Обзор HARPER HBT-1723. Недорогая Bluetooth-гарнитура для вашего автомобиля

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличного помощника для современных автовладельцев, которым всегда необходимо оставаться на связи, а разговаривать за рулем автомобиля через свой смартфон не только не удобно, но и категорически запрещено. Встречайте, перед вами Bluetooth-гарнитура от компании HARPER, модель HBT-1723.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Bluetooth-гарнитура

Сменные амбушюры

Адаптер питания от прикуривателя автомобиля

Документация

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплект поставки включено следующее:

Внешний вид и функционал

HARPER HBT-1723, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным пользователям. Современный и стильный дизайн девайса сумеет привлечь внимание покупателей. Корпус выполнен из прочного пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

На лицевой стороне устройства расположена единственная кнопка управления, которая отвечает за все функции гарнитуры, о которых мы поговорим чуть позже. Она обзавелась эффектным световым индикатором. Здесь же можно увидеть логотип компании HARPER.

На противоположной стороне гарнитуры разместилась 10 мм мембрана и разъемы для зарядки аккумулятора.

Следует отметить, для удобства пользователя, разработчики использовали автозарядку с магнитным удержанием.

Адаптер питания подключается к прикуривателю автомобиля. Пользователям понравится то, что сюда был добавлен разъем USB для зарядки мобильных устройств. Кроме того, благодаря своей начинке, вы получаете интеллектуальную зарядную систему, которая не только подберет автоматически подаваемую мощность, но и обеспечить подключенный гаджет быстрой зарядкой.

Микрофон обосновался на верхней грани устройства. К качеству работы микрофона у нас никаких нареканий не появилось, собеседники слышали нас отчетливо и без всяких помех, как и мы их.

В комплект поставки включено сразу 3 сменные амбушюры, что позволяет подобрать для себя необходимый размер для ношения.

Для вкл/выкл беспроводной гарнитуры необходимо нажать и удерживать функциональную кнопку в течение 3 секунд. Для ответа/завершения, воспроизведения/паузы музыкального трека необходимо коротко нажимать по данной кнопке управления.

Если гарнитура находится на зарядке и при этом на ваш телефон поступил звонок, вам достаточно будет просто снять ее с адаптера питания. Для завершения звонка необходимо вновь установить ее на зарядку. Другими словами, разработчики существенно позаботились об удобстве водителя, чтобы не отвлекаться от дороги.

Беспроводная гарнитура HARPER HBT-1723 получила под свое управление аккумулятор мощностью 40 мАч, чего хватает приблизительно до 4х часов работы. В режиме ожидания данный показатель существенно увеличивается за счет того, что при отсутствии сигнала Bluetooth устройство автоматически отключится и не будет потреблять питание аккумулятора. Для полной зарядки необходимо потратить около часа времени.

Что касается качества звука, следует отметить, что данная гарнитура больше предназначена именно для общения, а не для прослушивания музыки. Да, слушать вы ее можете, однако не получите стереозвучания.

Итоги

Подводя итоги по беспроводной гарнитуре HARPER HBT-1723, следует отметить, что устройство полностью оправдывает свою стоимость и более того, бьет конкурентов на повал. Данный девайс, как нам кажется, сумеет стать идеальным помощником для любого автовладельца. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, простота в пользовании и конечно же доступная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Особенности