Обзор Harper HV-802. Hi-Fi стерео наушники с микрофоном

Как часто ваши наушники для прослушивания музыки выходят из строя? Согласитесь, даже дорогостоящие модели подобных устройств не застрахованы от того, что в определенный момент они просто перестанут работать. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию Hi-Fi стереонаушники с микрофоном от компании Harper, которая не перестает радовать своих покупателей недорогими, и в то же время многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами модель HV-802. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Комплект поставки и ценаУстройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 690 рублей. В комплект поставки включено следующее:
- Стереонаушники HV-802
- 3 пары ушных вкладышей
- Документация
Особенности
- Тип наушников: вкладыши
- Проводные
- Встроенный микрофон
- Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
- Чувствительность: 96 дБ
- Сопротивление: 32 Ом
- Регулировка громкости
- Материал корпуса: керамика
- Длина кабеля: 1.2 м
Внешний вид и функционалПеред нами стильный Hi-Fi стереонаушники, которые, как нам кажется, сумеют привлечь внимание даже самых капризных покупателей. Керамический корпус наушников позволил существенно прибавить в весе и именно данное решение позволяет задуматься о том, что это дорогостоящая модель. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не возникло.
Длины кабеля в 1.2 метра более чем достаточно для полноценного пользования.
Подключаются наушники при помощи 3.5 мм «L»-образного разъема.
Понравилось то, что разработчики добавили для кабеля специальный разветвитель.
Чуть выше находится блок управления со встроенным микрофоном и с тремя функциональными кнопками:
- Увеличение громкости
- Мультифункциональная кнопка
- Уменьшение громкости
Данное решение позволяет управлять не только мультимедийными функциями и отвечать на звонки, но и активировать функцию «голосового управления». Для этого необходимо нажать и удерживать мультифункциональную кнопку управления.
Благодаря сменным ушным вкладышам пользователи сумеют подобрать для себя комфортный размер для удобного ношения.
Микрофон показывает неплохие результаты в работе. Собеседник слышал наш голос отчетливо и без всяких помех, если не считать ветренную погоду.
Теперь о самом главном – качестве звучания. Перед нами Hi-Fi стереонаушники, где к настройке звуковой составляющей отнесли очень уважительно. Устройство отлично показало себя в работе. Все частоты настроены хорошо. Средних и высоких частот более чем достаточно и они не режут уши даже на максимальном уровне громкости. Диапазона громкости достаточно, чтобы найти для себе золотую середину. Не забыли и про низкие частоты. Басы отлично дополняют музыкальные композиции и не лезут вперед. Другими словами, учитывая стоимость данного устройства, наушники показали отличные результаты в работе.