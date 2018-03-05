Обзор FoxTail. Шикарная игра на вечер

2018-03-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - FoxTail; [119]
Знаете, вот я условно всегда делю разработчиков игр на тех, кто хочет заработать побольше денег и тех, кто хочет создать что-то крутое. Это заметно и обычному игроку, буквально на любой платформе и в любом жанре — качаете очередную Angry Birds или Call of Duty и сразу, мгновенно, бросается в глаза желание на вас заработать. Никто там душу в сюжет не вкладывает, все хотят продать DLC или внутриигровую валюту. На фоне всего этого маркетингового пира игра FoxTail выглядит настоящим шедевром. Вот честно, я сел вечером поиграть и спустя два часа уже писал друзьям в Telegram, что вот игра крутая, обязательно попробуйте. Очень добротный сюжет, очень хорошо продумана система квестов и задач, приятная графика и всё это сделано гармонично, продуманно. Играешь и получаешь массу положительных эмоций. Не поверите, но далеко не все игры за 60 баксов могут аналогичные эмоции передать.

Сюжет

По традиции, я не буду рассказывать в абзаце под названием «Сюжет» про сам сюжет. Ибо, игра действительно очаровывает своей историей, захватывает дух и не отпускает до самого конца. Главная героиня, Лия, по-совместительству лиса, выполняет важную миссию и старается на своём пути решать разного рода квесты, помогать другим и участвовать в их жизни. Мне сюжет очень понравился, это вот именно та история, которая не напрягает, не раздражает, не вызывает каких-то негативных эмоций. Добрая героиня, которая, как и все рыжеволосые, чуть-чуть хитренькая, умная и настойчивая, со своими страхами и переживаниями. Она находит дневник дедушки и решается на головокружительное путешествие, от которого вам не захочется отрываться с самого начала. Особенно опасно садиться проходить игру вечером пятницы, как сделал я, ведь никакого отдыха с друзьями не получится — кому нужна реальная жизнь, когда в светильнике нет фитиля, а в подвале темно и пройти не удаётся?

Управление

Продукт построен в стиле point-and-click, прямо как в детстве, и играть вы будете исключительно мышкой и головой. Да-да, мозги тоже нужны. Использовать клавиатуру вообще не нужно, сидишь себе и клацаешь мышкой по экрану - предметы используешь, находишь выходы, общаешься с другими персонажами, действуешь. Это дико удобно, так как можно откинуться на кресле, взять в руку чашку с чаем и проходить игру, пока за окном падает снег. В марте. Падает снег. Не отвлекаемся.

Атмосфера

Сразу после сцены с бабушкой я понял, что эта игра мне понравится. Когда читаешь эти диалоги, как бабушка говорит «Ты так вырос!» и отправляет тебя кушать конфеты с пирожками, пока не остыли, не влюбиться не получится. Атмосфера просто непередаваемая, ещё и графика эта пиксельная, и есть ощущение, что играешь в добрую, увлекательную игру с живыми персонажами. Это настолько круто, что я прямо сидел и клацал на все детали в комнате, читая реплики Лии. Например, перетаскиваешь из инвентаря пустую чашку с чаем на бабушку, а персонаж говорит «Зачем бабушке пустая чашка?». Вроде мелочь, но так приятно всё прописано и нарисовано, что без улыбки и тепла на душе играть не удаётся, постоянно ощущаешь какой-то порыв позитива.

Итог: 10/10

Игра на русском языке, то есть, никаких вам субтитров с английского на русский, где половина слов переведены криво. Игра изначально создавалась на русском, из-за чего диалоги, озвучка, настройки и даже надписи в главном меню выполнены естественно. Графика здесь очень приятная, яркая и сочная, добрая какая-то. Живые персонажи, у которых свои дела и свои заботы, масса мелких деталей и важных диалогов, от которых хочется обнять монитор и посидеть пару минут. Повторюсь ещё раз — это круто. Нереально круто. Вроде простенькая игра, весит копейки, стоит столько же, но удовольствия прямо масса.


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