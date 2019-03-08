Обзор HARPER HBT-1703. Беспроводная гарнитура для смартфона

2019-03-08, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - HARPER HBT-1703; [20]
Согласитесь, порой не хочется доставать свой смартфон из кармана, чтобы ответить на входящий звонок, и хочется обзавестись инструментов, который бы позволил делать это всего лишь одним касанием руки. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию беспроводную Bluetooth гарнитуру от компании Harper. Встречайте перед вами модель HBT-1703. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данной гарнитуре. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным сервиса ЯндексМаркета, составлял приблизительно 700 рублей. В комплект поставки входят:
  • Беспроводная гарнитура
  • Дополнительный гелиевый вкладыш
  • Ушной крючок
  • Кабель USB
  • Инструкция по эксплуатации

Особенности

  • Версия Bluetooth: 4.2
  • Эффективный радиус действия: 10 м
  • Мощность аккумулятора: 55 мАч
  • Время непрерывной работы: до 3 часов
  • Время зарядки: 1 час
  • Поддержка воспроизведения музыки

Внешний вид и функционал

Перед нами очень простая и недорогая Bluetooth-гарнитура, которая позволяет максимально освободить ваши руки от смартфона.

На боковой гране девайса расположилась всего одна функциональная кнопка управления. Рядом с ней можно увидеть светодиодный индикатор состояния работы. Данная кнопка выполняет следующие функции:
  • Вкл/выкл устройства
  • Play/Stop
  • Ответить/Завершить вызов

Разъем MicroUSB обосновался ближе к динамику, который защищен гелиевым вкладышем. Разработчики положили в комплект поставки сразу два вкладыша, что позволяет подобрать для себя удобное решение.

Благодаря специальному ушному крючку устройство надежно держится на своем месте и не спадает.

Устройство получило под свое управление аккумулятор мощностью в 55 мАч, чего хватает приблизительно до 3 часов активного пользования. Для полной зарядки необходимо потратить около часа времени.

Следует отметить, что пользователю дается возможность не только отвечать на входящие звонки, но и слушать музыкальные композиции, переключать треки и ставить на паузу. Да, вряд ли вам понравится качество воспроизведения, однако выбирать не приходится, ведь цена, более чем доступная. Кнопки управления получили привычный функционал, в котором можно разобраться интуитивно. Среди них следует ответить функцию последнего набранного номера. Для этого необходимо коротко нажать два раза на кнопку вкл, после чего вы сможете позвонить на последний набранный номер в вашем смартфоне.

Теперь о самом главном, качестве работе микрофона и динамика. Собеседника слышно отлично, однако сам микрофон имеет свои минусы. Наш голос порой передавался с небольшим эхом и из-за того, что в сборке есть один неприятный момент. Кнопки управления громкостью недостаточно хорошо закреплены из-за чего, при разговоре, они создают шумы для собеседника. В остальном все хорошо.

Итоги

Подведем итоги по Bluetooth-гарнитуре HARPER HBT-1703. Перед нами недорогое, но в то же время многофункциональное устройство, которое позволяет освободить ваши руки и держать свой смартфон у себя в кармане. В целом девайс показал неплохие результаты в работе. Да, в результате тестирования появились минусы, которые все же хотелось бы устранить, однако если посмотреть на общую картинку, то все довольно неплохо. Кроме того, не стоит забывать и о том, что HARPER HBT-1703 входит в полку бюджетных устройств.

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