Обзор Harper HV-802. Hi-Fi стерео наушники с микрофоном

Комплект поставки и цена

Стереонаушники HV-802

3 пары ушных вкладышей

Документация

Как часто ваши наушники для прослушивания музыки выходят из строя? Согласитесь, даже дорогостоящие модели подобных устройств не застрахованы от того, что в определенный момент они просто перестанут работать. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию Hi-Fi стереонаушники с микрофоном от компании Harper, которая не перестает радовать своих покупателей недорогими, и в то же время многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами модель HV-802. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 690 рублей. В комплект поставки включено следующее:

Особенности

Тип наушников: вкладыши

Проводные

Встроенный микрофон

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

Чувствительность: 96 дБ

Сопротивление: 32 Ом

Регулировка громкости

Материал корпуса: керамика

Длина кабеля: 1.2 м

Внешний вид и функционал

Перед нами стильный Hi-Fi стереонаушники, которые, как нам кажется, сумеют привлечь внимание даже самых капризных покупателей. Керамический корпус наушников позволил существенно прибавить в весе и именно данное решение позволяет задуматься о том, что это дорогостоящая модель. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не возникло.

Длины кабеля в 1.2 метра более чем достаточно для полноценного пользования.

Подключаются наушники при помощи 3.5 мм «L»-образного разъема.

Понравилось то, что разработчики добавили для кабеля специальный разветвитель.

Увеличение громкости

Мультифункциональная кнопка

Уменьшение громкости

Чуть выше находится блок управления со встроенным микрофоном и с тремя функциональными кнопками:

Данное решение позволяет управлять не только мультимедийными функциями и отвечать на звонки, но и активировать функцию «голосового управления». Для этого необходимо нажать и удерживать мультифункциональную кнопку управления.

Благодаря сменным ушным вкладышам пользователи сумеют подобрать для себя комфортный размер для удобного ношения.

Микрофон показывает неплохие результаты в работе. Собеседник слышал наш голос отчетливо и без всяких помех, если не считать ветренную погоду.

Теперь о самом главном – качестве звучания. Перед нами Hi-Fi стереонаушники, где к настройке звуковой составляющей отнесли очень уважительно. Устройство отлично показало себя в работе. Все частоты настроены хорошо. Средних и высоких частот более чем достаточно и они не режут уши даже на максимальном уровне громкости. Диапазона громкости достаточно, чтобы найти для себе золотую середину. Не забыли и про низкие частоты. Басы отлично дополняют музыкальные композиции и не лезут вперед. Другими словами, учитывая стоимость данного устройства, наушники показали отличные результаты в работе.

Итоги

Подветем итоги по Hi-Fi стереонаушникам Harper HV-802. Разработчикам удалось создать действительно интересное с стильное решение, которое придется по душе многим покупателям. Да, в первую очередь всех привлечет именно дизайн. Однако после первого прослушивания начинаешь понимать, что главной фишкой данного устройства является качественный звук. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.