Обзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работы

КомплектацияHonor MagicBook 15 поставляется в самой что ни наесть простой картонной коробке. Внутри нее находятся сам ноутбук, компактный блок питания, кабель USB Type-C 1,8 м, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видТри месяца назад мы тестировали ноутбук Honor MagicBook 14. Данная же модель имеет ровно те же технические характеристики, но диагональ дисплея уже составляет 15,6 дюйма.
MagicBook 15 можно приобрести в одном варианте расцветки — космический серый. Сам корпус выполнен целиком из приятного на ощупь алюминия. Из интересного на корпусе стоит отметить наличие фиолетовой окантовки по всему периметру передней крышки. Вес модели составляет Вес 1,53 кг.
Открыв ноутбук, можно обнаружить, что в нем установлена клавиатура неполноразмерного типа, так что свободного пространства для рук предостаточно. Ход у нее отличный и набирать текст одно удовольствие. Встроенная подсветка отсутствует.
Фронтальная камера была установлена прямо в клавиатуру между клавишами F6 и F7. Благодаря этому можно не беспокоиться о том, что за вами может кто-то подглядеть.
В правом верхнем углу имеется кнопка включения, в которую встроен сканер отпечатков пальцев. Работает достаточно быстро и точно на уровне седнебюджетных смартфонов.
Тачпад в ноутбуке стоит совсем немаленьких размеров и имеет хороший отклик работы. При сильном нажатии на него корпус не прогибается.
Из разъемов на левой грани имеются USB Type-С, USB 3.0 и HDMI.
На правую грань же был вынесен еще один USB 3.0 и вход под наушники или микрофон. Слота под SD карты в ноутбуке нет.
На задней крышке выполнена перфорация для забора воздуха. Также по бокам имеются отверстия под стереодинамики.
ДисплейВ Honor MagicBook 15 разместили матовый дисплей на 15,6 дюймов с Full HD разрешением. Соотношение сторон составляет традиционные 16:9. Так как в дисплее используется IPS матрица, то итоговое качество изображение более чем достойное.
Уровень яркости в MagicBook 15 равен 250 нитам. Его нельзя назвать откровенно тусклым, но если бы было выше, то цены бы ему не было.
НачинкаMagicBook 15 существует в двух конфигурациях с объемами памяти в 256 Гбайт и 512 Гбайт. Ноутбук работает на четырехядерном процессоре AMD Ryzen 5 3500U на частоте от 2,1 ГГц до 3,7 ГГц.
За графику отвечает интегрированная видеокарта Radeon Vega 8 c объемом памяти в 1 Гбайт. Рабочая частота составляет 1,2 ГГц. Honor не позиционирует данный ноутбук, как игровой, но это не значит, что он ни на что не способен. К примеру, его мощности хватит, чтобы играть в GTA V на низких настройках при 60 fps или в Counter-Strike: Global Offensive и World of Tanks на средних при тех же 60 fps.
В роли оперативной памяти выступают DDR4 объемом 8 Гбайт, которая работает в двухканальном режиме на частоте 2,4 ГГц. К сожалению, она распаяна на плате, поэтому увеличить ее объем никаким образом не удастся.
Время работыВ Honor MagicBook 15 установили емкий аккумулятор емкостью в 3665 мАч. Его запаса автономности нам хватало приблизительно на 5 часов использования при работе в браузере, офисных программах и графическом редакторе с выставленной яркостью в 65%. Комплектная зарядка мощностью в 65 Вт поддерживает быструю зарядку и способна с нуля до 100% зарядить MagicBook 15 за 1,5 часа.