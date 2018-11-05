Обзор Graveyard Keeper. Хочешь стать менеджером кладбища?

Нам на обзор попадает очень много игр. Вы даже не представляете, насколько много. Некоторые из них можно описать двумя словами сразу после просмотра геймплейного трейлера и сразу станет все понятно, некоторые игры требуют более детального изучения. Однако, иногда загружаешь игру, читаешь описание и думаешь, что это шутка такая. Ну не может быть проекта, в котором тебе нужно играть смотрящим за кладбищем. Кто вообще может такое придумать и сделать по этому сюжету игру? Оказывается, это вполне реально — Graveyard Keeper уже сейчас доступна для загрузки. Качай и беги закапывать трупы.

Геймплей

Игровой процесс Graveyard Keeper настолько странный, насколько это вообще можно представить. И, к счастью, вы очень быстро привыкните к этим странностям и будете относиться к диким вещам совершенно спокойно. К примеру, здесь есть говорящий ослик, который иногда привозит трупы и скидывает возле дверей морга. Вам нужно периодически сюда приходить и смотреть, нет ли нового трупа. Ведь чем дольше тело лежит на земле, тем хуже его состояние. Кстати, можно тело сразу отнести и похоронить, а можно сначала срезать немного мясца и потом продать его в местном баре. Да-да, вы все правильно поняли. Однако, есть и более бытовые вещи — нужно рубить древесину, собирать камни и руду, плавить это все, создавать новый инвентарь и так далее. В целом, ничего необычного, если не обращать внимание на то, что все это действие происходит на кладбище. А так все нормально и стандартно.

Строительство

Игра предоставляет вам массу возможностей для строительства, однако далеко не все сразу укладывается в голове. К примеру, вы рубите топором деревья и копите палки, а бревна больших деревьев носите и складываете на склад. Потом можно построить сразу три разных инструмента, на котором это дерево можно обрабатывать — где-то колья делаются, где-то просто дрова, где-то бруски. Все это сначала сложно запомнить, но постепенно приходит понимание происходящего. Далее, ресурсы здесь проходят несколько стадий обработки. Например, вы можете рубить дерево, потом отнести бревно на склад, после чего рубить это бревно на древесину и чурбаны, а потом из них сделать брусок. Чтобы этот брусок потом соединить с гвоздями и получить набор для ремонта надгробий деревянных. То есть, сами понимаете, цепочки такие нужно запоминать и держать в голове, чтобы постоянно не бегать по точкам.

Квесты

Мне очень понравилась подача квестов, которые вовсе не скучные. Начнем с того, что далеко не всегда, практически никогда, разработчик не дает указателей. То есть, вам говорят, что вот в баре есть человек, который купит у вас мясо. Однако, где именно он находится на карте не указано, нужно открыть эту самую карту и самому догадаться, где здесь что. В самих же квестах задачи всегда стандартные — найти что-то и принести, убить что-то и принести, просто принести. Такая реализация лично мне понравилась, никогда не бывает скучно и постоянно какие-то хохмы рассказывают.

Итог

Разработчикам удалось меня заинтересовать на очень длительное время, а это большая редкость, особенно учитывая стилистику и жанр. Мне изначально не очень хотелось в такое играть, так как управлять кладбищем — такое себе занятие. Но, в итоге получил массу удовольствия и уверен, что буду играть еще очень долго, собирать ресурсы и строить что-то новое. В этом плане игра отлично спроектирована, в ней есть тьма всего интересного и задания даже не скучные. Обязательно советую проект тем, кто любит вечерами сидеть за спокойным геймплеем и делать разные вещи. Уверяю, вы получите тьму удовольствия.