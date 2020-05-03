Обзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIM

Комплект поставки и цена

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию классический телефон от российской компании INOI, который идеально подойдет для тех, кто ведет активный образ жизни и не привязан к сети интернет. Встречайте, перед вами модель 244Z. Давайте детальней изучим данную новинку.На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 1500 рублей. Поставляется INOI 244Z в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя сам телефон, аккумулятор, адаптер питания и документацию.

Внешний вид

Благодаря компактным габаритам и небольшому весу, устройство удобно носить с собой в своем кармане. Основная часть корпуса выполнена из пластика в черном цвете. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

На лицевой части размещен 2.4 дюймовый. Здесь же находится цифровой блок клавиш и функциональные кнопки управления. Рубленные углы корпуса придают телефону настоящий мужской характер.

На боковых гранях, для защиты телефона, были установлены металлические бамперы серого цвета, которые отлично дополняют дизайн телефона, а для лучшего хвата разработчики добавили еще и резиновые вставки.

Сверху размещен фонарик.

На нижней гране можно увидеть разъем для наушников и разъем microUSB для зарядки.

На тыльной стороне корпуса расположен динамик и открывающаяся крышка, под которой находится аккумулятор и два слота под miniSIM.

Экран

Изображение выводится на TFT TN дисплей с разрешением 240х320 пикселей. Картинка четкая и насыщенная. Углов обзора и яркости достаточно для комфортной работы, однако прямых попаданий солнечных лучей экран все же не любит.

Тесты

Устройство работает на базе процессора MTK6261D, чего более чем достаточно для стабильной работы телефона. В меню выведено все необходимое: калькулятор, календарь, журнал вызовов, контакты, FM-радио и даже несколько игр, чтобы отвлечься во время отдыха. Интерфейс разделен на привычную сетку 3 на 4. Найти необходимый пункт не составит особого труда.

В телефоне также предусмотрен фонарик, яркости которого будет достаточно, чтобы подсветить себе дорогу в темное время суток, либо использовать его в палатке в качестве освещения. Данное устройство отлично подойдет для тех, кто ведет активный образ жизни и часто выбирается на природу, уезжает на рыбалку или в лес. Сотовая связь держится уверенно даже в закрытых помещениях, что позволяет оставаться на связи во время поездок в отдаленные от города места.

Итоги

Особенности

Серия: Классический, Доступный

Тип корпуса: Моноблок

Материал корпуса: металл, пластик

Тип SIM карты: MiniSim (полноразмерная)

SIM-карты: 2 SIM

Размер экрана: 2.4 " (6.1 см)

Разрешение: 240x320 пикс.

Тип экрана: TN

Ёмкость батареи: 2000 мАч

Время ожидания до: 306 ч

Время разговора до: 12.75 ч

Процессор: MTK6261D

3.5 мм mini Jack для гарнитуры

FM-приёмник

Мощность аккумулятора составляет 2000 мАч. В режиме разговора полной зарядки хватит приблизительно на 13 часов, а в режиме ожидания данный показатель достигает до 306 часов. Так как в данном телефоне нет поддержки интернет-подключения, соответственно связь 3G/4G не поддерживаются, что позволило существенно увеличить время работы телефона.Подводя итоги по INOI 244Z, следует отметить, что перед нами отличный классически телефон, который можно использовать в качестве дополнительного устройства для связи. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, защищенность, качественные материалы и сборка, мощный аккумулятор, наличие фонарика, поддержка двух SIM, наличие радиоприемника, который не требует подключения гарнитуры и конечно же приятная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.