекательной и стильной, но потом мнение кардинально изменилось. Это достаточно скучный проект с массой недоработок, которые исправить, скорее всего, у разработчиков не получится. Но, давайте посмотрим поближе и решим, стоит ли тратить время на эту новинку.

Управление

При входе в игру разработчики нас уведомляют о том, что лучше всего проходить Fossil Hunters с геймпадом, а не с клавиатурой и мышкой. К сожалению, если верить статистике Steam, у двух третей геймеров геймпада нет, так что я решил попробовать играть на более привычных нам контроллерах. Оказалось, что управлять персонажем при помощи клавиатуры просто нереально тяжело и неудобно — постоянно застреваешь при перемещении, ощущаешь проблемы при повороте элементов и так далее. Взяв в руки геймпад игра преобразилась и стала приносить удовольствие. Это значит, что если у вас действительно нет геймпада и вы не очень хотите страдать, то покупать игру не стоит — разработчик не оптимизировал управление для мышки и клавиатуры. Это весьма странный подход, учитывая, что игра выходит на ПК и тут она явно заработает больше, чем на консолях. Да и это не единственный минус продукта.

Динозавры-мутанты

После прочтения описания Fossil Hunters я пришел к выводу, что в игре я буду собирать динозавров из окаменелостей и получу от этого массу удовольствия. на деле же оказалось, что я буду собирать каких-то червей с головой динозавра. Первый час игры динозавры, по мнению разработчиков, именно так и выглядят — хвост, как у червя, туловище, как у червя, и голова какого-то хищного динозавра. Кому нужны лапы и когти, правда? Дальше вообще начинается что-то странное, так как наши динозавры в виде червей становятся лишь больше, длиннее и страннее. Уже на втором часу игры вы собираете не динозавров, а драконов каких-то с громадными лапищами и совершенно непонятной формой. Так что если вы хотели посмотреть на знакомых вам динозавров или просто увидеть их реальные копии, то ничего подобного — здесь все максимально схематично. И это не идет проекту на пользу.

Геймплей

Игровой процесс тоже оказался максимально скучным и однообразным. У вас есть персонаж, у которого есть кирка и щеточка для очистки костей от пыли. Вам нужно бегать по виртуальному миру, разбивать песок (киркой песок!), камни и прочие преграды, чтобы найти окаменелости и из них потом составить правильную форму динозавра. Вот только больше геймплей меняться не будет — локации становятся больше, динозавры сложнее, больше трудностей появляется, но в целом вы как крошили камни для поиска фигурок, так и крошите. Даже спустя десять часов игрового процесса ничего не изменится, что сильно вгоняет в тоску. Да, иногда бывает опасно и вам на голову могут упасть камни, но от них легко уйти и даже смерть здесь является лишь перезагрузкой уровня, да и то, только если у вас золотишко закончилось. Не могу сказать, что такого рода геймплей может принести удовольствие, если играть дольше пары часов.

Итог

Изначально у меня к игре были лишь позитивные мысли — окаменелости, приятная картинка, разного рода задания и квесты. На деле все оказалось максимально скучным, однообразным и неказистым. Такое впечатление, что разработчики в глаза не видели энциклопедии с динозаврами и не понимают, как они могут выглядеть, плюс сам геймплей построен на трех функциях, от которых вас будет тошнить уже через пару часов. Никак не могу посоветовать эту игру за полную стоимость — лучше подождите скидок и заберите за копейки.

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