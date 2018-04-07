Обзор HARPER HV-303. Стильные стерео наушники с микрофоном

Каких только гаджетов не придумано для тех, кто любит заниматься спортом. Согласитесь, что под музыку выходить на пробежку или накачивать свои мышцы в спортзале куда интересней. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании HARPER. Встречайте, перед вами спортивные стерео наушники с микрофоном HARPER HV-303. Устройство получило привлекательный дизайн, удобную конструкцию и приятную цену, что несомненно привлечет к себе внимание покупателей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Наушники HARPER HV-303

Три пары сменных амбушюр

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о HARPER HV-303. На момент написания обзора средняя стоимость устройства, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 700 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

Наушники с микрофоном для занятий спортом

Тип: динамические

Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц

Чувствительность: 98 дБ

Импеданс: 32 Ом

Тип крепления: затылочная дужка

Подключение кабеля: одностороннее

Разъем наушников: mini jack 3.5 mm

Форма разъема наушников: L-образный

Длина кабеля: 1.2 м

Внешний вид

Несмотря на свою низкую цену устройство выполнено из качественных материалов и к сборке у нас никаких нареканий не появилось. Проводные наушники выглядят очень стильно и сумеют привлечь к себе внимание.

Благодаря шейному ободу наушники отлично держатся на голове и не жмут ее, что позволяет не отвлекаться от занятие спортом. В качестве материала был использован пластик с резиновыми вставками, благодаря чем мы получаем ультра легкую и гибкую конструкцию.

Динамики устройства получили поворотным механизм, что дает возможность настроить наушники под себя. Кроме того, в комплекте с устройством есть три пары амбушюр различного размера.

Отдельное внимание следует уделить тому, что на шейном ободке есть светоотражающая вставка. Это дает возможность выходить на вечерние или ночные пробежки по городу и не переживать за то, что проезжающие мимо автомобили вас не заметят.

Кабель для подключения использует разъем mini jack 3.5 мм. Его длины достаточно для комфортного пользования.

Воспроизведение/Пауза - однократное нажатие на кнопку

Следующий трек - двойное нажатие

Предыдущий трек - тройное нажатие

Перемотка трека вперед - коротко нажать, а затем удерживать кнопку

Перемотка трека назад - дважды коротко нажать и затем удерживать

Также следует отметить, что здесь же обосновался блок управления со встроенным микрофоном. Это позволяет использовать при занятии спортом не только mp3-плееры, но и смартфон, чтобы, при необходимости, легко ответить на звонок. Здесь же находится кнопка управления, она спрятана от глаз и выполняет следующие функции:

Качество звука

Стерео наушники HARPER HV-303, на наше удивление, отлично звучат в любом жанре музыки. Средние и высокие частоты отлично прослушиваются и не режут уши. Нижних частот вполне достаточно для того, чтобы на выходе получить мягкие басы. Отличная шумоизоляция и достаточный диапазон громкости позволяет не отвлекаться на посторонние шумы, но при необходимости можно настроить наушники, чтобы слышать все, что происходит рядом.

Итоги

Подведем итоги по проводным спортивным наушникам HARPER HV-303. Устройство получило все то, что необходимо современным пользователям. Не нужно доставать свой смартфон из кармана, чтобы ответить на входящий вызов, что позволяет не отвлекаться от занятие спортом. Из плюсов можно отметить следующее: качественные материалы, спортивный дизайн, удобная конструкция, встроенный микрофон с блоком управления функциями и конечно же доступная цена. Существенных минусов нам выявить не удалось, устройство полностью оправдывает свою стоимость. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.