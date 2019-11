Обзор GeForce NOW. Делаем простенький MacBook игровым

С начала октября в России официально заработал сервис для облачного гейминга GeForce Now. Он позволяет запускать современные игры на любом компьютере в FullHD разрешении с 60 FPS. Мы решили проверить на деле, получится ли у нас поиграть на самом базовом MacBook 12 2015 Early, работающий на мобильном процессоре Intel Core M 1.1 ГГц.

Требования к Интернет соединению

Важнейшим фактором, влияющим на итоговое качество видеопотока является скорость Интернета. Самой минимальной планкой будет 5 Мбит/сек, и в таком случае можно расчитывать на качество картинки в HD разрешении. Для комфортного гейминга с картинкой FullHD с 60 FPS, необходима скорость в 30 Мбит/сек. Также стоит подключаться по частоте 5ГГц или использовать проводное соединение по Ethernet кабелю.

На данный момент в России есть только один дата-центр с серверами, который находится в Москве. Со временем это число будет увеличиваться. Сейчас же с комфортом смогут поиграть жители городов, расположенные в радиусе до 1000 км от столицы.

Системные требования для ПК

Системные требования для Mac

Доступные игры

- Dual core X86 CPU с частотой 2.0GHz и выше- 4GB оперативной памяти- GPU, поддерживающий DirectX 11 и выше- NVIDIA GeForce 600 series или более новая видеокарта. Если используется GTX 800m,- AMD Radeon HD 3000 или более новая видео карта- Intel HD Graphics 2000 series или более новая видеокартаЕдинственным требованием для MacBook'ов является наличие актуальной версии macOS 10.10 или новее. Кстати на сайте GFN.ru есть список проверенных моделей MacBook, на которых удалось запустить GeForce NOW.Для того, чтобы во что-то поиграть нужно иметь аккаунт с купленной игрой в Steam, Uplay или Blizzard’s battle.net. Сейчас в GFN доступно примерно 500 игр, который поддерживают работку с сервисом. Данный список постоянно обновляется.

Тестирование

Что по ценам?

Мы проводили тестирование GeForce NOW на MacBook 12 2015 года, который работает на процессоре Intel Core M 1.1 ГГц с 8 Гбайт оперативной памяти. Самую тяжелую игру, которую на нем удавалось запустить была BioShock Infinite на минимальнейших настройках при 30 fps.Для тестирования мы запустили одну из самых популярных игр — Fortnite. Большим плюсом является то, что игру необязательно скачивать на ноутбук. С учетом того, сколько они сейчас весят это действительно очень радует. К тому же на нашем ноутбуке всего 256 Гбайт памяти.В целом качество картинки и скорость отклика радует, все работает быстро. Но несмотря на то, что наши замеры проходили в Москве, все равно временами проявлялись лаги, а изображение сильно мылилось. Читая соц сети, выяснилось, что ситуация с качеством изображения достаточно индивидуальная, к примеру, у кого-то в Санкт-Петербурге соединение может быть превосходным. Благо Nvidia предоставляет пробный период на 14 дней и перед оформлением подписки можно заранее проверить, как сервис будет себя вести именно в вашем случае.Стоимость одного месяца подписки на GeForce Now составляет 999 рублей. Также есть возможно купить подписку на полгода за 4999 рублей (833 рубля за месяц) или на год за 9 999 рублей, где в подарок дадут еще два месяца (714 рублей за месяц), и в таком случае стоимость станет еще более приемлемой. Также не стоит забывать, что GeForce Now предоставляет полноценный пробный период на 14 дней.