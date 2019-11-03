Обзор HARPER GHS-X20. Игровая гарнитура с микрофоном

2019-11-03, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - HARPER GHS-X20; [191]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании HARPER, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами игровая гарнитура, модель GHS-X20.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в фирменной упаковке с прозрачным окошком. Комплект поставки включает в себя все необходимое для полноценной работы. Внутри коробки находятся:
  • Игровая гарнитура
  • Съемный микрофон
  • Адаптер-удлинитель 2хmini jack
  • Документация

Внешний вид и функционал

Гарнитура получила под свое управление стильный дизайн, который сумеет привлечь внимание даже самых капризных пользователей. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Корпус выполнен из прочного пластика с матовым покрытием, на котором остаются не сильно заметные следы от пальцев.

Металлическая дужка наушников прикрыта мягким покрытием из кожзаменителя. Сверху можно увидеть яркую прошитую строчку в фирменном зеленом цвете.

Оголовье отлично гнется, что позволяет легко принять необходимый размер и не вызывать дискомфорт у пользователя даже при длительных игровых сессиях.

Понравилось то, что все использованные кабели прикрыты прочной оплеткой, что существенно увеличивает срок его их службы.

40 мм динамики прикрыты амбушюрами из кожзаменителя. Отличная шумоизоляция позволяет не отвлекаться геймерам на посторонние шумы. Что касаемо качество звучания, следует отметить, что данная гарнитура отлично подойдет для компьютерных игр, но будет не достаточна для тех, кто ищет для себя наушники именно для прослушивания музыкальных композиций. Несмотря на то, что высоких частот здесь достаточно, как нам кажется, средние частоты немного занижены, а низким частотам не хватает глубины и насыщенности. В целом, учитывая стоимость данного устройства, качество звука на неплохом уровне. Диапазона громкости более чем достаточно и даже на максимальном уровне наушники не начинают хрипеть и издавать неприятные звуки.

Чашки динамиков прикрыты металлической сеткой.

Длины кабеля достаточно для полноценного пользования. Разработчики также дополнили комплектацию дополнительным адаптером, который позволит удлинить его.

Пользователям понравится то, что сюда был добавлен специальный блок управления, позволяющий регулировать уровень громкости, вкл/выкл микрофон.

Микрофон съемный и регулируется по всем направлениям. Кроме того, микрофон показывает неплохие результаты в работе. Звук передается четкий и без всяких помех. Другими словами, он отлично подойдет для командной игры, где необходимо использовать голосовой чат.

Итоги

Подводя итоги по игровой гарнитуре HARPER GHS-X20, следует отметить, что перед нами отличное решение для того, чтобы чувствовать себя в любимой игре комфортно и наслаждаться звуковой составляющей. Благодаря наличию микрофона вы легко и без всяких помех сумеете общаться со своими друзьями. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, съемный микрофон, неплохая настройка звуковой составляющей и конечно же приятная цена. Возможно, кому-то может не понравиться использование 3.5 мм разъема для подключения к ПК, однако именно данное решение дает возможность использовать HARPER GHS-X20 в одной паре с вашим мобильным устройством, а отсутствие подсветки позволит не тратить заряд аккумулятора.

Особенности

  • Тип наушников: полноразмерные
  • Игровая гарнитура
  • Частота воспроизведения: 20 - 20000 Гц
  • Импеданс: 32 Ом
  • Чувствительность: 98 дБ
  • Вес: 550 г
  • Крепление микрофона: подвижное
  • Чувствительность микрофона: -58 дБ
  • Частотный диапазон микрофона: 10 - 10000 Гц
  • Направленность микрофона: ненаправленный
  • Тип крепления: оголовье
  • Диаметр мембраны: 40 мм
  • Подключение кабеля: одностороннее
  • Съемный микрофон
  • Разъём: mini jack 3.5 mm combo
  • Позолоченные разъемы

