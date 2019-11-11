Обзор GeForce NOW. Делаем простенький MacBook игровым

2019-11-11, Автор - Марсель Гарипов; [62]
С начала октября в России официально заработал сервис для облачного гейминга GeForce Now. Он позволяет запускать современные игры на любом компьютере в FullHD разрешении с 60 FPS. Мы решили проверить на деле, получится ли у нас поиграть на самом базовом MacBook 12 2015 Early, работающий на мобильном процессоре Intel Core M 1.1 ГГц.

Требования к Интернет соединению

Важнейшим фактором, влияющим на итоговое качество видеопотока является скорость Интернета. Самой минимальной планкой будет 5 Мбит/сек, и в таком случае можно расчитывать на качество картинки в HD разрешении. Для комфортного гейминга с картинкой FullHD с 60 FPS, необходима скорость в 30 Мбит/сек. Также стоит подключаться по частоте 5ГГц или использовать проводное соединение по Ethernet кабелю.

На данный момент в России есть только один дата-центр с серверами, который находится в Москве. Со временем это число будет увеличиваться. Сейчас же с комфортом смогут поиграть жители городов, расположенные в радиусе до 1000 км от столицы.

Системные требования для ПК


- Dual core X86 CPU с частотой 2.0GHz и выше
- 4GB оперативной памяти
- GPU, поддерживающий DirectX 11 и выше
- NVIDIA GeForce 600 series или более новая видеокарта. Если используется GTX 800m,
- AMD Radeon HD 3000 или более новая видео карта
- Intel HD Graphics 2000 series или более новая видеокарта

Системные требования для Mac

Единственным требованием для MacBook'ов является наличие актуальной версии macOS 10.10 или новее. Кстати на сайте GFN.ru есть список проверенных моделей MacBook, на которых удалось запустить GeForce NOW.

Доступные игры

Для того, чтобы во что-то поиграть нужно иметь аккаунт с купленной игрой в Steam, Uplay или Blizzard’s battle.net. Сейчас в GFN доступно примерно 500 игр, который поддерживают работку с сервисом. Данный список постоянно обновляется.

Тестирование

Мы проводили тестирование GeForce NOW на MacBook 12 2015 года, который работает на процессоре Intel Core M 1.1 ГГц с 8 Гбайт оперативной памяти. Самую тяжелую игру, которую на нем удавалось запустить была BioShock Infinite на минимальнейших настройках при 30 fps.

Для тестирования мы запустили одну из самых популярных игр — Fortnite. Большим плюсом является то, что игру необязательно скачивать на ноутбук. С учетом того, сколько они сейчас весят это действительно очень радует. К тому же на нашем ноутбуке всего 256 Гбайт памяти.

В целом качество картинки и скорость отклика радует, все работает быстро. Но несмотря на то, что наши замеры проходили в Москве, все равно временами проявлялись лаги, а изображение сильно мылилось. Читая соц сети, выяснилось, что ситуация с качеством изображения достаточно индивидуальная, к примеру, у кого-то в Санкт-Петербурге соединение может быть превосходным. Благо Nvidia предоставляет пробный период на 14 дней и перед оформлением подписки можно заранее проверить, как сервис будет себя вести именно в вашем случае.

Что по ценам?

Стоимость одного месяца подписки на GeForce Now составляет 999 рублей. Также есть возможно купить подписку на полгода за 4999 рублей (833 рубля за месяц) или на год за 9 999 рублей, где в подарок дадут еще два месяца (714 рублей за месяц), и в таком случае стоимость станет еще более приемлемой. Также не стоит забывать, что GeForce Now предоставляет полноценный пробный период на 14 дней.


