Обзор HUAWEI Mate 30 Pro 8/256GB. Жизнь после санкций

Как многие знают, из-за санкций со стороны США Huawei Mate 30 Pro не получил Google сервисы. По этой причине, несмотря на то, что его мировой релиз состоялся еще осенью, в России он только сейчас поступает в продажу. Мы добыли данный смартфон и тестировали его больше месяца, поэтому в этом обзоре сможем подробно рассказать о всех его фишках, актуальном способе вернуть Play Market, и, главное, ответить на вопрос, стоит ли сейчас покупать данную модель.

Комплектация

Huawei Mate 30 Pro поставляется в стандартной для флагманов коробке. Внутри нее вы найдете сам смартфон, кабель для зарядки, блок питания, наушники, а также всю необходимую документацию.

Внешний вид

В этот раз Huawei удалось сделать смартфон с особенно удачным дизайном. За счет обилия прямых линий и правильно подобранных материалов, Huawei Mate 30 Pro при первом же взгляде дает понять, что перед вами дорогое устройство в строгом стиле.

Сейчас на российском рынке Huawei Mate 30 Pro доступен в одном цвете — космический серебристый. Возможно, станут доступными варианты в таких расцветках, как космический фиолетовый, изумрудно-зеленый и черный.

Задняя крышка выполнена из стекла с закругленными краями. На него нанесено качественное олеофобное покрытие, благодаря которому смартфон не скользит в руках и меньше собирает следы от пальцев.

Как бы вы внимательно не рассматривали Mate 30 Pro, вы не сможете найти качельку громкости. Все дело в том, что ее в принципе нет. Для того, чтобы изменить уровень громкости, необходимо два раза нажать на одну из граней. Это действительно менее удобно, но через пару недель к этому легко привыкаешь.

На верхней грани находится микрофон и ИК-порт, позволяющий управлять домашней бытовой техникой.

Снизу расположились еще один микрофон, USB Type-C, слот для SIM и NanoSD карт, а также динамик, который крайне хорош по своему качеству. В нем ощущается отличная детализация звука, неплохие средние с большим запасом громкости.

К качеству сборки у нас не то, чтобы нет вопросов, она здесь одна из лучших в принципе. Массивный корпус отлично ощущается и приятно холодит руку.

Дисплей водопад и полное отсутсвие рамок

Mate 30 Pro стал первым смартфоном от Huawei, который оснастили дисплеем водопадом с закругленными на 88° гранями. Благодаря этому кажется, что по бокам абсолютно отсутствуют рамки. Сам дисплей имеет диагональ в 6,53 дюйма, матрицу Flex OLED, разрешение на 2400x1176 пикселей и плотность точек в 409 ppi. Качество картинки впечатляет, цветопередача отличная, а запас яркости достаточно внушительный.

Сканер отпечатков пальцев находится в дисплее. Теперь можно сказать, что данная технология освоена, ведь его скорость срабатывания максимально сильно приблизилась к классическим сканерам.

Над дисплеем находится внушительная «челка». Все дело в том, что в ней расположились фронтальная камера и датчики с 3D TOF-камерой, с помощью которой происходит точное и быстрое распознавание лица при любом освещении и угле наклона. Фронтальный динамик же находится под дисплеем.

Как вернуть Google сервисы?

При первом запуске на Mate 30 Pro действительно нет Google сервисов, но у Huawei есть собственный пакет всех необходимых программ. Приложения можно устанавливать напрямую из магазина AppGallery, правда, на данный момент там есть не все приложения и, к примеру, WhatsApp, Instagram, FaceBook придется скачивать со сторонних сайтов.

Зато здесь есть практически все мобильные банки, приложения операторов, сервисы от Яндекс, mail.ru и многое другое.Но если вы все же не готовы мириться с подобным, то можете за несколько шагов вернуть себе все сервисы от Google. Сразу скажем, что все действия вы совершаете на свой страх и риск. Вот ссылка на видео с простым способом все вернуть.

Что по производительности?

У Mate 30 Pro с железом полный порядок. Он работает на самом последнем процессоре Kirin 990, построенной на 7-нанометровом техпроцессе. Количество оперативной памяти равна 8 Гбайт, внутренней 256 Гбайт. Есть возможность расширить память на дополнительные 128 Гбайт при помощи nano SD карты. У смартфона есть NFC модуль, но на данный момент невозможно использовать Google Pay, при этом можно пользоваться Яндекс Деньги, где есть встроенная система бесконтактной оплаты. Смартфон работает крайне быстро при любых обстоятельствах, а все игры запускаются стабильно на максимальных настройках с высоким fps.

Четыре основные камеры

В Mate 30 Pro установлен отдельный модуль камеры для съемки видео с разрешением в 40 Мпикс и светосилой f1,6. Он оснащен оптической стабилизацией, благодаря которой можно снять плавное видео без отдельного стедикама.Также Huawei добавила режим с замедленным видео аж в 7680 кадров в секунду. Во время съемки смартфон сам начинает запись, как только обнаружит движение в кадре.Из приятного еще стоит отметить наличие встроенных 15 цветовых профилей для видео.Для фото используется основной модуль на 40 Мпикс со светосилой f1,6. Камера делает отличные снимки при любом уровне освещенности и быстро фокусироваться на любых объектах.

Третьим модулем является оптический зум в лице сенсора на 8 Мпикс, способный приближать до х5 при помощи гибридного зума и до х30 благодаря физическому.

Ночной режим в Mate 30 Pro тоже не подкачал. У основного модуля используется RYYB сенсор, принимающий на 40% больше света. За счет этого кадры в любое время суток выходят светлыми и четкими.

Емкий аккумулятор и быстрая зарядка

Последним модулем является сенсор глубины, способный точно измерить расстояние до объекта и красиво размыть задний фон в портретном режиме и видео.Huawei Mate 30 Pro оснащен большой батареей на 4500 мА·ч. Такого аккумулятора хватает, чтобы с 7 утра до 12 ночи спокойно использовать смартфон, ни в чем себе не отказывая. Здесь поддерживается технология быстрой зарядки SuperCharge, благодаря которой на один полный цикл понадобится примерно 1,5 часа.

Итоги

Несмотря ни на какие обстоятельства Huawei нашла в себе силы начать продажи Mate 30 Pro в России. Можно ли обойтись без Google сервисов? Да, можно пользоваться экосистемой Huawei или самостоятельно вернуть GMS. К плюсам смартфона мы отнесли: самобытный дизайн корпуса, один из лучших дисплеев, качественные камеры для фото и видео, производительный процессор Kirin 990, емкий аккумулятор и быстрая зарядка и мгновенное распознавание по лицу. Из недостатков мы выявили отсутсвие физической регулировки громкости.