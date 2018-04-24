Обзор Frostpunk. Выживание во льдах

Современный рынок игровых продуктов радует нас качественными играми про выживание в самых разных условиях. Одни разработчики выпускают проекты от первого лица, где нужно собирать вручную ресурсы и получать от этого удовольствие, а другие выпускают Frostpunk, где выживает только умный и хитрый. Да, мне нравятся игры, в которых нужно думать головой и просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед. И данная игра мне показала, насколько иногда можно ошибаться в своих навыках и умениях. Я провел в этом заледенелом мире десять часов и теперь готов рассказать вам оо всех преимуществах новинки. А вы пока поставьте чашку чая, ведь впереди нас ждут просторы, покрытые снегом и льдом, где отважные люди хотят построить свой город и жить, получая хотя бы минимальные блага. Думаю, это будет интересно не только фанатам жанра, но и тем, кто просто любит качественные игры.

Игровой процесс

Стоит сказать, что выживание в целом не отличается от того, что вы уже видели в подобных играх. У нас есть база, которая выглядит как здоровенная башня. Внутри этой башни двигатель, который может отапливать прилегающую территорию, но вам нужно на это тратить ресурсы — уголь. Вокруг данной башни можно строить свое поселение, развивать инфраструктуру (если можно так выразиться), плюс развивать добычу полезных ресурсов, чтобы наши жители оставались сытыми и радостными. Конечно, на деле все не так просто и постепенно наша база требует большего количества ископаемых, еда постоянно заканчивается, а жителям хочется жить в лучших условиях. За всем этим нужно следить и работать, чтобы все были здоровы и живы, ведь каждый поселенец это рабочая сила, которую как дерево или железо не добудешь. Вот вам и задачка — построить город при минимальном количестве строителей и ресурсов под рукой.

Трудности

В самом начале игры я ощущал массу проблем, однако это связано с моим личным недопониманием. Начнем с того, что добывать ресурсы (дерево, уголь и металл) можно без специальной постройки. Вам не нужно делать улицу для того, чтобы потом построить дом и добывать камни в небольшой локации, можно просто отправить работников на добычу ресурсов. Помимо этого, стоит всегда строить дома максимально близко к вышке, ведь у нее определенный радиус обогрева и отапливать громадную территорию дорого в плане угля. Вроде мелочи, но такие вещи помогают правильно распределять ресурсы в начале и середине игры.

Графика

Стоит отдать разработчикам должное — они показали, насколько крутой может быть игра про выживание на заснеженных равнинах. Графика здесь действительно привлекательная, выглядит мир очень реалистично, есть ощущение, что попал в мир будущего, где все вымерло и теперь только кучка людишек старается выжить. Однако, стоит понимать, что это стратегия и быстро про графику забываешь — какое мне дело до красивого снега, когда опять дерева на постройку улицы не хватает. С другой стороны, нужно понимать, что красивая игра всегда приносит больше удовольствия.

Итог

Действительно качественных игр про выживание вышло не так много за последнее время. Для фанатов жанра данная новинка станет глотком свежего воздуха и примером того, как игры этого направления могут быть реализованы. Замкнутое пространство, минимум ресурсов, постоянно кто-то болеет и умирает, масса проблем с постройками, и всё это на фоне кромешного льда и холода. Температура падает до -40, а то и больше, люди с трудом работают и пробираются сквозь завалы снега. Да, это именно та игра про выживание, в которую хочется по вечерам заходить и играть.