Обзор HARPER GHS-X15. Игровая гарнитура с микрофоном и подсветкой

2019-07-20, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - HARPER GHS-X15; [184]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию современную игровую гарнитуру от компании HARPER, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и недорогими решениями. Встречайте, перед вами модель HARPER GHS-X15.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке с прозрачным окошком. На коробке можно найти всю необходимую информацию о данной гарнитуре. В комплект поставки включены сами наушники и документация.

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным пользователям. Разработчики использовали черно-зеленую расцветку. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не возникло.

Оголовье прикрыто мягкой вставкой из кожзаменителя. Оно отлично гнется и не давит на голову даже при длительных игровых сессиях.

40 мм динамики прикрыты мягкими амбушюрами. Отличая шумоизоляция, дает возможность пользователям не отвлекаться на посторонние шумы.

Разработчикам следует отдать должное за настройку звуковой составляющей. Средние частоты неплохо показывают себя в работе. Высокие частоты, как нам кажется, необходимо немного убавить. Понравилось то, что низкие частоты не выпирают, а лишь дополняют общее звучание. Басы приятные и мягкие. Диапазона громкости более чем достаточно и динамики не хрипят даже на максимальном уровне громкости.

Динамики прикрыты пластиковым корпусов на которой размещена LED-подсветка. Подсветка плавно переходит в различные цвета.

Слева расположился регулируемый по всем направлениям несъемный микрофон, который показывает неплохие результаты в работе. Посторонние шумы конечно же не обойти стороной. Однако если смотреть на общую картинку, то все довольно-таки неплохо.

Высота наушников регулируется, что позволяет подобрать для себя оптимальный уровень для ношения.

Длины кабеля в 2.4 метра более чем достаточно для полноценной работы, и он в прочной плетеной оплетке, что существенно увеличивает срок его службы.

Кроме того, разработчики добавили специальный блок управления для регулировки громкости и вкл/выкл микрофона.

Учитывая стоимость гарнитуры устройство показывает отличные результаты в работе и сумеет привлечь внимание своих покупателей за счет своего стильного дизайна.

Итоги

Подводя итоги по игровой гарнитуре HARPER GHS-X15, следует отметить, что перед нами действительно доступное решение, которое позволяет не тратиться на флагманских устройствах и переплачивать за раскрученный бренд. За небольшую цену вы получаете под свое управление отличные наушники с микрофоном, которые выдают хорошо настроенный звук. HARPER GHS-X15 подойдет не только для того, чтобы наслаждаться звуковой составляющей в вашей любимой игре, но и прослушивать музыку в различных жанрах. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Особенности

  • Тип наушников: полноразмерные
  • Частота воспроизведения: 20 - 20000 Гц
  • Импеданс: 32 Ом
  • Чувствительность: 92 дБ
  • Вес: 440 г
  • Крепление микрофона: подвижное
  • Чувствительность микрофона: -52 дБ
  • Частотный диапазон микрофона: 10 - 10000 Гц
  • Направленность микрофона: ненаправленный
  • Диаметр мембраны: 40 мм
  • Подключение кабеля: одностороннее
  • Длина кабеля: 2.4 м
  • Звук Surround

Комментарии и отзывы HARPER GHS-X15
Объектив Fujifilm Fujinon GF50mmF3.5 R L...
Объектив Fujifilm Fujinon GF50mmF3.5 R LКомпания Fujifilm представила объектив Fujinon GF50mmF3.5 R LM WR для фотоаппаратов GFX Series. Новинку м...
Sharkoon показала новую мышь Skiller SGM...
Sharkoon показала новую мышь Skiller SGMSharkoon показала новую мышь Skiller SGM3 для любителей игр. Новинка наделена оптическим сенсором с макси...
Бренд VAIO анонсировал портативный компь...
Бренд VAIO анонсировал портативный компьБренд VAIO представил ноутбук SX12 с ОС Windows 10. Аппарат получил 12,5-дюймовый экран с разрешением 192...
Защищенный Unihertz Titan и его функции...
Защищенный Unihertz Titan и его функцииСмартфон Unihertz Titan оснащен дисплеем, обеспечивающим разрешение 1440 х 1440 пикселей. Панель, созданн...
Смартфон Oukitel Y4800 и его функции...
Смартфон Oukitel Y4800 и его функцииНа задней стороне корпуса установлен дактилоскопический сканер для идентификации владельца. Источником пи...
Телефон-раскладушка Xenium E219 с Androi...
Телефон-раскладушка Xenium E219 с AndroiXenium E219 обладает весьма скромной камерой с датчиком изображения на 0,3 МП, FM-тюнером и mp3-плеером. ...
Новинка от компании Vivo iQOO 5G...
Новинка от компании Vivo iQOO 5GСведения о девайсе Vivo V1916A на сайте 3C представлены весьма скромно. Там указано, что аккумулятор гадж...
Обновлённый ноутбук Swift 7...
Обновлённый ноутбук Swift 7За безопасность отвечают сканер отпечатков пальцев и технология Windows Hello, позволяющая идентифицирова...


