Обзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работы

На рынке существует огромное множество как совсем простеньких ноутбуков, так и серьёзных игровых монстров, а вот рабочие машинки до сих пор остаются в дефиците. Бренд Honor со своими ноутбуками решили занять именно эту нишу, и сегодня у нас на тесте MagicBook 15, который оснастили дисплеем на 15,6 дюйма, производительным процессором и хорошим запасом автономности. Есть ли в нем серьезные недостатки? Выясним в этом обзоре.

Комплектация

Honor MagicBook 15 поставляется в самой что ни наесть простой картонной коробке. Внутри нее находятся сам ноутбук, компактный блок питания, кабель USB Type-C 1,8 м, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Три месяца назад мы тестировали ноутбук Honor MagicBook 14. Данная же модель имеет ровно те же технические характеристики, но диагональ дисплея уже составляет 15,6 дюйма.

MagicBook 15 можно приобрести в одном варианте расцветки — космический серый. Сам корпус выполнен целиком из приятного на ощупь алюминия. Из интересного на корпусе стоит отметить наличие фиолетовой окантовки по всему периметру передней крышки. Вес модели составляет Вес 1,53 кг.

Открыв ноутбук, можно обнаружить, что в нем установлена клавиатура неполноразмерного типа, так что свободного пространства для рук предостаточно. Ход у нее отличный и набирать текст одно удовольствие. Встроенная подсветка отсутствует.

Фронтальная камера была установлена прямо в клавиатуру между клавишами F6 и F7. Благодаря этому можно не беспокоиться о том, что за вами может кто-то подглядеть.

В правом верхнем углу имеется кнопка включения, в которую встроен сканер отпечатков пальцев. Работает достаточно быстро и точно на уровне седнебюджетных смартфонов.

Тачпад в ноутбуке стоит совсем немаленьких размеров и имеет хороший отклик работы. При сильном нажатии на него корпус не прогибается.

Из разъемов на левой грани имеются USB Type-С, USB 3.0 и HDMI.

На правую грань же был вынесен еще один USB 3.0 и вход под наушники или микрофон. Слота под SD карты в ноутбуке нет.

На задней крышке выполнена перфорация для забора воздуха. Также по бокам имеются отверстия под стереодинамики.

Дисплей

В Honor MagicBook 15 разместили матовый дисплей на 15,6 дюймов с Full HD разрешением. Соотношение сторон составляет традиционные 16:9. Так как в дисплее используется IPS матрица, то итоговое качество изображение более чем достойное.

Уровень яркости в MagicBook 15 равен 250 нитам. Его нельзя назвать откровенно тусклым, но если бы было выше, то цены бы ему не было.

Начинка

MagicBook 15 существует в двух конфигурациях с объемами памяти в 256 Гбайт и 512 Гбайт. Ноутбук работает на четырехядерном процессоре AMD Ryzen 5 3500U на частоте от 2,1 ГГц до 3,7 ГГц.

За графику отвечает интегрированная видеокарта Radeon Vega 8 c объемом памяти в 1 Гбайт. Рабочая частота составляет 1,2 ГГц. Honor не позиционирует данный ноутбук, как игровой, но это не значит, что он ни на что не способен. К примеру, его мощности хватит, чтобы играть в GTA V на низких настройках при 60 fps или в Counter-Strike: Global Offensive и World of Tanks на средних при тех же 60 fps.

В роли оперативной памяти выступают DDR4 объемом 8 Гбайт, которая работает в двухканальном режиме на частоте 2,4 ГГц. К сожалению, она распаяна на плате, поэтому увеличить ее объем никаким образом не удастся.

Время работы

В Honor MagicBook 15 установили емкий аккумулятор емкостью в 3665 мАч. Его запаса автономности нам хватало приблизительно на 5 часов использования при работе в браузере, офисных программах и графическом редакторе с выставленной яркостью в 65%. Комплектная зарядка мощностью в 65 Вт поддерживает быструю зарядку и способна с нуля до 100% зарядить MagicBook 15 за 1,5 часа.

Итоги

Honor MagicBook 15 является чуть ли не единственным вариантом для тех, кто хочет приобрести стильный ноутбук исключительно для работы в своем ценовом сегменте. У него качественный IPS-дисплей на 15,6 дюймов и достаточно производительный процессор, который позволяет поиграть в свежие игры на низких и средних настройках. К его остальным плюсам мы отнесли: небольшой вес корпуса, быстрый внутренний накопитель, неплохой запас автономности, а также удобная клавиатура и тачпад. К минусам мы отнесли отсутствие слота под SD карты и возможности увеличить объем оперативной памяти.
Комментарии и отзывы Honor MagicBook 15
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