Комментарии и отзывы HARPER GHS-X20
Samsung Galaxy S10 Lite получит ёмкий ак...
Samsung Galaxy S10 Lite получит ёмкий акВ сети появилась новая порция подробностей о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S10 Lite, который еще н...
Бюджетный смартфон Nokia 2.3 получит про...
Бюджетный смартфон Nokia 2.3 получит проВ сети появились подробности о бюджетном смартфоне Nokia 2.3, который будет представлен в ближайшее время...
Обзор плюсов и минусов игрового смартфон...
Обзор плюсов и минусов игрового смартфонВ марте этого года игровое подразделение компании Xiaomi Black Shark представило второе поколение одноиме...
Honor V30 и его характеристика ...
Honor V30 и его характеристика Крупнейшая компания Honor выпустила отличный продвинутый смартфон под названием Honor V30. Флагманский см...
Philips E516 и его функции...
Philips E516 и его функцииКомпания Philips выпустила продвинутый смартфон, под названием Philips E516. Очень интересная цветовая г...
Новый кнопочный телефон Digma Linx A171...
Новый кнопочный телефон Digma Linx A171Компания Digma выпустила кнопочный смартфон, как в старые добрые времена очень миниатюрный и удобный теле...
Google покупает Fitbit за 2,1 миллиарда ...
Google покупает Fitbit за 2,1 миллиарда В последнее время появилось много слухов о намерении Google приобрести Fitbit в качестве стратегического...
Razer анонсировала коврик для мыши Firef...
Razer анонсировала коврик для мыши FirefRazer представила обновленную версию своего коврика для мыши Firefly RGB. Впервые представленный в мае 20...


Обзор HARPER GHS-X20. Игровая гарнитура с микрофономОбзор HARPER GHS-X20. Игровая гарнитура с микрофоном
Обзор плюсов и минусов игрового смартфона Black Shark 2 Pro 8/128GBОбзор плюсов и минусов игрового смартфона Black Shark 2 Pro 8/128GB
Обзор Candy GVS4 H7A1TCEX-07. Узкая сушильная машина GrandO Vita Smart с приложениемОбзор Candy GVS4 H7A1TCEX-07. Узкая сушильная машина GrandO Vita Smart с приложением
Обзор Skyway Auto. Автомобильная зарядка с поддержкой Quick Charge 3.0Обзор Skyway Auto. Автомобильная зарядка с поддержкой Quick Charge 3.0
Обзор плюсов и минусов Nubia Red Magic 3s 8/128GB. Игровой смартфон с экраном 90 ГцОбзор плюсов и минусов Nubia Red Magic 3s 8/128GB. Игровой смартфон с экраном 90 Гц
Предварительный обзор RedmiBook 14. Дост...
Предварительный обзор RedmiBook 14. ДостДовольно давно у нас не было обзоров на ноутбуки, так как раньше никто ничего интересного не выпускал — г...
Обзор Cyber Ops. Стильная игра про хакин...
Обзор Cyber Ops. Стильная игра про хакинСегодня мы поговорим о довольно необычном проекте, который выполнен в стильной графике, у него много инте...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastСегодня мы поговорим о достаточно интересном компьютерном корпусе, который выглядит очень солидно и стиль...
Обзор Strategic Mind: The Pacific. Реаль...
Обзор Strategic Mind: The Pacific. РеальЖанр стратегий в последнее время умирает — на создание качественной игры нужно потратить тьму ресурсов, а...
Предварительный обзор DJI Mavic Mini. Са...
Предварительный обзор DJI Mavic Mini. СаВ последнее время тема коптеров довольно плохо раскрыта, ведь производители не делают упор на чем-то прин...
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 ...
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 Разработчики современных игр для повышения продаж все чаще делают акцент на игровой процесс, а сюжетную с...
Обзор Flotsam. Очень красивая игра...
Обзор Flotsam. Очень красивая играОчень часто игры от небольших студий приносят больше радости и эмоций, чем проекты от крупных издателей. ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Boo...
Предварительный обзор Samsung Galaxy BooКогда-то давно компания Samsung была ведущим производителем на рынке ноутбуков и показывала крутые устрой...
Зачем нужна подписка PS Plus для PlaySta...
Зачем нужна подписка PS Plus для PlayStaЕсли вы совсем недавно купили консоль PlayStation 4, то, вероятнее всего, после ее запуска столкнулись с ...
Обзор Star Citizen. Лучшая игра про косм...
Обзор Star Citizen. Лучшая игра про космМного лет назад разработчики игры Star Citizen начали собирать деньги на свой проект, пообещав нам путеше...
Предварительный обзор Philips Brilliance...
Предварительный обзор Philips BrillianceСегодня мы поговорим о весьма интересном мониторе, который идеально впишется как в ваш домашний кабинет, ...
Обзор GOLD EXPRESS. Киберпанк во всей кр...
Обзор GOLD EXPRESS. Киберпанк во всей крОчень часто небольшие студии берут идею, переделывают ее на свой лад и получается даже лучше, чем у ориги...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor