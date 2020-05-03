Обзор Galaxy Warfighter. Релаксирующая игра

Иногда к нам на обзор попадают достаточно интересные проекты от небольших студий, которые выглядят простенько, но при этом дарят море эмоций и удовлетворения. С данным релизом именно так и произошло — разработчики дали возможность погрузиться в мир космических сражений с игрой, которая весит меньше, чем вы можете себе представить. Разве это не прекрасно?

Управление

Стоит сказать, что управление в игре Galaxy Warfighter максимально простое и понятное — у вас есть корабль, который расположен на экране, и есть мышка, которой вы двигаете этот корабль в разных плоскостях. Ничего сложного в этом нет и, что самое интересное, никаких дополнительных элементов управления в игре нет. То есть, вам даже не нужно стрелять — корабль это делает в автоматическом режиме, игроку нужно лишь направлять корабль в нужную сторону и уклоняться от выстрелов врагов. Звучит достаточно просто и легко, но, естественно, на деле все не так просто, ведь противников много, плотность их высока, плюс они тоже умеют стрелять. Приходится много уклоняться и постоянно вертеть мышкой, чтобы не умереть от выстрелов. И если вы думаете, что одной мышкой это делать удобно и легко, то достаточно попробовать хотя бы раз, дабы убедиться, что это совсем не так. Управление простое, но игра — нет.

Геймплей

Собственно, в плане геймплея Galaxy Warfighter будет всем ясна и понятна — разработчики взяли за основу классику жанра, добавив некоторые свои компоненты. У нас есть корабль и вид сбоку, есть виртуальный мир, по которому летит наш корабль и на его пути постоянно встречаются корабли противников. Игроку их нужно уничтожать, стреляя из своего орудия, оно стреляет автоматически и не требует от геймеры никаких дополнительных действий. Уничтожая врагов, игрок получает кредиты, которые, правда, не сильно влияют на геймплей. Все, собственно, вам нужно просто лететь, уклоняться от врагов, от выстрелов, пробивать противников из орудия, плюс добираться до боссов. Привыкаешь к геймплею максимально быстро и уже на пятой минуте вы сможете с полным комфортом играть и получать просто море удовольствия от происходящего на дисплее. В этом плане игра очень хороша.

Враги

Реализация противников тоже довольно порадовала — враги не обладают интеллектом, что весьма понятно в данной ситуации, при этом они довольно больно стреляют. То есть, корабль противника выстреливает в разные стороны своими зарядами и при столкновении вашего корабля с этим снарядом у игрока снимается одна единица здоровья, тогда как в общей сумме их три. Три попадания и вы вынуждены начинать игру сначала, что, конечно, не очень приятно. Также стоит отметить ,что в конце каждого уровня попадаются различные боссы, которые удивили своим разнообразием и уникальностью. Один босс выстреливает целыми волнами синих снарядов, другой оборудован щитами, а игроку нужно пытаться попасть между них. Это делает игровой процесс более увлекательным и необычным, хотя, конечно, некоторые боссы излишне трудны в прохождении — на них приходится тратить очень много времени и сил.

Итог

Скажу честно — игра мне понравилась. Да, она довольно простая и ждать о данного проекта чего-то невероятного совершенно не стоит, это совсем не тот продукт, который удивит вас графикой или невероятными механиками. Однако для своего жанра игра идеальна — она приносит море удовольствия, вынуждает активно двигать мышкой и стараться победить надоедливого босса, который вновь удивляет своими универсальными атаками. Настоятельно рекомендуем попробовать — игра того явно стоит.
Комментарии и отзывы Galaxy Warfighter
Обзоры:
Обзор Corsair SP120 RGB (CO-9050061-WW). Набор корпусных вентиляторов с подсветкойОбзор Corsair SP120 RGB (CO-9050061-WW). Набор корпусных вентиляторов с подсветкой
Лучший кулер для процессора. PCcooler GI-X5RЛучший кулер для процессора. PCcooler GI-X5R
Обзор THERMALTAKE UX100 ARGB (CL-P064-AL12SW-A). Низкопрофильный кулер с подсветкойОбзор THERMALTAKE UX100 ARGB (CL-P064-AL12SW-A). Низкопрофильный кулер с подсветкой
Новости:
Обзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждение

В скором времени стартуют продажи новой башенной системы охлаждения be quiet! SHADOW ROCK 3. Впервые она ...
Представлены вентиляторы AeroCool Saturn

AeroCool представляет на российском рынке новую линейку вентиляторов с романтичным названием Saturn. Поми...
Обзор ARCTIC Freezer 7 X (ACFRE00077A). Лучшая замена боксового охлаждения

Времена, когда для организации активного охлаждения рассматривались к покупке только супербашни и системы...
Обзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-битОбзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-бит
Обзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIMОбзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIM
Лучшие помощники на карантине. ANKER Soundcore FlareЛучшие помощники на карантине. ANKER Soundcore Flare
Обзор SVEN AP-B510MV. Беспроводные стереонаушники с микрофономОбзор SVEN AP-B510MV. Беспроводные стереонаушники с микрофоном
Обзор Defender V11. Компактная акустическая 2.1 система для компьютераОбзор Defender V11. Компактная акустическая 2.1 система для компьютера
13,5 дюймовый лэптоп компании Microsoft...
13,5 дюймовый лэптоп компании MicrosoftSurface Laptop - ультрапортативный ноутбук компании Microsoft. Устройство оснащено 13,5 дюймовый экраном ...
Недорогой смартфон Moto G8 Power Lite по...
Недорогой смартфон Moto G8 Power Lite поНапомним, что в первых числах февраля компания Motorola представила свой новый смартфон Moto G8 Power с б...
Камера Canon EOS M5 Mark II получит защи...
Камера Canon EOS M5 Mark II получит защиСетевые источники сообщили о том, что компания Canon готовит компактную беззеркальную камеру EOS M5 Mark ...
iLife A9s - лучший робот-пылесос...
iLife A9s - лучший робот-пылесосiLife A9s — новый робот-пылесос с системой определения окружающего пространства, поддержкой влажной уборк...
Как включить AirDrop...
Как включить AirDrop Многие используют какие-то дополнительные сервисы для того, чтобы передать данные между девайсами, х...
Официальные обои смартфона iQOO 3 5G...
Официальные обои смартфона iQOO 3 5GСегодня в интернете обнаружились официальные обои рабочего стола, которые предустановлены на флагманы iQO...
Обзор TP-Link Tapo P100. Умная розетка с...
Обзор TP-Link Tapo P100. Умная розетка сМы продолжаем изучение линейки умных устройств TP-Link Tapo, и вслед за камерой ...
Керамический Huawei P40 Pro показали на ...
Керамический Huawei P40 Pro показали на Авторитетный инсайдер @RODENT950 поделился коротким видео, в котором демонстрируется топовая версия флагм...
Смартфон Redmi Note 9 Pro получит игрово...
Смартфон Redmi Note 9 Pro получит игровоВ базе данных теста производительности Geekbench засветился смартфон Redmi Note 9 Pro. ...
Опубликовано сравнение камер в Samsung G...
Опубликовано сравнение камер в Samsung GГлавный редактор авторитетного издания XDA Developers Макс Вайнбах поделился первыми фотографиями с камер...
Xiaomi 1S с отличным запасом хода...
Xiaomi 1S с отличным запасом ходаВ последнее время пользователи стали все чаще обращать свое внимание на самокаты, точнее на электросамока...
Безрамочные мониторы компании Acer...
Безрамочные мониторы компании AcerТри новых безрамочных монитора доступны для рынка Японии. Для запада мониторы появятся позже. ...
Обзор ASUS ROG Strix XG27UQ. Игровой IPS-монитор с частотой 144ГцОбзор ASUS ROG Strix XG27UQ. Игровой IPS-монитор с частотой 144Гц
Обзор INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC (N165S2-04D6X-1720VA31). Тест видеокарты в Full HD и 4KОбзор INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC (N165S2-04D6X-1720VA31). Тест видеокарты в Full HD и 4K
Обзор RoboVac G10 Hybrid. Робот-пылесос с голосовым управлениемОбзор RoboVac G10 Hybrid. Робот-пылесос с голосовым управлением
Обзор ASUS TUF Z390-PRO GAMING. Лучшая плата под разгон Intel Core i5-9600KОбзор ASUS TUF Z390-PRO GAMING. Лучшая плата под разгон Intel Core i5-9600K
Обзор ARCTIC Freezer 7 X (ACFRE00077A). Лучшая замена боксового охлажденияОбзор ARCTIC Freezer 7 X (ACFRE00077A). Лучшая замена боксового охлаждения
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor