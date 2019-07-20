Обзор HARPER GHS-X15. Игровая гарнитура с микрофоном и подсветкой

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию современную игровую гарнитуру от компании HARPER, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и недорогими решениями. Встречайте, перед вами модель HARPER GHS-X15.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке с прозрачным окошком. На коробке можно найти всю необходимую информацию о данной гарнитуре. В комплект поставки включены сами наушники и документация.

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным пользователям. Разработчики использовали черно-зеленую расцветку. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не возникло.

Оголовье прикрыто мягкой вставкой из кожзаменителя. Оно отлично гнется и не давит на голову даже при длительных игровых сессиях.

40 мм динамики прикрыты мягкими амбушюрами. Отличая шумоизоляция, дает возможность пользователям не отвлекаться на посторонние шумы.

Разработчикам следует отдать должное за настройку звуковой составляющей. Средние частоты неплохо показывают себя в работе. Высокие частоты, как нам кажется, необходимо немного убавить. Понравилось то, что низкие частоты не выпирают, а лишь дополняют общее звучание. Басы приятные и мягкие. Диапазона громкости более чем достаточно и динамики не хрипят даже на максимальном уровне громкости.

Динамики прикрыты пластиковым корпусов на которой размещена LED-подсветка. Подсветка плавно переходит в различные цвета.

Слева расположился регулируемый по всем направлениям несъемный микрофон, который показывает неплохие результаты в работе. Посторонние шумы конечно же не обойти стороной. Однако если смотреть на общую картинку, то все довольно-таки неплохо.

Высота наушников регулируется, что позволяет подобрать для себя оптимальный уровень для ношения.

Длины кабеля в 2.4 метра более чем достаточно для полноценной работы, и он в прочной плетеной оплетке, что существенно увеличивает срок его службы.

Кроме того, разработчики добавили специальный блок управления для регулировки громкости и вкл/выкл микрофона.

Учитывая стоимость гарнитуры устройство показывает отличные результаты в работе и сумеет привлечь внимание своих покупателей за счет своего стильного дизайна.

Итоги

Подводя итоги по игровой гарнитуре HARPER GHS-X15, следует отметить, что перед нами действительно доступное решение, которое позволяет не тратиться на флагманских устройствах и переплачивать за раскрученный бренд. За небольшую цену вы получаете под свое управление отличные наушники с микрофоном, которые выдают хорошо настроенный звук. HARPER GHS-X15 подойдет не только для того, чтобы наслаждаться звуковой составляющей в вашей любимой игре, но и прослушивать музыку в различных жанрах. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Особенности