Обзор HARPER GHS-X15. Игровая гарнитура с микрофоном и подсветкойОбзор HARPER GHS-X15. Игровая гарнитура с микрофоном и подсветкой
Обзор ORICO Soundplus P9S. Bluetooth-наушники с микрофономОбзор ORICO Soundplus P9S. Bluetooth-наушники с микрофоном
Обзор Defender X181. Акустическая 2. 1 система с Bluetooth Обзор Defender X181. Акустическая 2. 1 система с Bluetooth
Обзор Trust GXT 322C (Jungle Camo). Игровая гарнитура с микрофономОбзор Trust GXT 322C (Jungle Camo). Игровая гарнитура с микрофоном
Обзор SHO-ME QUATTRO SIGNATURE. Сигнатурный радар-детектор с дисплеемОбзор SHO-ME QUATTRO SIGNATURE. Сигнатурный радар-детектор с дисплеем
Обзор Dota Underlords. Новые шахматы...
Обзор Dota Underlords. Новые шахматыДавайте посмотрим на новое детище компании Valve, которая долгое время хотела договориться с разработчика...
Предварительный обзор AeroCool SI-5200 F...
Предварительный обзор AeroCool SI-5200 FСамое время собрать новую игровую систему и получить удовольствие не только от того, какая она мощная и т...
Dell обновила линейку корпоративных устр...
Dell обновила линейку корпоративных устр17 июля в Москве прошла пресс-конференция Dell Technologies, в рамках которой были показаны новые ключевы...
Обзор Kitchen Stories. Для начинающих по...
Обзор Kitchen Stories. Для начинающих поЯ лично попробовал Kitchen Stories и сейчас могу с уверенностью заявить, что это лучшее приложение, котор...
Предварительный обзор ASUS TUF Gaming VG...
Предварительный обзор ASUS TUF Gaming VGСегодня мы поговорим о новом игровом мониторе ASUS TUF Gaming VG32VQ, который получил массу привлекательн...
Предварительный обзор BenQ PhotoVue SW27...
Предварительный обзор BenQ PhotoVue SW27Если вы большой ценитель действительно качественных мониторов, то самое время посмотреть на данную модель...
Предварительный обзор Xiaomi Mi A3. Очен...
Предварительный обзор Xiaomi Mi A3. ОченСегодня мы поговорим о весьма обсуждаемом в интернете смартфоне Xiaomi Mi A3, который выглядит крайне при...
Обзор Automachef. Делаем бургеры...
Обзор Automachef. Делаем бургерыДовольно редко на глаза попадаются действительно интересные игры от независимых разработчиков, так как у ...
Обзор Простые рецепты. Готовим с радость...
Обзор Простые рецепты. Готовим с радостьСегодня мы поговорим о крайне полезных вещах, которые вам пригодятся и сделаю вашу жизнь проще. Готовка —...
Предварительный обзор Sigma fp. Компактн...
Предварительный обзор Sigma fp. КомпактнОфициально представлена новая камера Sigma fp, которая выглядит достаточно привлекательно, обладает целым...
Обзор «Человек-паук: Вдали от дома». Фил...
Обзор «Человек-паук: Вдали от дома». ФилГрандиозное завершение истории о камнях бесконечности не заставило Marvel сдать позиции и новый фильм фра...
Предварительный обзор Raidmax Tornado RC...
Предварительный обзор Raidmax Tornado RCДовольно активно в последнее время стали продвигать системы жидкостного охлаждения, которые позволяют вам...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor