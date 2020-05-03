Обзор Galaxy Warfighter. Релаксирующая игра

Управление

Иногда к нам на обзор попадают достаточно интересные проекты от небольших студий, которые выглядят простенько, но при этом дарят море эмоций и удовлетворения. С данным релизом именно так и произошло — разработчики дали возможность погрузиться в мир космических сражений с игрой, которая весит меньше, чем вы можете себе представить. Разве это не прекрасно?

Геймплей

Стоит сказать, что управление в игре Galaxy Warfighter максимально простое и понятное — у вас есть корабль, который расположен на экране, и есть мышка, которой вы двигаете этот корабль в разных плоскостях. Ничего сложного в этом нет и, что самое интересное, никаких дополнительных элементов управления в игре нет. То есть, вам даже не нужно стрелять — корабль это делает в автоматическом режиме, игроку нужно лишь направлять корабль в нужную сторону и уклоняться от выстрелов врагов. Звучит достаточно просто и легко, но, естественно, на деле все не так просто, ведь противников много, плотность их высока, плюс они тоже умеют стрелять. Приходится много уклоняться и постоянно вертеть мышкой, чтобы не умереть от выстрелов. И если вы думаете, что одной мышкой это делать удобно и легко, то достаточно попробовать хотя бы раз, дабы убедиться, что это совсем не так. Управление простое, но игра — нет.

Враги

Собственно, в плане геймплея Galaxy Warfighter будет всем ясна и понятна — разработчики взяли за основу классику жанра, добавив некоторые свои компоненты. У нас есть корабль и вид сбоку, есть виртуальный мир, по которому летит наш корабль и на его пути постоянно встречаются корабли противников. Игроку их нужно уничтожать, стреляя из своего орудия, оно стреляет автоматически и не требует от геймеры никаких дополнительных действий. Уничтожая врагов, игрок получает кредиты, которые, правда, не сильно влияют на геймплей. Все, собственно, вам нужно просто лететь, уклоняться от врагов, от выстрелов, пробивать противников из орудия, плюс добираться до боссов. Привыкаешь к геймплею максимально быстро и уже на пятой минуте вы сможете с полным комфортом играть и получать просто море удовольствия от происходящего на дисплее. В этом плане игра очень хороша.

Итог

Реализация противников тоже довольно порадовала — враги не обладают интеллектом, что весьма понятно в данной ситуации, при этом они довольно больно стреляют. То есть, корабль противника выстреливает в разные стороны своими зарядами и при столкновении вашего корабля с этим снарядом у игрока снимается одна единица здоровья, тогда как в общей сумме их три. Три попадания и вы вынуждены начинать игру сначала, что, конечно, не очень приятно. Также стоит отметить ,что в конце каждого уровня попадаются различные боссы, которые удивили своим разнообразием и уникальностью. Один босс выстреливает целыми волнами синих снарядов, другой оборудован щитами, а игроку нужно пытаться попасть между них. Это делает игровой процесс более увлекательным и необычным, хотя, конечно, некоторые боссы излишне трудны в прохождении — на них приходится тратить очень много времени и сил.

Скажу честно — игра мне понравилась. Да, она довольно простая и ждать о данного проекта чего-то невероятного совершенно не стоит, это совсем не тот продукт, который удивит вас графикой или невероятными механиками. Однако для своего жанра игра идеальна — она приносит море удовольствия, вынуждает активно двигать мышкой и стараться победить надоедливого босса, который вновь удивляет своими универсальными атаками. Настоятельно рекомендуем попробовать — игра того явно стоит.