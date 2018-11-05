Обзор Graveyard Keeper. Хочешь стать менеджером кладбища?

2018-11-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - Graveyard Keeper; [108]
Нам на обзор попадает очень много игр. Вы даже не представляете, насколько много. Некоторые из них можно описать двумя словами сразу после просмотра геймплейного трейлера и сразу станет все понятно, некоторые игры требуют более детального изучения. Однако, иногда загружаешь игру, читаешь описание и думаешь, что это шутка такая. Ну не может быть проекта, в котором тебе нужно играть смотрящим за кладбищем. Кто вообще может такое придумать и сделать по этому сюжету игру? Оказывается, это вполне реально — Graveyard Keeper уже сейчас доступна для загрузки. Качай и беги закапывать трупы.

Геймплей

Игровой процесс Graveyard Keeper настолько странный, насколько это вообще можно представить. И, к счастью, вы очень быстро привыкните к этим странностям и будете относиться к диким вещам совершенно спокойно. К примеру, здесь есть говорящий ослик, который иногда привозит трупы и скидывает возле дверей морга. Вам нужно периодически сюда приходить и смотреть, нет ли нового трупа. Ведь чем дольше тело лежит на земле, тем хуже его состояние. Кстати, можно тело сразу отнести и похоронить, а можно сначала срезать немного мясца и потом продать его в местном баре. Да-да, вы все правильно поняли. Однако, есть и более бытовые вещи — нужно рубить древесину, собирать камни и руду, плавить это все, создавать новый инвентарь и так далее. В целом, ничего необычного, если не обращать внимание на то, что все это действие происходит на кладбище. А так все нормально и стандартно.

Строительство

Игра предоставляет вам массу возможностей для строительства, однако далеко не все сразу укладывается в голове. К примеру, вы рубите топором деревья и копите палки, а бревна больших деревьев носите и складываете на склад. Потом можно построить сразу три разных инструмента, на котором это дерево можно обрабатывать — где-то колья делаются, где-то просто дрова, где-то бруски. Все это сначала сложно запомнить, но постепенно приходит понимание происходящего. Далее, ресурсы здесь проходят несколько стадий обработки. Например, вы можете рубить дерево, потом отнести бревно на склад, после чего рубить это бревно на древесину и чурбаны, а потом из них сделать брусок. Чтобы этот брусок потом соединить с гвоздями и получить набор для ремонта надгробий деревянных. То есть, сами понимаете, цепочки такие нужно запоминать и держать в голове, чтобы постоянно не бегать по точкам.

Квесты

Мне очень понравилась подача квестов, которые вовсе не скучные. Начнем с того, что далеко не всегда, практически никогда, разработчик не дает указателей. То есть, вам говорят, что вот в баре есть человек, который купит у вас мясо. Однако, где именно он находится на карте не указано, нужно открыть эту самую карту и самому догадаться, где здесь что. В самих же квестах задачи всегда стандартные — найти что-то и принести, убить что-то и принести, просто принести. Такая реализация лично мне понравилась, никогда не бывает скучно и постоянно какие-то хохмы рассказывают.

Итог

Разработчикам удалось меня заинтересовать на очень длительное время, а это большая редкость, особенно учитывая стилистику и жанр. Мне изначально не очень хотелось в такое играть, так как управлять кладбищем — такое себе занятие. Но, в итоге получил массу удовольствия и уверен, что буду играть еще очень долго, собирать ресурсы и строить что-то новое. В этом плане игра отлично спроектирована, в ней есть тьма всего интересного и задания даже не скучные. Обязательно советую проект тем, кто любит вечерами сидеть за спокойным геймплеем и делать разные вещи. Уверяю, вы получите тьму удовольствия.


