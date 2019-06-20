Обзор Golden Treasure: The Great Green. Текстовая RPG

Геймплей

Сегодня мне на глаза попалась игра Golden Treasure: The Great Green, которая изначально показалась довольно необычной и интересной. Но, достаточно быстро появилось ощущение, что помимо текстовых сообщений на экране меня больше ничего не ждет. Удивительно, но именно так и произошло — игра полностью построена на текстовой ролевой системе и вообще не готова вас хоть как-то баловать экшеном. Но, давайте изучим вопрос поближе.

Графика

Игровой процесс довольно прост и понятен, так как в нем нет ничего удивительного. Вам дают целую стену текста, которую вы обязаны прочитать, после чего задают вопросы. Каждый ответ на вопрос влияет на дальнейшее развитие событий — что-то может дать вам энергии определенного элемента, что-то вредит вашей энергии. То есть, нужно читать текст вдумчиво и принимать решения взвешенно, ведь каждое, абсолютно каждое ваше решение несет за собой последствия. Проблема только в том, что весь текст на английском, вопросы и ответы, что логично, тоже на английском. Вы понимаете иностранный язык достаточно хорошо, чтобы разобраться в потоке текста и потом дать правильный ответ? Если да, то игра вам может и понравится. Если нет — будет тяжело понять хотя бы что-то, не говоря уже об особенностях геймплея и тех тонких моментах, на которых игра и построена.

Слабые места

Сразу видно, что игру делали профессионалы своего дела, которые очень любят рисовать красивые атмосферные локации. Но, кроме того, видно еще и то, что бюджета у этих профессионалов не было совершенно и они рисовали максимально простые пейзажи, чтобы уложиться в свой бюджет. Картинка атмосферная, но очень быстро надоедает — задний план вообще не двигается, там просто статичная картинка без каких-либо особенных элементов. Вы просто не захотите всматриваться в задний план, так как там ничего не интересного и вы можете лишь понаблюдать за творчеством. Не могу сказать, что мне графика такого рода понравилась — очень уж быстро надоедает смотреть на половину экрана со статичной картинкой. Но, если вы больше предпочитаете нарисованные вручную картинки и любите такого вот рода проекты, то обязательно попробуйте — иногда локации и правда удивляют своей красотой.

Итог

Серьёзным недостатком игры Golden Treasure: The Great Green является её стиль — текстовые квесты и вообще игры, которые построены исключительно на текстовой составляющей, уже давно вышли из моды и не пользуются спросом у геймеров. Это лет десять назад, когда графику красивую нарисовать было невозможно, такие игры были очень популярными — геймеры любили читать, получать информацию о мире и сюжете из текста. Сейчас никто не будет сидеть и вчитываться в строчки текста, которые очень странно выглядят на фоне некрасивых текстур и задних планов. Так что в целом мне понравилась реализация продукта, но читать тексты вы явно не станете — сейчас совсем не те реалии мира видеоигр, чтобы вы наслаждались чем-то подобным. Может есть какая-то группа людей, которая может полюбить текстовые ролевые игры, но это слишком маленькая аудитория, чтобы рекомендовать это своим читателям.

Golden Treasure: The Great Green — весьма странная игра, которая далеко не всем понравится. Если бы данный проект отправился в релиз года четыре назад, а может и больше, то аудитория была бы только рада такому повороту событий. Но, в итоге все получилось довольно грустно — много текста на английским языке, который для него сообщества будет не очень понятным. Может в США проект еще хоть как-то будет пользоваться спросом, то в нашей стране — точно нет.