Обзор HARPER GHS-X20. Игровая гарнитура с микрофоном

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании HARPER, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами игровая гарнитура, модель GHS-X20.

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Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Игровая гарнитура

Съемный микрофон

Адаптер-удлинитель 2хmini jack

Документация

Устройство поставляется в фирменной упаковке с прозрачным окошком. Комплект поставки включает в себя все необходимое для полноценной работы. Внутри коробки находятся:

Внешний вид и функционал

Гарнитура получила под свое управление стильный дизайн, который сумеет привлечь внимание даже самых капризных пользователей. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Корпус выполнен из прочного пластика с матовым покрытием, на котором остаются не сильно заметные следы от пальцев.

Металлическая дужка наушников прикрыта мягким покрытием из кожзаменителя. Сверху можно увидеть яркую прошитую строчку в фирменном зеленом цвете.

Оголовье отлично гнется, что позволяет легко принять необходимый размер и не вызывать дискомфорт у пользователя даже при длительных игровых сессиях.

Понравилось то, что все использованные кабели прикрыты прочной оплеткой, что существенно увеличивает срок его их службы.

40 мм динамики прикрыты амбушюрами из кожзаменителя. Отличная шумоизоляция позволяет не отвлекаться геймерам на посторонние шумы. Что касаемо качество звучания, следует отметить, что данная гарнитура отлично подойдет для компьютерных игр, но будет не достаточна для тех, кто ищет для себя наушники именно для прослушивания музыкальных композиций. Несмотря на то, что высоких частот здесь достаточно, как нам кажется, средние частоты немного занижены, а низким частотам не хватает глубины и насыщенности. В целом, учитывая стоимость данного устройства, качество звука на неплохом уровне. Диапазона громкости более чем достаточно и даже на максимальном уровне наушники не начинают хрипеть и издавать неприятные звуки.

Чашки динамиков прикрыты металлической сеткой.

Длины кабеля достаточно для полноценного пользования. Разработчики также дополнили комплектацию дополнительным адаптером, который позволит удлинить его.

Пользователям понравится то, что сюда был добавлен специальный блок управления, позволяющий регулировать уровень громкости, вкл/выкл микрофон.

Микрофон съемный и регулируется по всем направлениям. Кроме того, микрофон показывает неплохие результаты в работе. Звук передается четкий и без всяких помех. Другими словами, он отлично подойдет для командной игры, где необходимо использовать голосовой чат.

Итоги

Особенности

Тип наушников: полноразмерные

Игровая гарнитура

Частота воспроизведения: 20 - 20000 Гц

Импеданс: 32 Ом

Чувствительность: 98 дБ

Вес: 550 г

Крепление микрофона: подвижное

Чувствительность микрофона: -58 дБ

Частотный диапазон микрофона: 10 - 10000 Гц

Направленность микрофона: ненаправленный

Тип крепления: оголовье

Диаметр мембраны: 40 мм

Подключение кабеля: одностороннее

Съемный микрофон

Разъём: mini jack 3.5 mm combo

Позолоченные разъемы

Подводя итоги по игровой гарнитуре HARPER GHS-X20, следует отметить, что перед нами отличное решение для того, чтобы чувствовать себя в любимой игре комфортно и наслаждаться звуковой составляющей. Благодаря наличию микрофона вы легко и без всяких помех сумеете общаться со своими друзьями. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, съемный микрофон, неплохая настройка звуковой составляющей и конечно же приятная цена. Возможно, кому-то может не понравиться использование 3.5 мм разъема для подключения к ПК, однако именно данное решение дает возможность использовать HARPER GHS-X20 в одной паре с вашим мобильным устройством, а отсутствие подсветки позволит не тратить заряд аккумулятора.