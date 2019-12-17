Обзор Fromto: Toy Cars in Hell. Дикая гонка

2019-12-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Fromto: Toy Cars in Hell; [103]
До Нового года осталось совсем чуть-чуть, а значит самое время заняться приятными делами. К примеру, можно прочитать интересную книгу, позвонить дальним родственникам или пройти парочку уровней в совершенно безбашенной гонка, которая одновременно и радость приносит, и нервную систему разрушает. Я свой выбор уже сделал, теперь ваш черёд.

Управление

Удивительно, но никаких проблем с управлением даже на клавиатуре я не ощутил, хотя, конечно, разработчики создавали свою гонку с упором на геймпад. Тем не менее я абсолютно всегда тестирую игры сначала на клавиатуре с мышкой, ведь, давайте будем честными, далеко не у всех геймеров есть возможность купить отдельно еще и геймпад. Поиграл на клавиатуре какое-то время, я привык к управлению, к разворотам и переворотам, после чего уровни пошли очень быстро. Да, не всегда получается проехать трассу с первого раза сразу хотя бы на бронзу, но пройти трассу с первого раза выйдет буквально у каждого. А вот если вы захотите проехать этот же отрезок пути уже на медаль, то нужно будет попотеть. Управлять гоночным автомобилем с геймпада тоже удобно и некоторые вещи проще делать буквально со старта, но, повторюсь, играть можно и так, и так. Лично мне в итоге больше вариант на клавиатуре понравился, ведь клавиатуру я не могу со злости кинуть в стену. А геймпад — вполне.

Заезды

Собственно, самым интересным элементом игрового процесса Fromto: Toy Cars in Hell являются заезды, в которых вы на своем гоночном автомобиле, пусть он и выглядит как «Жигули», должны преодолевать разного рода сложности. К примеру, нужно будет прыгать с трамплинов, проезжать по разного диаметра рампам, перелетать через обрывы и преграды. Игровой процесс действительно крайне интересен, а скоротечность гонок приводит к тому, что вы буквально на уровне подсознания замечаете все эти тонкости и особенности. Конечно, если приглядеться, то вы заметите и условные края виртуального мира, и различные преграды, которые наносят урон вашему автомобилю, и даже способы уничтожать крупные элементы на виртуальном треке. Однако чаще всего вы будете просто ехать вперед на громадной скорости, замечая только то, что находится у вас перед капотом.

Графика

Отдельно хотелось бы поговорить о графике, которая вызвала у меня сначала панические атаки, а потом начала приносить просто море удовольствия. Разработчики нарисовали всю графику в игре в стиле обычного рисунка карандашом или фломастером, благодаря чему обилие ярких красок и сменяемых текстур кажется невероятным. Постепенно ко всему этому разнообразию привыкаешь — масса цветов и белых панелей уже не так бьют по глазам. А через пару часов игры такая графика покажется вам идеальным решением — игрок сразу замечает перемены на трассе, может по цветам отличать «плохое» от «хорошего», плюс такая картинка не нагружает компьютер. Вы загружаете из Steam всего 169 мегабайт на свой компьютер, что соизмеримо с весом одной десятой части серии современного сериала. Да и нагружать процессор с видеокартой игра не будет уж точно — можно играть даже на встроенной графике.

Итог

Нужно понимать, что такого рода игры пусть и создаются небольшой командой (или вообще одним человеком), но приносят куда больше удовольствия, чем крупные релизы. Вы садитесь перед монитором, катаетесь по совершенно безумным трассам, разбиваетесь, ставите новые рекорды, пытаетесь заработать золотую модель на гонке и все в таком духе. При этом вас не беспокоят ни лутбоксы, ни дополнения платные, ни необходимость улучшать свой ПК, дабы получить больше FPS. Просто сел и играешь.

