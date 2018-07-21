Обзор HARPER HB-409. Стильные беспроводные наушники с микрофоном

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Вам надоели проводные наушники, которые то и дело запутываются и завязываются в не распутываемые узлы? Кажется пора перейти на беспроводное решение. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании HARPER, которая не перестает радовать своих покупателей интересными девайсами. Встречайте, перед вами Bluetooth стерео наушники с микрофоном - HARPER HB-409. На момент написания обзора средняя стоимость устройства составляла приблизительно 1500 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в фирменной упаковке компании HARPER на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки есть все необходимое для полноценной работы. Внутри находятся:

Беспроводные наушники

Кабель AUX

Кабель USB для питания

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

Крепление: оголовье

Тип амбушюр: накладные

Тип соединения: беспроводные Bluetooth v.4.1

Радиус действия: 10 м

Складная конструкция

Регулятор громкости

Переключатель треков

Кнопка ответа вызова

Тип: закрытые

Импеданс: 32 Ом

Чувствительность: 114 дБ

Диапазон воспроизводимых частот: от 20 Гц до 20 кГц

Микрофон: встроенный

Емкость аккумулятора: 250 мАч

Внешний вид и функционал

Компактные наушники HARPER HB-409 придутся по душе большинству покупателей. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. Все детали собраны аккуратно и надежно. Ничего не шатается и не люфтит. Корпус девайса прорезинен и на нем заметно остаются следы от пальцев.

Душка наушников хорошо гнется, что позволяет отлично садится им на голову. Ее внутренняя часть получила резиновую вставку.

Благодаря металлическому механизму наушники можно отрегулировать по высоте, а для удобства транспортировки их можно просто сложить и положить в свой рюкзак.

Динамики прикрыты съемными амбушюрами из кожзаменителя, что позволяет, при необходимости, их заменить.

На левой чашке наушников нет никаких элементов управления, здесь можно лишь увидеть логотип компании HARPER.

Вкл/выкл (Mode)

Увеличение громкости (следующий трек)

Уменьшение громкости (предыдущий трек)

Play/Stop (принять/завершить вызов)

Все кнопки управления и встроенный микрофон обосновались на правой чашке. Всего четыре кнопки управления:

Здесь же находится слот для microSD карты, что позволяет слушать свои любимые музыкальные композиции не подключая к устройству смартфон или любое другое устройство воспроизведения. Поддерживаются все популярные форматы аудио. Это позволяет использовать наушники при занятии спортом или во время утренней пробежки.

Кроме того, благодаря наличию разъема mini jack 3.5 мм, вы можете подключать к наушникам MP3-плеер, либо вовсе использовать данное устройство в одном тандеме с вашим ПК. Здесь же спрятался и встроенный микрофон.

В устройстве также предусмотрен режим FM-радио. Для этого необходимо переключиться на данный режим при помощи кнопки Mode, коротко нажав на нее после включения наушников. В закрытых помещениях нам вовсе не удалось поймать какую-либо радио-станцию. На открытой местности результат оказался куда лучше. Порадовало то, что в устройстве присутствует автоматический поиск. Для этого необходимо перейти в режим FM-радио, после чего нажать и удерживать несколько секунд кнопку Play. Устройство автоматически начнет поиск радио-каналов. После завершения поиска вы можете переходить между ними при помощи кнопок управления увеличение/уменьшение громкости.

Не смотря на свою относительно низкую стоимость, перед нами стильное и в то же время многофункциональное устройство, которое легко можно использовать в повседневной жизни и брать с собой в любое удобное для вас место.

Аккумулятор

Наушники получили под свое управление встроенный аккумулятор емкостью 250 мАч. Этого вполне достаточно для того, чтобы использовать устройство на протяжении всего рабочего дня. Заряжается устройство при помощи кабеля USB-microUSB. Разъем для подключения находится на правой чашке. Заряд осуществляется достаточно быстро.

Сопряжение со смартфоном

Благодаря встроенному микрофону устройство поддерживает голосовые вызовы. Для сопряжения смартфона или планшета не нужно придумывать велосипед, достаточно подключиться к наушникам при помощи Bluetooth. Для того, чтобы перейти в режим беспроводного подключения на наушниках необходимо нажать на кнопку Mode (Вкл/выкл).

Качество звука

Итоги

Теперь не обязательно доставать свой смартфон из кармана или сумки, достаточно просто нажать на кнопку "Принять вызов" (Play) при входящем звонке. Микрофон неплохо показывает себя в работе. Собеседник слышал нас отчетливо и хорошо, как и мы его.Теперь о самом главном - качестве звука. Включив несколько музыкальных треков мы были удивлены насыщенными низкими частотами, которые так и просятся включить в наушниках энергичную композицию. Однако немного не хватает средних частот, которые необходимо подтянуть. Но это никак не мешает наслаждаться своими любимыми музыкальными композициями. Звук приятный и четкий. Особенно понравилась шумоизоляция наушников, которая позволяет не отвлекаться на посторонние шумы. В режиме "Пауза" окружающие вас звуки услышать можно. Учитывая стоимость девайса, устройство полностью оправдывает себя. Если вы не меломан, то претензий к качеству звука будут минимальны.Подведем итоги по беспроводным стерео наушникам HARPER HB-409. За небольшую стоимость вы получаете под свое управление современное, многофункциональное устройство, которое можно использовать практически везде. Отличный дизайн наушников сумеет подчеркнуть ваш стиль и привлечь внимание прохожих. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, поддержка microSD, встроенный микрофон, отличные низкие частоты и конечно же привлекательная цена. Среди минусов следует отметить не достаточно хорошо настроенные средние частоты и не самая лучшая работа FM-радио. В остальном устройство оставило у нас лишь положительные впечатления. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.