Обзор HARPER HBT-1705. Доступная Bluetooth гарнитура

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Как часто вам приходится отвечать на телефонные звонки сидя за рулем автомобиля? Согласитесь, это не только не удобно, но и не безопасно. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании HARPER. Встречайте, перед вами Bluetooth гарнитура HBT-1705, позволяющая отвечать на телефонные звонки не доставая свое мобильное устройство из кармана. Устройство получило интересный дизайн и приятную цену, которая несомненно сумеет заинтересовать покупателей. Давайте чуть ближе познакомимся с новинкой.

Комплект поставки

Беспроводная гарнитура

Кабель для зарядки

Накладки для гарнитуры: 3 шт.

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о HARPER HBT-1705. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 700 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

Поддержка iOS и Android

Вес: 6.43 г

Диаметр мембраны: 12 мм

Тип подключения: Bluetooth 4.1

Поддержка профилей: A2DP, AVRCP, Hands free, Headset

Радиус действия: 10 м

Емкость аккумулятора: 55 мАч

Время работы: 5 ч

Время зарядки: 2 ч

Функция Multipoint

Голосовой набор

Ответить/закончить разговор

Повтор последнего номера

Регулятор громкости

Размеры: 19x53x13 мм

Внешний вид

Устройство поставляется в двух цветах: черном и белом. Гарнитура выполнена из качественного пластика и к сборке никаких нареканий у нас не возникло, все прикреплено крепко и надежно. В нашем распоряжении беспроводная гарнитура в белом цвете.

На боковой грани гарнитуры обосновалась кнопка управления функциями устройства. Под ней находится световой индикатор состояния работы, который загорается двумя цветами: синим и красным.На одной из граней можно увидеть кнопки управления громкостью.

Рядом находится разъем microUSB для зарядки гарнитуры.На противоположной стороне расположился микрофон.

Функционал и настройка

12 мм мембрана прикрывается силиконовой накладкой. В комплекте с устройством находится сразу три накладки, позволяющие подобрать под себя необходимый размер для комфортного пользования.Между мембраной и корпусом закреплено специальное крепление, позволяющее надежно держаться устройству на ушах. Можно одевать и на левое, и на правое ухо.Если говорить в целом о дизайне беспроводной гарнитуры, следует отметить, что разработчики сумели создать действительно современное и доступное решение, которое по своей внешности ничем не хуже флагманских девайсов.Разобраться в принципе работы устройства сумеют даже самые неопытные пользователи. Начнем с простого - подключения. Для того, чтобы подключить к гарнитуре свой смартфон необходимо включить беспроводную связь Bluetooth на своем устройстве, после чего нажать и удерживать кнопку управления функциями на гарнитуре в течении нескольких секунд. Следует отметить, что не нужно отпускать зажатую кнопку после того, как гарнитура включится и пройдет соответствующее голосовое сообщение, необходимо подождать еще 2-3 секунды и произвести сопряжение между устройствами.

Отдельное внимание следует уделить тому, что вы можете одновременно подключить к беспроводной гарнитуре сразу два смартфона. Для этого необходимо подключить каждый смартфон по отдельности, после чего перезагрузить беспроводную гарнитуру.Кнопка управлениями функциями гарнитуры позволяет не только отвечать и завершать звонки, но и набирать последний набранный номер. Для этого необходимо коротко два раза нажать на данную кнопку. Если вы подключили сразу два мобильных устройства, то номер будет набираться с того телефона, с которого вы звонили в последний раз. Если нажать на ту же кнопку во время разговора два раза, то звонок будет переведен в режим ожидания.

Кнопка управления громкостью также работает в качестве переключения треков в вашем устройстве. Для этого необходимо нажать и удерживать ту или иную кнопку. При коротком нажатии вы будете управлять уровнем громкости.HARPER HBT-1705 использует версию беспроводного подключения Bluetooth 4.1. Сигнал четкий и не прерывается в радиусе десяти метров, что позволяет не носить с собой подключенные устройства в офисе.Следует отметить, что гарнитура получила под свое управление аккумулятор мощностью 55 мАч. Полной зарядки девайса хватает приблизительно на 5 часов работы. Некоторые пользователи подумают, что этого не достаточно, однако на практике получается наоборот. За две недели пользования мы не разу не столкнулись с проблемой нехватки заряда аккумулятора в самый ответственный момент. Кроме того, благодаря небольшой емкости аккумулятора, устройство достаточно быстро набирает уровень заряда.

Итоги

Микрофон работает отлично, собеседник слышал нас очень хорошо даже в оживленных и шумных местах, как и мы его.Теоретически вы можете использовать данную гарнитуру для прослушивания музыки. Однако вряд ли вам понравится качество звучания музыкальных треков, ибо гарнитура все же больше предназначена для разговоров и деловых людей.Подведем итоги по беспроводной гарнитуре HARPER HBT-1705. Порадовало то, что за небольшую цену вы получаете отличный многофункциональный девайс, позволяющий быстро отвечать на звонки. Гарнитура отлично подойдет для пользователей, которым постоянно необходимо оставаться на связи, особенно за рулем автомобиля. Среди плюсов можно отметить следующее: качественная сборка и материалы, современный дизайн, возможность подключать одновременно два устройства, удобная конструкция и конечно же доступная цена. Существенных минусов, как нам показалось, здесь нет. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.