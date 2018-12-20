Обзор Godly Corp. Спасаем этот мир

2018-12-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - Godly Corp; [89]
Иногда к нам на обзор попадают интересные игры, иногда – необычные. В последнее время чаще всего выходят именно необычные проекты, которые сложно описать по нашим стандартным критериям. Дело в том, что небольшие студии или одинокие разработчики не могут идти по стандартам, которых придерживаются крупные разработчики, так как у них нет бюджета на крутую графику, движок и так далее. Так что приходится удивлять потенциальных покупателей чем-то совершенно необычным, чтобы продажи шли и все было хорошо. Игра Godly Corp является ярким примером того, как можно порадовать свою аудиторию исключительно задумкой, а не реализацией. То есть, я не могу сказать, что это прямо плохо разработанная игра, но идея здесь важнее, чем то, как ее представил разработчик. Собственно, давайте посмотрим на то, что же получилось у разработчика, почему он привлек наше внимание и почему его игра попала на обзор, хотя есть целый ворох крутых релизов.

Геймплей

Довольно тяжело рассказать об игровой составляющей проекта, который в принципе тяжело осознать. Начинается все с того, что управлять в игре вы будете большим таким щупальцем, который является основным элементом игрового процесса. Об управлении мы поговорим потом, но нужно понять, что этим вот щупальцем вы будете отбиваться от нападения насекомых (тараканов) и нажимать на кнопки иногда. В начале игры нам показывают на красную кнопку и после нажатия на нее начинается сам игровой процесс – на доске справа появляются три области, которые нам нужно обогревать. Слева на столе расположен сам обогреватель и уменьшенная копия планеты с обозначением каждой области. Вам нужно двигать планету в нужном направлении, чтобы нагревать нужные области, когда там падает настроение и отбиваться при этом щупальцем от нападений насекомых. Процесс довольно увлекательный, ведь врагов постепенно станет заметно больше.

Управление

Управлять щупальцем вы будете при помощи мышки, что крайне удобно, если привыкнуть. Вы можете отдалять щупальце колесом вышки, можете двигать им при помощи самой мышки, отталкивать врагов и так далее. Управлять же планетой мы будем при помощи клавиш WASD, что тоже довольно удобно, если немного привыкнуть. Здесь стоит отметить, что сначала довольно трудно привыкнуть к тому, что нужно одной рукой двигать планету клавишами, а другой управлять мышкой. Потом к этому привыкаешь и играть становится заметно удобнее и приятнее. Проблем с управлением лично я не ощутил совершенно. Думаю, у вас тоже ничего такого не произойдет.

Графика

Это, пожалуй, самая большая проблема игры, ведь мы смотрим на экран буквально постоянно и очень быстро от такой картинки начинают уставать глаза и душа. Да, графика здесь максимально простая и без лишних полигонов. Я понимаю, что у разработчика нет денег и ресурсов для того, чтобы сделать картинку более красивой и привлекательной, но некоторые детали того же рабочего стола можно было сделать более реалистичными. Их же не так много – буквально пара предметов и все. Но, больших претензий к графике нет, так как это не ААА-продукт и ничего удивительного в простенькой картинке не вижу.

Итог

Игра странная, в этом плане нет смысла спорить. С другой стороны, именно этого и хотел добиться разработчик – он создавал игру, в которой вам нужно спасать планету от холода и тараканов при помощи щупальца и странного переключателя, который крутит голограмму планеты. То есть, это изначально не очень простой проект, которые вы уже видели до этого. И если вас такие идеи интересуют, то почему бы и не попробовать.


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