Комментарии и отзывы
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Давайте посмотрим на достаточно интересное решение со стороны компании ASUS, которая решила предложить на...
Для OnePlus 7T и 7/7 Pro доступно новое...
Для OnePlus 7T и 7/7 Pro доступно новоеOnePlus выпустил обновление OxygenOS 10.0.5 для одного из своих новейших телефонов, 7T. Однако его непоср...
Vivo раскрывает больше подробностей о но...
Vivo раскрывает больше подробностей о ноOEM Vivo провел пресс-конференцию 7 ноября 2019 года, чтобы представить свой X30, телефон, который будет ...
Qualcomm объявляет результаты своей деят...
Qualcomm объявляет результаты своей деятQualcomm объявила финансовые результаты за 2019 (2019 финансовый год). Выручка компании составила 24,273 ...
Обзор Need for Speed Heat. Сборка лучшег...
Обзор Need for Speed Heat. Сборка лучшегСегодня мы поговорим о новой части культовой гоночной серии, в которой нам предоставляют возможность внов...
Серия смартфонов Samsung Galaxy S11 полу...
Серия смартфонов Samsung Galaxy S11 полуSamsung завершила разработку серии Galaxy S11 следующего года. Ожидается, что в состав войдут три флагман...
Обзор Xiaomi Mi 9 Lite 6/64GB. Хорошая а...
Обзор Xiaomi Mi 9 Lite 6/64GB. Хорошая аНе так давно в России стартовали продажи нового смартфона Xiaomi Mi 9 Lite, занявшего близкий ценовой сег...
Antec представил новый корпус P120 Crys...
Antec представил новый корпус P120 CrysAntec представил новейшую модель корпуса известной серии Performance, P120 Crystal. ...


Обзор Xiaomi Mi 9 Lite 6/64GB. Хорошая автономность, Snapdragon и NFCОбзор Xiaomi Mi 9 Lite 6/64GB. Хорошая автономность, Snapdragon и NFC
Обзор Skyway PRIME. Автомобильная роботизированная беспроводная зарядкаОбзор Skyway PRIME. Автомобильная роботизированная беспроводная зарядка
Обзор Rombica Type-C Hub Metal. Многофункциональные USB-концентраторыОбзор Rombica Type-C Hub Metal. Многофункциональные USB-концентраторы
Обзор плюсов и минусов флагманского смартфона Google Pixel 4 6/64GBОбзор плюсов и минусов флагманского смартфона Google Pixel 4 6/64GB
Обзор SINBO SBS 4449S. Напольные весы с нагрузкой до 180 кгОбзор SINBO SBS 4449S. Напольные весы с нагрузкой до 180 кг
Обзор GeForce NOW. Делаем простенький Ma...
Обзор GeForce NOW. Делаем простенький MaС начала октября в России официально заработал сервис для облачного гейминга GeForce Now. Он позволяет за...
Обзор Need for Speed Heat. Сборка лучшег...
Обзор Need for Speed Heat. Сборка лучшегСегодня мы поговорим о новой части культовой гоночной серии, в которой нам предоставляют возможность внов...
Предварительный обзор Kandao QooCam 8K. ...
Предварительный обзор Kandao QooCam 8K. В последнее время уникальных камер на рынке практически нет — производители то и дело показывают нам необ...
Предварительный обзор Nixeus NX-EDG34. Ш...
Предварительный обзор Nixeus NX-EDG34. ШМониторы с широким форматом в последнее время стали достаточно популярным решением среди крупных производ...
Kyocera представила решение для промышле...
Kyocera представила решение для промышлеПринтеры бывают разные: карманные, домашние, офисные, а некоторые занимает всю комнату и весят под 800 кг...
Обзор Black Survival: Eternal Return. Вп...
Обзор Black Survival: Eternal Return. ВпКак я уже не раз говорил, современные небольшие студии довольно часто радуют нас качественным контентом з...
Предварительный обзор Huawei Y9s. С выдв...
Предварительный обзор Huawei Y9s. С выдвСегодня мы поговорим о достаточно крутом решении, которое выглядит стильно, предоставляет вам массу возмо...
Топ 5 лучших игр на двоих для PlayStatio...
Топ 5 лучших игр на двоих для PlayStatioСовместный просмотр фильмов или сериалов это всегда хорошо, но все со временем это приедается. Если вы хо...
Обзор Legend of Keepers: Prologue. Шикар...
Обзор Legend of Keepers: Prologue. ШикарДовольно часто небольшие студии радуют нас качественным контентом, который приносит гораздо больше удовол...
Предварительный обзор MSI Vigor GK50 Low...
Предварительный обзор MSI Vigor GK50 LowСегодня мы поговорим о достаточно интересной клавиатуре от компании MSI, которая выглядит привлекательно ...
Обзор Eternal Edge +. Шикарная ролевая и...
Обзор Eternal Edge +. Шикарная ролевая иДовольно часто относительно небольшие студии радуют нас качественным контентом, который позволяет смотрет...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Watch. Л...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Watch. ЛКомпания Xiaomi показала свои умные часы и удивила пользователей набором функций данного устройства. Гадж...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor