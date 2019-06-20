Обзор Golden Treasure: The Great Green. Текстовая RPG

2019-06-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - Golden Treasure: The Great Green; [88]
Сегодня мне на глаза попалась игра Golden Treasure: The Great Green, которая изначально показалась довольно необычной и интересной. Но, достаточно быстро появилось ощущение, что помимо текстовых сообщений на экране меня больше ничего не ждет. Удивительно, но именно так и произошло — игра полностью построена на текстовой ролевой системе и вообще не готова вас хоть как-то баловать экшеном. Но, давайте изучим вопрос поближе.

Геймплей

Игровой процесс довольно прост и понятен, так как в нем нет ничего удивительного. Вам дают целую стену текста, которую вы обязаны прочитать, после чего задают вопросы. Каждый ответ на вопрос влияет на дальнейшее развитие событий — что-то может дать вам энергии определенного элемента, что-то вредит вашей энергии. То есть, нужно читать текст вдумчиво и принимать решения взвешенно, ведь каждое, абсолютно каждое ваше решение несет за собой последствия. Проблема только в том, что весь текст на английском, вопросы и ответы, что логично, тоже на английском. Вы понимаете иностранный язык достаточно хорошо, чтобы разобраться в потоке текста и потом дать правильный ответ? Если да, то игра вам может и понравится. Если нет — будет тяжело понять хотя бы что-то, не говоря уже об особенностях геймплея и тех тонких моментах, на которых игра и построена.

Графика

Сразу видно, что игру делали профессионалы своего дела, которые очень любят рисовать красивые атмосферные локации. Но, кроме того, видно еще и то, что бюджета у этих профессионалов не было совершенно и они рисовали максимально простые пейзажи, чтобы уложиться в свой бюджет. Картинка атмосферная, но очень быстро надоедает — задний план вообще не двигается, там просто статичная картинка без каких-либо особенных элементов. Вы просто не захотите всматриваться в задний план, так как там ничего не интересного и вы можете лишь понаблюдать за творчеством. Не могу сказать, что мне графика такого рода понравилась — очень уж быстро надоедает смотреть на половину экрана со статичной картинкой. Но, если вы больше предпочитаете нарисованные вручную картинки и любите такого вот рода проекты, то обязательно попробуйте — иногда локации и правда удивляют своей красотой.

Слабые места

Серьёзным недостатком игры Golden Treasure: The Great Green является её стиль — текстовые квесты и вообще игры, которые построены исключительно на текстовой составляющей, уже давно вышли из моды и не пользуются спросом у геймеров. Это лет десять назад, когда графику красивую нарисовать было невозможно, такие игры были очень популярными — геймеры любили читать, получать информацию о мире и сюжете из текста. Сейчас никто не будет сидеть и вчитываться в строчки текста, которые очень странно выглядят на фоне некрасивых текстур и задних планов. Так что в целом мне понравилась реализация продукта, но читать тексты вы явно не станете — сейчас совсем не те реалии мира видеоигр, чтобы вы наслаждались чем-то подобным. Может есть какая-то группа людей, которая может полюбить текстовые ролевые игры, но это слишком маленькая аудитория, чтобы рекомендовать это своим читателям.

Итог

Golden Treasure: The Great Green — весьма странная игра, которая далеко не всем понравится. Если бы данный проект отправился в релиз года четыре назад, а может и больше, то аудитория была бы только рада такому повороту событий. Но, в итоге все получилось довольно грустно — много текста на английским языке, который для него сообщества будет не очень понятным. Может в США проект еще хоть как-то будет пользоваться спросом, то в нашей стране — точно нет.

Комментарии и отзывы Golden Treasure: The Great Green
EZVIZ открыла свой первый оффлайн магази...
EZVIZ открыла свой первый оффлайн магази18 июня в Москве прошла пресс-конференция компании EZVIZ, которая занимается выпуском систем видеонаблюде...
Предварительный обзор Cougar Gemini M. Д...
Предварительный обзор Cougar Gemini M. ДИногда пользователи не горят желанием получить громадный корпус и поставить себе его на стол. Некоторым г...
Видеокарта Radeon RX 5700 XT 50th Annive...
Видеокарта Radeon RX 5700 XT 50th AnniveНедавно компания AMD представила юбилейную видеокарту Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition, которая...
Опубликован сравнительный рендер iPhone ...
Опубликован сравнительный рендер iPhone Латвийский дизайнер Вениамин Гескин поделился сравнительным изображением, на котором показан самый больши...
Необычную камеру ASUS ZenFone 6 испытали...
Необычную камеру ASUS ZenFone 6 испыталиКак известно, одной из главных особенностей флагманского смартфона ASUS Zenfone 6 является поворотная дво...
ASUS Designo MX27UCS выглядит шикарно...
ASUS Designo MX27UCS выглядит шикарноОфициально представлен новый стильный монитор ASUS Designo MX27UCS, который создавали специально для тех ...
Демо Children of Morta отдают бесплатно...
Демо Children of Morta отдают бесплатноКомпания 11 bit официально объявляет о бесплатном доступе к игре Children of Morta на платформе Steam. Эт...
SMARTERRA FitMaster PULSAR уже в России...
SMARTERRA FitMaster PULSAR уже в РоссииВ последнее время фитнес-браслеты стали пользоваться какой-то очень большой популярностью среди пользоват...


Обзор REALME 3 32GB. Стильный и недорогой смартфонОбзор REALME 3 32GB. Стильный и недорогой смартфон
Обзор Dunobil Victor Duo. Двухканальный видеорегистраторОбзор Dunobil Victor Duo. Двухканальный видеорегистратор
Обзор Razer BlackWidow (2019). Культовая клавиатура с новыми переключателями GREENОбзор Razer BlackWidow (2019). Культовая клавиатура с новыми переключателями GREEN
Обзор Tecno Spark 3 Pro. Лучший за свои деньгиОбзор Tecno Spark 3 Pro. Лучший за свои деньги
Обзор Xiaomi Mi Band 4 и Xiaomi Mi 9T 6/64GB. Умные телевизоры и наушники уже в РоссииОбзор Xiaomi Mi Band 4 и Xiaomi Mi 9T 6/64GB. Умные телевизоры и наушники уже в России
Компания «МУЛЬТиКУБИК» возрождает диафил...
Компания «МУЛЬТиКУБИК» возрождает диафилНаверняка многие в детстве проводили время вместе с родителями за просмотром диафильмов. Для тех, кто не ...
HP представила в России первый лазерный ...
HP представила в России первый лазерный 18 июня в Москве прошла презентация HP, в рамках которой был представлен первый в мире лазерный принтер ...
Xiaomi привезла в Россию телевизоры по о...
Xiaomi привезла в Россию телевизоры по оКомпания Xiaomi объявила об официальном старте продаж своих телевизоров на российском рынке. Всего будут ...
Предварительный обзор BenQ GL2780. Очень...
Предварительный обзор BenQ GL2780. ОченьОфициально представлен новый монитор BenQ GL2780, который стоит адекватных денег, выглядит более-менее до...
Обзор Pacify. Странная игра...
Обзор Pacify. Странная играВ очередной раз нам на глаза попадается необычная игра, которая вроде как готова вас удивлять и радовать,...
Обзор Strike of Horror. Хоррор с коопера...
Обзор Strike of Horror. Хоррор с коопераДовольно часто нам на глаза попадаются игры, которые вроде задуманы неплохо, интересно выглядят и красиво...
Creative представила новые наушники для ...
Creative представила новые наушники для 13 июня в Москве прошла презентация компании Creative Technology, в рамках которой были представлены новы...
Предварительный обзор Cooler Master Cosm...
Предварительный обзор Cooler Master CosmСтоит сразу сказать, что компьютерный корпус Cooler Master Cosmos C700P многие геймеры считают лучшим реш...
Обзор Football, Tactics & Glory. Необычн...
Обзор Football, Tactics & Glory. НеобычнФутбольных симуляторов на рынке не так много, ведь у разработчиков из EA и Konami настоящая монополия в э...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix LC ...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix LC На просторах интернета появилась информация о системе охлаждения ASUS ROG Strix LC 360, которая выглядит ...
Предварительный обзор Sony Xperia 1. Оче...
Предварительный обзор Sony Xperia 1. ОчеОфициально представлен флагман Sony Xperia 1, который уже доступен в России и его уже можно пойти и заказ...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9T. Стои...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9T. СтоиОфициально представлен смартфон Xiaomi Mi 9T, который выглядит достаточно привлекательно, стоит адекватны...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor