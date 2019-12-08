Обзор HARPER HB-508. Недорогие Bluetooth-наушники с микрофоном

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании HARPER, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и недорогими девайсами. Встречайте, перед вами беспроводные стереонаушники со встроенным микрофоном, модель HB-508.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Док-станция

Наушники (2 шт)

USB кабель для зарядки док станции

USB кабель для зарядки наушников

Документация

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном решении. Комплект поставки включает в себя следующее:

Внешний вид и функционал

Harper HB-508 получил под свое управление стильный дизайн, который сумеет привлечь внимание покупателей. Корпус наушников и док-станции выполнен из прочного пластика в белом цвете. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Спереди док-станции расположена функциональная кнопка для включения зарядки наушников и индикаторы состояния аккумулятора.

На противоположной стороне можно увидеть разъем microUSB для зарядки док станции. Мощность аккумулятора составляет 400 мАч, чего вполне хватает, чтобы несколько раз зарядить каждый из наушников.

Емкость аккумулятора одного наушника составляет 40 мАч. Полной зарядки хватает приблизительно на 2-3 часа непрерывного прослушивания, в зависимости от уровня громкости.

Помимо зарядки наушников, док-станцию можно использовать в качестве кофра для переноски и хранения.

На каждом наушнике установлена функциональная кнопка управления для включения устройства. Под ней находится светодиодный индикатор состояния работы.

Для удобства пользователя каждый наушник получил обозначение сторон (L и R).

Форма наушника дает возможность надежно зафиксироваться устройству в ушной раковине и не спадать даже при занятии спортом.

Главной особенностью Harper HB-508 является то, что здесь отсутствуют какие-либо провода, а скоростной протокол Bletooth 5.0 позволил получить максимальную дальность связи не только со смартфоном, но и между наушниками. Разобраться в работе устройства сумеют даже самые неопытные пользователи. Микрофон показывает неплохие результаты в работе. Собеседник слышал нас отчетливо и без всяких помех. Следует отметить, что при приеме телефонного звонка наушники будут работать в монорежиме.

Итоги

Особенности

Тип устройства: Bluetooth-наушники с микрофоном

Назначение: для занятий спортом

Конструкция: вкладыши

Тип: динамические

Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц

Поддержка профилей: A2DP, AVRCP, Hands free, Headset

Емкость аккумулятора одного наушника: 40 мАч

Время работы: 3 ч

Время зарядки: 1 ч

Емкость аккумулятора кейса: 400 мАч

Ответить/закончить разговор

Harper HB-508 отлично подойдет для пользователей, которые ведут активный образ жизни. Качество звука хорошее. Средние и высокие частоты сбалансированы и позволяют действительно наслаждаться музыкальными композициями. Низких частот хватает, чтобы прочувствовать приятный бас. Диапазона громкости более чем достаточно, чтобы найти для себя комфортный уровень для прослушивания. Неплохая шумоизоляция дает возможность не отвлекаться на посторонние шумы.Подводя итоги по беспроводным наушникам Harper HB-508, следует отметить, что перед нами отличное решение для того, чтобы не только общаться по телефону, но и для прослушивания музыкальных композиций. Устройство легко переносить с собой в любое удобное для вас место. Вам не придется переживать из-за запутавшихся проводов, ведь здесь их нет вовсе. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, мощный аккумулятор, кейс для зарядки и переноски, отличный функционал и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.