Комментарии и отзывы Fromto: Toy Cars in Hell
Предварительный обзор Philips 439P9H Sup...
Предварительный обзор Philips 439P9H SupДовольно часто в последнее время производители электроники стали выпускать в продажу широкоформатные мони...
Новинка от Lenovo Yoga Smart Tab...
Новинка от Lenovo Yoga Smart TabКомпания Lenovo выпустила умный планшет бюджетного варианта под названием Lenovo Yoga Smart Tab.Функции...
Новинка от Motorola RAZR...
Новинка от Motorola RAZRКомпания Motorola выпустила компактную новинку бюджетного варианта под названием Motorola RAZR. Функции н...
Гигантская новинка от Mi Note 10...
Гигантская новинка от Mi Note 10Компания Xiaomi выпустила флагманскую новинку компактного варианта под названием Mi Note 10. Аккумуляторн...
Флагманская модель Smartisan Nut Pro 3...
Флагманская модель Smartisan Nut Pro 3Компания Smartisan выпустила новую интересную модель под названием Smartisan Nut Pro 3. Новинка имеет акк...
Модная новинка от Asus ROG Phone 2 ...
Модная новинка от Asus ROG Phone 2 Компания Asus выпустила мощный игровой смартфон среднего варианта под названием Asus ROG Phone 2. Новинк...
Модельный смартфон от Vivo Y19...
Модельный смартфон от Vivo Y19Компания Vivo выпустила интересную новинку бюджетного варианта под названием Vivo Y19. Функции новинки вх...
Мощная новинка от Xiaomi Mi TV 5 ...
Мощная новинка от Xiaomi Mi TV 5 Компания Xiaomi выпустила умный телевизор отличного качества под названием Xiaomi Mi TV 5. Новая модель ...


Обзор OnePlus 7T 8/256GB. Три камеры, экран 90 Гц и Snapdragon 855+Обзор OnePlus 7T 8/256GB. Три камеры, экран 90 Гц и Snapdragon 855+
Обзор SVEN PS-85. Недорогая беспроводная колонкаОбзор SVEN PS-85. Недорогая беспроводная колонка
Обзор SPEEDLINK TORID Gamepad Wireless. Беспроводной геймпад для PC/PS3Обзор SPEEDLINK TORID Gamepad Wireless. Беспроводной геймпад для PC/PS3
Обзор плюсов и минусов Sony Xperia 5. Топовый компакт с необычным экраномОбзор плюсов и минусов Sony Xperia 5. Топовый компакт с необычным экраном
Обзор Transcend StoreJet 25C3S 1 ТБ (TS1TSJ25C3S). Внешний диск для ультрабуков и смартфоновОбзор Transcend StoreJet 25C3S 1 ТБ (TS1TSJ25C3S). Внешний диск для ультрабуков и смартфонов
Предварительный обзор XFX Radeon RX 5500...
Предварительный обзор XFX Radeon RX 5500В последнее время видеокарты компании AMD пользуются какой-то нереальной производительностью на рынке, та...
Обзор Detroit: Become Human. Сотни вариа...
Обзор Detroit: Become Human. Сотни вариаСегодня мы поговорим о достаточно интересном игровом проекте, который когда-то взорвал рынок игровых конс...
Thermaltake представила свое виденье игр...
Thermaltake представила свое виденье игрКомпания Thermaltake провела предновогоднюю вечеринку в арт-кафе «Рукав». В ходе мероприятия были предста...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A71...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A71Компания Samsung в последнее время стала достаточно много времени уделять продуктам среднего класса, что ...
Предварительный обзор Xbox Series X. Мощ...
Предварительный обзор Xbox Series X. МощСостоялся довольно интересный и очень неожиданный анонс игровой приставки Microsoft, которая должна будет...
«Лаборатория Касперского» показала обору...
«Лаборатория Касперского» показала обору«Лаборатория Касперского» представила устройства, работающие на собственной защищенной операционной систе...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A51...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A51Сегодня случилось знаменательное событие — смартфон Samsung Galaxy A51 официально представили. Устройство...
Обзор Transport Fever 2. Шикарный симуля...
Обзор Transport Fever 2. Шикарный симуляМы привыкли играть в активные проекты, где вы постоянно двигаетесь, стреляете, убиваете, гоняетесь. Сегод...
Обзор Neverwinter Nights: Enhanced Editi...
Обзор Neverwinter Nights: Enhanced EditiСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выглядит привлекательно, приносит массу удовол...
Предварительный обзор Logitech 4K Pro Ma...
Предварительный обзор Logitech 4K Pro MaСегодня мы поговорим о достаточно уникальной веб-камере, которую создали специально для использования с м...
Предварительный обзор Redmi K30. Ярко мо...
Предварительный обзор Redmi K30. Ярко моПришло время поговорить о достаточно интересном смартфоне, который буквально вчера официально анонсировал...
Обзор Edna & Harvey: The Breakout. Класс...
Обзор Edna & Harvey: The Breakout. КлассДавайте поговорим о достаточно интересной игре, которая когда-то давно радовала пользователей своими инте...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor