Обзор HYPERCHARGE: Unboxed. Мечта детства

2019-11-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - HYPERCHARGE: Unboxed; [86]
Иногда, пусть и довольно редко, небольшие студии выпускают феноменальные проекты, приносящие массу положительных эмоций. Для кого-то это отличный шанс за небольшие деньги получить крутой продукт, а для кого-то — просто ещё один релиз, который отнимет сотню часов свободного времени. Итак, давайте смотреть, что же я нашел для вас в этот раз. Готовы?

Игровой процесс

Разработчики представили довольно интересную механику шутера, который позволяет вам получать удовольствие от войны как с искусственным интеллектом, так и с реальными игроками со всего мира. Суть игры в стрельбе и чтобы я дальше не говорил, но основная часть того, что вы будете делать, заключается в уничтожении противников. Вы можете это делать в одиночном режиме, сражаясь с ботами и уничтожая их различными видами оружия, можете играть в режиме защита башни, когда толпы врагов бегут к вашей постройке, а вы их уничтожаете при помощи продвинутых стволов, а можете сражаться с реальными людьми и показывать им свой уровень мастерства. Игра предоставляет вам возможность не скучать, ведь все режимы ощущаются интересными и они кардинально отличаются друг от друга. Для многих пользователей, уставших от привычных режимов, это как глоток свежего воздуха.

Графика

Мне очень понравилась графика в данной игре, так как она выглядит достаточно привлекательно и необычно. HYPERCHARGE: Unboxed нарисована в формате игрушечного мира, где вы играете роль небольшого солдата, а все вокруг очень большое. В детстве я смотрел фильм про игрушечных солдат, которые вдруг ожили и начали сражаться друг с другом и это выглядело максимально интересно. Теперь у вас есть возможность самому почувствовать себя таким солдатом — вы берете в руки бластер и отправляетесь сражаться с врагами, получая удовольствие. Виртуальный мир очень достойно проработан, он выглядит стильно, красиво и привлекательно. Конечно, это субъективное мнение и то, что нравится мне, может не подойти вам. Обязательно напишите в комментарии о том, потратили бы вы свое время на игру такого плана. Все же графика в стиле игрушек далеко не всем подходит, тем более на фоне конкурентов.

Режимы

Раньше в игре был всего один режим с защитой своего главного строения — игрок должен был отбиваться от нападения врагов и это довольно увлекательный процесс. Волны постепенно становятся все сильнее, а вы получаете возможность строить защитные вышки и все в таком духе. Однако разработчики понимали, что одного режима недостаточно, чтобы вы могли наслаждаться игровым процессом. Ради привлечения внимания авторы добавили весьма интересную фишку — у нас есть кооперативный режим на двоих, который позволяет спокойно играть с другом и радоваться очередному убийству врага, и есть режим пользователь против пользователя, который тоже круто реализован и приносит массу эмоций. Конечно, это не совсем соревновательная игра и в ней есть масса моментов, которые не позволяют игре стать дисциплиной в киберспорте, но разработчики в это и не целились. Они делали игру для развлечения.

Итог

Игра очень веселая и это, как мне кажется, самое важное — вы заходите сюда и получаете тьму положительных эмоций. Красочная графика, масса выстрелов, но нет ощущения насилия, плюс нет серьезной нагрузки на процессор или видеокарту. Этого достаточно, чтобы я мог со сопочной душой порекомендовать продукт всем и каждому. Особенно игрушка подойдет тем, кто хочет играть в кооперативе — это безумно весело и круто. Вы буквально отправляетесь прямиком в детство, чтобы побывать в шкуре солдатика.

Комментарии и отзывы HYPERCHARGE: Unboxed
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