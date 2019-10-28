Обзор GOLD EXPRESS. Киберпанк во всей красе

Геймплей

Очень часто небольшие студии берут идею, переделывают ее на свой лад и получается даже лучше, чем у оригинала. Именно так вышло и с GOLD EXPRESS — авторы проекта показали очень крутой продукт, который с виду кажется интересным и стильным. Жаль, что на самом деле ситуация немного иная и недостатков очень даже много.

Графика

Собственно, разработчики не придумали ничего нового в плане игрового процесса, что меня и порадовало, и разочаровало. Начнем с того, что игра делит игроков на две команды. В одной находятся Сборщики в числе четырёх человек, которые должны взламывать системы и пробираться сквозь трудности, дабы сбежать с локации. Во второй команде находится Смотритель — это некий аналог ИИ, только в более жестокой форме. Смотритель должен помещать Сборщикам покинуть территорию локации и для этого он может уничтожать противников. Получается игра в кошки-мышки, когда одна часть команды прячется и пытается скрытно выполнять свою задачу, а вторая активно ищет хитрецов с целью уничтожить. Получается достаточно увлекательно и эмоционально, плюс всегда есть элемент неожиданности, когда тот или иной игрок показывает новую хитрость или тактическую уловку. Лично мне такое нравится и я получил наслаждение от процесса.

Персонажи

Очень понравилась картинка, которую видишь на экране, и вообще сеттинг. Сейчас, когда геймеры со всего мира с нетерпением ждут релиза Cyberpunk 2077, тематика киберпанка смотрится еще более притягательной и разработчики GOLD EXPRESS все сделали очень даже хорошо. Очень понравилась игра со светом и неоновыми лампами, понравилось то, как в целом работает освещение, как оформлены локации. Разработчики приложили тьму усилий, чтобы виртуальный мир выглядел аутентично и у них все получилось на пять с плюсом — играешь и прямо веришь, что ты в мире будущего находишься. Конечно, никто на самом деле не знает, как выглядит этот мир будущего, но то, что придумали разработчики, смотрится довольно вероятным. Да и графика не так важна, когда за тобой бежит кровожадный монстр будущего и хочет тебя уничтожить. На неон довольно быстро перестаешь обращать внимание.

Итог

Важнейшим элементом таких игр являются персонажи и тут тоже все очень хорошо — у Сборщиков, как и у Смотрителя, есть свои уникальные навыки и они позволяют ощущать игровой процесс иначе. То есть, вы можете поиграть часов десять за одного персонажа, потом за другого, потом за третьего. И все время игра будет ощущаться не так, как с первым персонажем, ведь у всех остальных есть свои уникальные способности, влияющие на геймплей. Более того, вы можете открывать скины и получать еще больше удовольствия от игрового процесса, что хоть и мелочь, но приятно. Реиграбельность в таких играх очень важна, так как уже спустя тридцать часов проект надоест и захочется чего-то нового, а так у вас совершенно нет необходимости тратить деньги на новую игру — достаточно взять другого персонажа и попробовать его сильные и слабые стороны.

К сожалению, недостатков у игры тоже довольно много и они серьезные. Во-первых, баланса никакого нет и Смотритель за все время моей игры ни разу не побеждал. Все сделано так, что Сборщики смогут уклониться, выжить, сбежать и так далее, так что проиграть за Сборщиков почти нереально. Во-вторых, сейчас в игре всего сто игроков, а бывает и того меньше, так что найти игру иногда очень тяжело. Приходится сидеть и по десять минут ждать, пока найдет тебе соперников для сражения, что частенько портит настроение. Хочется зайти, сыграть и выйти, а не сидеть в меню и просто ждать.