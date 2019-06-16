Обзор Harper HV-802. Hi-Fi стерео наушники с микрофоном

2019-06-16, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Harper HV-802; [198]
Как часто ваши наушники для прослушивания музыки выходят из строя? Согласитесь, даже дорогостоящие модели подобных устройств не застрахованы от того, что в определенный момент они просто перестанут работать. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию Hi-Fi стереонаушники с микрофоном от компании Harper, которая не перестает радовать своих покупателей недорогими, и в то же время многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами модель HV-802. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки и цена

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 690 рублей. В комплект поставки включено следующее:
  • Стереонаушники HV-802
  • 3 пары ушных вкладышей
  • Документация

Особенности

  • Тип наушников: вкладыши
  • Проводные
  • Встроенный микрофон
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
  • Чувствительность: 96 дБ
  • Сопротивление: 32 Ом
  • Регулировка громкости
  • Материал корпуса: керамика
  • Длина кабеля: 1.2 м

Внешний вид и функционал

Перед нами стильный Hi-Fi стереонаушники, которые, как нам кажется, сумеют привлечь внимание даже самых капризных покупателей. Керамический корпус наушников позволил существенно прибавить в весе и именно данное решение позволяет задуматься о том, что это дорогостоящая модель. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не возникло.

Длины кабеля в 1.2 метра более чем достаточно для полноценного пользования.

Подключаются наушники при помощи 3.5 мм «L»-образного разъема.

Понравилось то, что разработчики добавили для кабеля специальный разветвитель.

Чуть выше находится блок управления со встроенным микрофоном и с тремя функциональными кнопками:
  • Увеличение громкости
  • Мультифункциональная кнопка
  • Уменьшение громкости

Данное решение позволяет управлять не только мультимедийными функциями и отвечать на звонки, но и активировать функцию «голосового управления». Для этого необходимо нажать и удерживать мультифункциональную кнопку управления.

Благодаря сменным ушным вкладышам пользователи сумеют подобрать для себя комфортный размер для удобного ношения.

Микрофон показывает неплохие результаты в работе. Собеседник слышал наш голос отчетливо и без всяких помех, если не считать ветренную погоду.

Теперь о самом главном – качестве звучания. Перед нами Hi-Fi стереонаушники, где к настройке звуковой составляющей отнесли очень уважительно. Устройство отлично показало себя в работе. Все частоты настроены хорошо. Средних и высоких частот более чем достаточно и они не режут уши даже на максимальном уровне громкости. Диапазона громкости достаточно, чтобы найти для себе золотую середину. Не забыли и про низкие частоты. Басы отлично дополняют музыкальные композиции и не лезут вперед. Другими словами, учитывая стоимость данного устройства, наушники показали отличные результаты в работе.

Итоги

Подветем итоги по Hi-Fi стереонаушникам Harper HV-802. Разработчикам удалось создать действительно интересное с стильное решение, которое придется по душе многим покупателям. Да, в первую очередь всех привлечет именно дизайн. Однако после первого прослушивания начинаешь понимать, что главной фишкой данного устройства является качественный звук. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.

Комментарии и отзывы Harper HV-802
Смартфон Xiaomi Mi 8 и его функции...
Смартфон Xiaomi Mi 8 и его функцииАппарат будет снабжен селфи-камерой с выдвижным механизмом и встроенным в экран дактилоскопическим сканер...
Новый флагманский смартфон Sony Xperia 2...
Новый флагманский смартфон Sony Xperia 2Классического аудиоразъема на 3,5 мм у нового флагмана не будет. Таким образом, пользователям придется пр...
Vivo представит потребителю новый продук...
Vivo представит потребителю новый продукЭлектронная платформа новинки основана на мобильном процессоре MediaTek P35. Комплект памяти включает в с...
Новинка от компании OPPO с выдвижной кам...
Новинка от компании OPPO с выдвижной кам Разработка вряд ли будет запущена в производство в ближайшее время. Во всяком случае, сама компания ниче...
Смартфон на новом процессоре Snapdragon ...
Смартфон на новом процессоре Snapdragon Чипсет Snapdragon 730 будет установлен в смартфонах Xiaomi Mi A3 и Lenovo Z6 Youth Edition. Также эта одн...
Новый флагман Galaxy S10+...
Новый флагман Galaxy S10+Экранная панель обеспечивает четкость изображения 3040 × 1440 пикселей. Размер диагонали дисплея составля...
Топовый аппарат Sony Xperia 1...
Топовый аппарат Sony Xperia 1Электронная платформа Sony Xperia 1 основана на мощном мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 855 и име...
Новинка Galaxy Note 10...
Новинка Galaxy Note 10В верхней части экрана находится отверстие, предназначенное для селфи-камеры. Любопытно, что в одной моди...


Обзор A4Tech MP-80N. Игровой коврик с RGB-подсветкой Обзор A4Tech MP-80N. Игровой коврик с RGB-подсветкой
Обзор Viper Gaming Headset Stand USB 3.0. Подставка для игровой гарнитурыОбзор Viper Gaming Headset Stand USB 3.0. Подставка для игровой гарнитуры
Обзор Trust GXT 860 Thura. Полумеханическая клавиатура с подсветкойОбзор Trust GXT 860 Thura. Полумеханическая клавиатура с подсветкой
Обзор Smarterra FitMaster 4. Недорогой браслет с тонометром и датчиком сердечного ритмаОбзор Smarterra FitMaster 4. Недорогой браслет с тонометром и датчиком сердечного ритма
Обзор Realme 3 Pro 4/64GB. Лучший смартфон до 13000 рублей?Обзор Realme 3 Pro 4/64GB. Лучший смартфон до 13000 рублей?
Предварительный обзор ASUS ROG Strix LC ...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix LC На просторах интернета появилась информация о системе охлаждения ASUS ROG Strix LC 360, которая выглядит ...
Предварительный обзор Sony Xperia 1. Оче...
Предварительный обзор Sony Xperia 1. ОчеОфициально представлен флагман Sony Xperia 1, который уже доступен в России и его уже можно пойти и заказ...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9T. Стои...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9T. СтоиОфициально представлен смартфон Xiaomi Mi 9T, который выглядит достаточно привлекательно, стоит адекватны...
Обзор Eternity: The Last Unicorn. Ужасна...
Обзор Eternity: The Last Unicorn. УжаснаИзначально мне Eternity: The Last Unicorn понравилась и я даже решил, что буду играть с большим удовольст...
Realme решила завоевать российский рынок...
Realme решила завоевать российский рынок«Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделя...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Band 4. ...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Band 4. Сегодня мы поговорим о новом устройстве под названием Xiaomi Mi Band 4, которое уже поступило в продажу и...
Обзор Nova Drift. В духе классики...
Обзор Nova Drift. В духе классикиНам крайне часто на глаза попадаются игры, которые выглядят странно и совсем не тянут на обор, но потом п...
Предварительный обзор Sennheiser GSP 670...
Предварительный обзор Sennheiser GSP 670Современные геймеры привыкли к тому, что с комфортом можно играть исключительно с наушниками проводного т...
Обзор Journey Of Life. Выживаем на остро...
Обзор Journey Of Life. Выживаем на остроИгры про выживание хороши тем, что вы можете зайти и попробовать себя в новой стихии, в новом амплуа. Так...
Презентация 11 bit studios: Frostpunk дл...
Презентация 11 bit studios: Frostpunk длНедавно мы побывали на московской презентации от разработчика компьютерных игр 11 bit studios, где мы узн...
Предварительный обзор Zowie XL2731. Для ...
Предварительный обзор Zowie XL2731. Для Современные геймеры отлично понимают, что для побед в виртуальных состязаниях нужно не только хорошую реа...
Обзор Conan Unconquered. Не самая лучшая...
Обзор Conan Unconquered. Не самая лучшаяМы стараемся рассказывать только про хорошие игры, ведь о плохих говорить просто нет желания и смысла. Но...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor