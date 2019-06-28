Обзор HARPER HB-306. Беспроводные наушники с микрофоном

2019-06-28, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - HARPER HB-306; [378]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию беспроводные наушники от компании HARPER, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и недорогими решениями для пользователей, ведущих активный образ жизни. Встречайте, перед вами модель HB-306. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной пластиковой упаковке с открывающейся прозрачной крышкой. В комплект поставки включено следующее:
  • Беспроводные наушники
  • Сменные силиконовые вкладыши
  • Кабель USB
  • Документация

Особенности

  • Bluetooth-наушники с микрофоном
  • Вид: вставные (затычки)
  • Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц
  • Чувствительность: 89 дБ
  • Импеданс: 16 Ом
  • Bluetooth 4.0
  • Поддержка профилей: A2DP, AVRCP, Hands free, Headset
  • Радиус действия: 10 м
  • Емкость аккумулятора: 110 мАч
  • Время работы: 8 ч
  • Время ожидания: 100 ч
  • Время зарядки: 2 ч

Внешний вид и функционал

Перед нами стильные беспроводные наушники в черном цвете, которые идеально подойдут для ежедневного пользования. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не возникло. Все детали закреплены аккуратно. Элементы управления не люфтят.

Для удобства ношения разработчики добавили петличек с фирменным логотипов компании.

Чуть выше находится блок управления со встроенным аккумулятором. Мощности в 110 мАч хватает приблизительно до 8 часов работы при среднем уровне громкости. Для полной зарядки необходимо потратить около двух часов времени.

На одном из боковых граней расположен защищенный разъем microUSB для зарядки.

Рядом можно увидеть встроенный микрофон и три кнопки управления: вкл/выкл, переключение на следующий/предыдущий трек.

На самих наушниках можно увидеть обозначения сторон. Кабель хорошо защищен от перегибов, что существенно увеличивает срок службы корпуса динамиков.

На тыльной стороне наушников расположены магниты, которые скрепляют их друг с другом.

В комплекте поставки сразу три комплекта силиконовых вкладышей, что позволяет подобрать для себя необходимый размер.

Качество звука

Теперь о самом главном – качестве звучания. Несмотря на свою невысокую стоимость разработчики отлично проработали звуковую составляющую наушников. Звук не идеальный, однако чистый и приятный. Диапазона громкости более чем достаточно, чтобы найти для себя комфортный уровень для прослушивания различных музыкальных композиций.

Микрофон неплохо показывает себя в работе. Собеседник слышал нас отчетливо и без всяких прерываний. Подключение к смартфону осуществляется за счет беспроводного соединения Bluetooth. Дальность связи составляет около 10 метров, если между мобильным устройством и наушниками нет никаких препятствий, что позволяет использовать HARPER HB-306 во время занятий в спортзале.

Итоги

Подведем итоги по беспроводным наушникам HARPER HB-306. Перед нами недорогое, стильное решение, которое отлично подойдет для пользователей, ведущих активный образ жизни. Заряда аккумулятора, как нам кажется, должно хватить на полноценный рабочий день. Пользователям понравится то, что вам не нужно будет вытаскивать смартфон из кармана, чтобы ответить на звонок, либо переключить музыкальную композицию, ведь все необходимые кнопки управления будут всегда под рукой. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось. В любом случае, HARPER HB-306 полностью оправдывает свою стоимость.

Комментарии и отзывы HARPER HB-306
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