Обзор Generation Zero. Лучшая игра про выживание

2019-03-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Generation Zero; [186]
Фанаты проектов про выживание длительное время ждали релиза Generation Zero, так как хотели получить интересный проект про мир, захваченный роботами. К счастью, разработчики нас не подвели и игра получилась крайне увлекательной — есть и армия врагов, и тьма возможностей для сражения, и всевозможные тактические уловки, и элементы прокачки. Сегодня мы поговорим о новой игре и объясним, почему она так интересна и почему вам стоит потратить на нее свое время.

Выживание

Выживать в виртуальном мире Generation Zero сначала довольно трудно — патронов очень мало, всего один пистолет в инвентаре и аптечки заканчиваются слишком быстро. Но, постепенно вы будете находить полезные предметы и страх умереть от двух-трех маленьких роботов пройдет. Даю небольшой совет — обязательно заглядывайте во все дома и амбары, которые попадаются вам на пути. В таких зданиях могут быть ящики с патронами, аптечки, полезные предметы вроде магнитофонов и новое оружие. Последнее, кстати, очень важно при прохождении, ведь чем новее у вас ствол, тем больше шансов уничтожить противника. Так что после зачистки локации обязательно загляните во все комнаты и всегда уделяйте внимание амбарам. Именно там можно найти новое оружие. Но, это только процесс сбора ресурсов, а нам же еще воевать нужно с роботами, чтобы продвигаться дальше по сюжету. И тут тоже есть свои тонкости.

Стрельба

Воевать с роботами на открытом пространстве нельзя, так как они очень быстро передвигаются и наносят много урона. Нужно всегда избегать подобных перестрелок, ведь вы просто потратите патроны впустую и аптечки тоже. Лучше всего прятаться в дом и из дома уже убирать врагов со своего пути. Для этого нужно изучить слабые места противника. У обычных роботов, которых вы повстречаете много на совсем пути, есть специальный блок на верней части спины. Если попасть в него, то робот мгновенно взорвется. Правда, обычные патроны из пистолета не всегда пробивают этот блок и нужно несколько раз точно попасть. А вот винтовка или дробовик снимают врага с одного попадания. Более того, мне один раз удалось выстрелом из винтовки снять сразу двух роботов — они стали в ряд и я пробил блоки на спине одни выстрелом. Изучайте оружие, пробуйте, тренируйтесь и ищите уязвимые места.

Кооперативное прохождение

Очень приятно, что разработчики позаботились о возможности проходить игру вместе с друзьями. Здесь вы можете подключиться к другому игроку или пригласить своих друзей поиграть. Конечно, с друзьями сражаться намного веселее — можно пробовать разные тактики сражения с роботом, веселиться, проходить вместе сюжет и так далее. Важно, что в данной игре прокачка экипировки не очень сильно влияет на разницу между вашим уроном и уроном друга. Можно подключаться к игре в любой момент и вместе выживать, накапливая патроны и опыт. Как известно, любая игра становится интереснее, если в ней есть кооператив. Осталось только найти друзей, чтобы поиграть.

Итог

Я в восторге от Generation Zero. Эта игра подарила мне возможность наслаждаться процессом сбора ресурсов, дала возможность стрелять с удовольствием и получать наслаждение от каждого попадания. Враги умные, они умеют нападать с разных сторон и всегда готовы напасть на вас в лицо, сбивая с ног. Так что процесс прохождения игры точно принесет вам массу удовольствия — буквально каждое сражение здесь отличается от всех предыдущих, плюс можно взять в помощь верных товарищей и тогда война с роботами будет еще более увлекательной. Одна из лучших игр за последнее время, которая точно стоит вашего внимания.

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