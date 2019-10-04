Обзор Himno. Крайне простой платформер

2019-10-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - Himno; [47]
Сегодня мы поговорим о максимально странной игре, которая вроде как является платформером, но она совсем не так реализована, как мы с вами привыкли. И это главное отличие проекта от всего того, что есть на рынке. Осталось только разобраться, стоит ли при этом тратить свои средства и время на данную игру или можно поиграть в более классические варианты.

Графика

Довольно сложно судить о пиксельной графике, так как это дело вкуса — кому-то такая картинка очень нравится, а кто-то хочет более привлекательное изображение на своем мониторе. Лично мне графика в Himno показалась весьма простенькой, даже слишком, но это с лихвой компенсируется разнообразными эффектами, красочными элементами и проработкой виртуального мира. Не могу сказать, что это самая красивая игра. Нет, она даже в сотню красивых проектов не попадет при всем желании, но стоит отдать должное разработчику — он представил очень стильный проект, который выглядит привлекательно в своей мере и при этом это игра с минимальным бюджетом. Стоит все же понимать, что если речь идёт про игры независимых разработчиков, то ожидать невероятного уровня графику не стоит. Этого вы банально не получите, так как у разработчика нет денег на подобные радости. В целом, картинка неплохая.

Геймплей

От платформера ожидаешь довольно простенького геймплея в духе драки с монстрами, прыжков по самим платформам и постепенного прохождения, но разработчики этого проекта пошли дальше и показали нам более спокойный игровой процесс. Здесь в принципе нет врагов, а умереть можно лишь в том случае, если вы сами ошибетесь и упадете с платформы вниз. Да и в этом случае ничего страшного не происходит, ведь вы можете спокойно выбрать нового духа из тех, что уже встретили, и спокойно пойти заниматься своими делами заново. Ничего страшного в смерти здесь нет и к этому довольно быстро привыкаешь — складывается ощущение, что игра сама подталкивает вас расслабиться, отдохнуть от тяжелых игр и посмотреть на проект, в котором за ошибки вас никто не наказывает. Это действительно уникальный опыт и на моей памяти нет проектов, которые могут похвастаться аналогичным бонусом.

Виртуальный мир

Разработчики порадовали довольно интересным решением — они не рисуют виртуальный мир по уровням, а просто создали механизм, который генерирует виртуальный мир в случайном формате. То есть, вы никогда не увидите один и тот же уровень два раза — каждый раз встроенный модуль в игре формирует уровни исходя из собственного алгоритма на основе встроенных базовых вещей. К примеру, есть стены, потолки, разные платформы и так далее, а игра берет эти все переменные, вставляет в условную формулу и выдает полноценный уровень. После поражения процесс повторяется и вот вы уже видите новый уровень, который кардинально отличается от всех остальных. В тяжелых играх это невозможно реализовать — формировать мир на основе объемных текстур очень тяжело, а вот с плоским миром и простенькой графикой очень даже круто получается. Лично мне понравилось такое разнообразие.

Итог

Игра довольно странная и с этим не поспоришь — обычно платформеры выглядят совершенно иначе, в них нет элемента расслабления. Но, разработчик решил пойти этим путем и у него все довольно неплохо получилось. Качественно выглядит процедурная генерация уровней, весьма неплохо реализована система управления. К игре не нужно привыкать, вы просто бегаете по уровням, прыгаете собираете ресурсы и получаете от этого наслаждение. А большего нам от игр и не нужно — этого хватит, чтобы игра засела в голове надолго.

Комментарии и отзывы Himno
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