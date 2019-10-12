Обзор HARPER HV-803. Недорогие наушники с микрофоном

2019-10-12, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - HARPER HV-803; [66]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании HARPER, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и недорогими решениями. Встречайте, перед вами проводные наушники с микрофоном, модель HV-803.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплект поставки включено следующее:
  • Наушники HARPER HV-803
  • Сменные амбушюры
  • Зажим
  • Документация

Внешний вид и функционал

Перед нами недорогая модель наушников, которая, как нам кажется, сумеет привлечь внимание большинство покупателей. Почему мы в этом так уверены? На это есть свои причины. Во-первых, это цена. Во-вторых, стильный и привлекающий внимание дизайн не позволит обойти устройство стороной, однако это еще не все, но обо всем по порядку.

К качеству материалов и к сборке у нас никаких нареканий не появилось. Для удобства пользователей разработчики добавили блок управления с тремя функциональными кнопками управления, позволяющие управлять громкостью, переключением треков и даже отвечать на звонки.

Длина кабеля составляет 1.2 метра, чего вполне достаточно для полноценного пользования, и он защищен силиконовым покрытием.

Подключение к мобильному устройству осуществляется при помощи разъема mini jack (3.5 мм).

Особое внимание привлекает то, что данная модель наушников была разработана специально для тех, кто не представляет свою жизнь без музыки. Этому способствуют двойные динамические излучатели, которые обеспечивают отличное звучание. Первый излучатель обеспечивает четкую работу низких частот, а второй за середину и высокие частоты. Несмотря на свою невысокую стоимость устройство выдает отличное звучание и слушать музыку в HARPER HV-803 одно удовольствие.

Если необходимо ответить на звонок, вам не обязательно доставать свой смартфон из рюкзака или кармана для того, чтобы оставаться на связи с собеседником разработчики добавили в блок управления встроенный микрофон, который показывает неплохие результаты в работе. Для того, чтобы собеседники слышали вас отчетливо и без всяких посторонних шумов, нет необходимости подносить микрофон близко к лицу.

Итоги

Подводя итоги по HARPER HV-803, следует отметить, что перед нами идеальное решение для меломанов, которые ищут для себя недорогие наушники, позволяющие действительно наслаждаться своими любимыми музыкальными композициями. Устройство отлично подойдет для тех, кто ведет активный образ жизни. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный звук, функционал и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Наушники HARPER HV-803 полностью оправдывают свою стоимость.

Особенности

  • Тип устройства: наушники с микрофоном
  • Поддержка iPhone
  • Вид: вставные (затычки)
  • Тип: динамические
  • Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц
  • Чувствительность: 96 дБ
  • Импеданс: 16 Ом
  • Количество драйверов: 2
  • Длина кабеля: 1.2 м

Комментарии и отзывы HARPER HV-803
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