Обзор Fromto: Toy Cars in Hell. Дикая гонка

Управление

До Нового года осталось совсем чуть-чуть, а значит самое время заняться приятными делами. К примеру, можно прочитать интересную книгу, позвонить дальним родственникам или пройти парочку уровней в совершенно безбашенной гонка, которая одновременно и радость приносит, и нервную систему разрушает. Я свой выбор уже сделал, теперь ваш черёд.

Заезды

Удивительно, но никаких проблем с управлением даже на клавиатуре я не ощутил, хотя, конечно, разработчики создавали свою гонку с упором на геймпад. Тем не менее я абсолютно всегда тестирую игры сначала на клавиатуре с мышкой, ведь, давайте будем честными, далеко не у всех геймеров есть возможность купить отдельно еще и геймпад. Поиграл на клавиатуре какое-то время, я привык к управлению, к разворотам и переворотам, после чего уровни пошли очень быстро. Да, не всегда получается проехать трассу с первого раза сразу хотя бы на бронзу, но пройти трассу с первого раза выйдет буквально у каждого. А вот если вы захотите проехать этот же отрезок пути уже на медаль, то нужно будет попотеть. Управлять гоночным автомобилем с геймпада тоже удобно и некоторые вещи проще делать буквально со старта, но, повторюсь, играть можно и так, и так. Лично мне в итоге больше вариант на клавиатуре понравился, ведь клавиатуру я не могу со злости кинуть в стену. А геймпад — вполне.

Графика

Собственно, самым интересным элементом игрового процесса Fromto: Toy Cars in Hell являются заезды, в которых вы на своем гоночном автомобиле, пусть он и выглядит как «Жигули», должны преодолевать разного рода сложности. К примеру, нужно будет прыгать с трамплинов, проезжать по разного диаметра рампам, перелетать через обрывы и преграды. Игровой процесс действительно крайне интересен, а скоротечность гонок приводит к тому, что вы буквально на уровне подсознания замечаете все эти тонкости и особенности. Конечно, если приглядеться, то вы заметите и условные края виртуального мира, и различные преграды, которые наносят урон вашему автомобилю, и даже способы уничтожать крупные элементы на виртуальном треке. Однако чаще всего вы будете просто ехать вперед на громадной скорости, замечая только то, что находится у вас перед капотом.

Итог

Отдельно хотелось бы поговорить о графике, которая вызвала у меня сначала панические атаки, а потом начала приносить просто море удовольствия. Разработчики нарисовали всю графику в игре в стиле обычного рисунка карандашом или фломастером, благодаря чему обилие ярких красок и сменяемых текстур кажется невероятным. Постепенно ко всему этому разнообразию привыкаешь — масса цветов и белых панелей уже не так бьют по глазам. А через пару часов игры такая графика покажется вам идеальным решением — игрок сразу замечает перемены на трассе, может по цветам отличать «плохое» от «хорошего», плюс такая картинка не нагружает компьютер. Вы загружаете из Steam всего 169 мегабайт на свой компьютер, что соизмеримо с весом одной десятой части серии современного сериала. Да и нагружать процессор с видеокартой игра не будет уж точно — можно играть даже на встроенной графике.

Нужно понимать, что такого рода игры пусть и создаются небольшой командой (или вообще одним человеком), но приносят куда больше удовольствия, чем крупные релизы. Вы садитесь перед монитором, катаетесь по совершенно безумным трассам, разбиваетесь, ставите новые рекорды, пытаетесь заработать золотую модель на гонке и все в таком духе. При этом вас не беспокоят ни лутбоксы, ни дополнения платные, ни необходимость улучшать свой ПК, дабы получить больше FPS. Просто сел и играешь.