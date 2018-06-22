Обзор Honor Cry: Aftermath. RPG для ценителей классики

2018-06-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - Honor Cry: Aftermath; [99]
В последнее время очень много игровых проектов построены на высоком уровне графики и разнообразии механик, но про сюжет уже мало кто думает. Пользователей пичкают просто красивой картинкой, из-за чего подавляющее большинство современных проектов выглядят бездушно и неинтересно. Конечно, нельзя сказать, что каждая игра нового поколения играется плохо. Некоторые крупные проекты действительно стоят вашего внимания, но иногда хочется окунуться в классику, читать диалоги и вдумываться в сложную историю и сюжетные повороты, наслаждаться красотами виртуального мира. Ролевых игр, которые действительно стоят внимания настоящего ценителя жанра, на данный момент не так много. И если вы являетесь фанатом RPG, то уже давно все это прошли по несколько раз. Сегодня же мы предлагаем вам взглянуть на совершенно новый продукт от небольшой студии. Это далеко не шедевр, но играть интересно.

Геймплей

Игровой процесс полностью построен на классических особенностях RPG. У нас есть главный герой со своей историей, есть большой открытый мир и масса возможностей для его исследований. Вам нужно путешествовать по нему, сражаться с врагами и общаться с местными жителями, читать задания, наслаждаться всевозможными диалогами. Геймплей довольно простой и не может похвастаться какими-то яркими отличительными чертами, но здесь есть все то, за что вы можете полюбить жанр — простое управление, которое не требует от вас невероятной реакции или чего-то в таком духе, плюс простые тексты и квесты. Путешествуешь, изучаешь окружающую среду, дерёшься с врагами, собираешь золотишко. Именно этого хотелось получить от проекта в данном жанре, теперь разработчик смог предоставить нам необходимый набор возможностей. Думаю, воевать здесь будет весело.

Бой

Боевая система здесь тоже в духе классических RPG, так что махать мечом или драться вам не нужно. Здесь все решает тактика, знание своих сильных и слабых сторон. Вы видите противника, дожидаетесь своего хода и выбираете тип атаки, после чего можно наносить урон. Дальше враг бьет вас, снимая заветные очки жизней. Кто остается в конце живым — тот и победил. Правда, сражения иногда получаются очень даже длительными, так как несколько врагов высокого уровня умеют уворачиваться от атаки, наносить много урона и так далее. Но, от этого играть только интереснее, как мне кажется.

Сюжет

Я не буду пересказывать вам всю сюжетную линию, да и я до конца еще не дошел, но она здесь есть и довольно неплохо прописана. То есть, драматургии на уровне художественной литературы здесь не обнаружено, но тексты написано хорошо, квесты продуманы, персонажи общаются и рассказывают полезную информацию. Нет ощущения, что диалоги писали просто так, лишь бы привлечь внимание пользователя к самому персонажу. Здесь общение занимает важное место, приходится много читать, думать, запоминать. Это круто и интересно, так что сюжетная составляющая явно заслуживает высокой оценки.

Итог

Игра понравилась как общей картиной, так и мелкими деталями, которые явно прорабатывались разработчиками с особой любовью. Здесь отличная музыка, неплохо проработаны анимации персонажей, есть масса неожиданных моментов и вариантов прохождения. Вам нужно лишь сесть поудобнее, заняться любимы делом и наслаждаться качественной ролевой компьютерной игрой. Не могу сказать, что это разрыв шаблонов и это лучшая игра в жанре, но она стоит копейки и приносит массу удовольствия, а ничего больше мы и не просим. Вот еще бы с английского на русский перевели, тогда цены бы им не было.


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