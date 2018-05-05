Обзор HARPER HRCB-7760. Комнатный радиобудильник

2018-05-05, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - HARPER HRCB-7760; [204]
Современные радиоприемники перешли на совершенно новый уровень развития, и сегодня это не те примитивные устройства, которые способны только проигрывать радиосигналы. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании HARPER. Встречайте, перед вами недорогой радиоприемник с двойным будильником, модель HRCB-7760. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данным радиобудильником.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной картонной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:
  • Радиобудильник
  • Инструкция по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Особенности

  • Тип: радиобудильник
  • Прием: FM
  • Диапазон настройки FM: 64-108.0 МГц
  • Запоминание станций: до 20
  • Двойной будильник
  • Количество динамиков: 1
  • Мощность звука: 0.8 Вт
  • LED-дисплей с подсветкой
  • Функции: часы
  • Питание от батареек типа АА и от сети
  • Размеры (ШхВхГ): 108х100х95 мм
  • Вес: 0.37 кг

Дизайн и функционал

Не смотря на свою низкую цену устройство выполнено из качественного пластика. Был использован черный и белый цвета, которые отлично гармонируют друг с другом, что позволяет вписаться девайсу в интерьер любой комнаты. К качеству сборки у нас никаких нареканий не возникло, все детали закреплены аккуратно и без всяких зазоров.

На лицевой части устройства под сетчатой, пластиковой решеткой спрятался динамик, который выдает мощность 0.8 Вт. Уровня громкости, для данной ценовой категории, более чем достаточно для комфортного пользования. Частоты неплохо настроены и выдают отличный звук. Да, вы не ощутите здесь четких и насыщенных басов, однако не стоит забывать о стоимости радиобудильника.

Чуть выше обосновался белый LED-дисплей, который отлично читается даже в темноте. Все благодаря подсветке, которую можно регулировать.

На противоположной стороне находится антенный провод и несъемный кабель для питания от сети. Здесь же расположился отсек для батареек типа АА. Следует отметить, что батарейки, в данном случае, больше необходимы для того, чтобы не сбрасывались настройки при отключении от сети.

На нижней части устройства находятся четыре резиновые ножки для предотвращения радиобудильника от скольжения.

Сверху корпуса расположились следующие кнопки управления:
  • Уменьшение громкости/ AL1
  • Увеличение громкости/ AL2
  • Часы/Настройка радио
  • Минуты/Настройка радио
  • Память/Установка времени
  • Переключение режимов
  • Сброс/Регулировка подсветки/Автовыключение

Что касается функционала, он не может не порадовать. Разработчики дали возможность настроить сразу два будильника. Отдельное внимание следует отметить тому, что кроме звукового сигнала, на будильник можно назначить вашу любимую радиостанцию, чтобы просыпаться под музыку. Понравилось то, что функционал клавиш интуитивно понятен, и в настройке устройства сумеют разобраться даже самые неопытные пользователи.

Антенный кабель необходимо провести как можно ближе к окну, чтобы поймать больше радиоканалов. Если вы этого не сделаете, радиобудильник, в закрытых помещениях, не сможет поймать ни одной станции. В целом устройство неплохо справляется со своей задачей.

Не стоит обходить стороной и возможность автоматической настройки радиочастот. Кроме того, вы можете сохранить до 20 радиоканалов в память устройства. Для этого необходимо, после того как вы нашли свою станцию, нажать и удерживать кнопку MEMORY и выбрать необходимый канал. Для переключения между ними, в режиме радио, необходимо нажимать на кнопку MEMORY. Данная кнопка также отвечает за настройку времени.

Итоги

Подведем итоги по радиобудильнику от компании HARPER. Устройство показывает отличные результаты в работе. HARPER HRCB-7760 полностью оправдывает свою стоимость. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, компактные размеры, отличный функционал, двойной будильник, качественные материалы, и конечно же цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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