Комментарии:
Rainbow Six: Siege выходит на азиатский ...
Rainbow Six: Siege выходит на азиатский Компания Ubisoft планирует выпустить Rainbow Six: Siege на азиатский рынок чтобы расширить свою аудиторию...
Подборка лучших мультиварок...
Подборка лучших мультиварокБыстро, вкусно и полезно - вот что желает каждый для себя. Нет ни одно человека который не слышал о функц...
MSI Vigor GK60 для работы и игр...
MSI Vigor GK60 для работы и игрОфициально представлена клавиатура MSI Vigor GK60, которую разработчик позиционирует как игровую с упором...
ASUS ROG Strix XG32VQR со странными хара...
ASUS ROG Strix XG32VQR со странными хараОфициально представлен новый игровой монитор ASUS ROG Strix XG32VQR, который порадует вас как дизайном, т...
MSI Clutch GM50 на переключателях Omron...
MSI Clutch GM50 на переключателях OmronВ последнее время многие производители компьютерного железа стали выпускать свою продукцию в сегменте игр...
Corsair Hydro Series H100i с новой техно...
Corsair Hydro Series H100i с новой техноОфициально представлена система водяного охлаждения Corsair Hydro Series H100i, которая не только очень э...
Появились «живые» фотографии и данные о ...
Появились «живые» фотографии и данные о Появилась информация о пока еще не представленном официально смартфоне Vivo X21s. Гаджет получит 6,41-дюй...
Готова новая версия PS4 Pro...
Готова новая версия PS4 ProВ сети обнаружили информацию о том, что вскоре в продажу поступит версия приставки PS4 Pro с 2 терабайтам...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Digma LINX A230WT 2G. Защищенный телефон с рациейОбзор Digma LINX A230WT 2G. Защищенный телефон с рацией
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A9 (2018) 6/128GBОбзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A9 (2018) 6/128GB
Обзор беспроводных наушников Tronsmart Encore Spunky – самой дешевой и самой крутой альтернативы Apple AirPodsОбзор беспроводных наушников Tronsmart Encore Spunky – самой дешевой и самой крутой альтернативы Apple AirPods
Обзор плюсов и минусов смартфона Apple iPhone Xr 64GBОбзор плюсов и минусов смартфона Apple iPhone Xr 64GB
Обзор CARCAM COMBO 5. Комбо-видеорегистратор с GSM-модемомОбзор CARCAM COMBO 5. Комбо-видеорегистратор с GSM-модемом
Обзор A4Tech Bloody Q80. Недорогая игровая мышка с подсветкойОбзор A4Tech Bloody Q80. Недорогая игровая мышка с подсветкой
Обзор возможностей беспроводных колонок LG PK7, LG PK5 и LG PK3Обзор возможностей беспроводных колонок LG PK7, LG PK5 и LG PK3
Обзор BQ-6016L Mercury. Смартфон с двумя честными днями работыОбзор BQ-6016L Mercury. Смартфон с двумя честными днями работы
Предварительный обзор ZTE Nubia X. Проща...
Предварительный обзор ZTE Nubia X. ПрощаСовременная мода на уменьшение рамок вокруг дисплея смартфона сначала казалась дикостью, но постепенно во...
Обзор Graveyard Keeper. Хочешь стать мен...
Обзор Graveyard Keeper. Хочешь стать менНам на обзор попадает очень много игр. Вы даже не представляете, насколько много. Некоторые из них можно ...
Обзор Orico HPC-6A5U-BK. Сетевой фильтр ...
Обзор Orico HPC-6A5U-BK. Сетевой фильтр Сетевые фильтры можно смело отнести к одному из самых распространённых классу бытовых приборов. Очень ред...
Обзор Skyway Touch. Быстрая беспроводная...
Обзор Skyway Touch. Быстрая беспроводнаяНа прошлой неделе мы проводили тестирование беспроводной зарядки Skyway Race X, устанавливаемой в салоне ...
Предварительный обзор MacBook Air. Совсе...
Предварительный обзор MacBook Air. СовсеНоутбук MacBook Air прошлого поколения, алюминиевый с широкими рамками вокруг экрана, является настоящим ...
Предварительный обзор iPad Pro. Apple со...
Предварительный обзор iPad Pro. Apple соКомпания Apple планировала обновить свои планшеты, так как уже давно было понятно, что некоторые модели м...
Сбербанк выпустил карту с персонажами иг...
Сбербанк выпустил карту с персонажами игРазвитие киберспорта в России идет семимильными шагами: создаются команды, тренировочные базы, снимаются ...
Предварительный обзор Xiaomi Black Shark...
Предварительный обзор Xiaomi Black SharkИгровые смартфоны пользуются громадной популярностью — пользователи любят сражаться на своих смартфонах в...
Обзор Hit & Knock down. Отлично проводим...
Обзор Hit & Knock down. Отлично проводимКогда-то давно, еще в 2014 году, я играл во что-то подобное на iPad. Тогда, к сожалению, найти аналог на ...
Предварительный обзор Corsair K70 RGB MK...
Предварительный обзор Corsair K70 RGB MKПроизводителям игровой периферии становится все труднее и труднее продавать свои продукты — пользователей...
Обзор Hello Cats. Спасаем котиков...
Обзор Hello Cats. Спасаем котиковДавайте немного отдохнем от крупных проектов и поиграем во что-то более простое и понятное. Очень люблю и...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Mix 3. Б...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Mix 3. БМногие пользователи уверены в том, что лучший смартфон на рынке — iPhone. Он дорого стоит, у него крутые ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor