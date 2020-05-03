Обзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIM

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию классический телефон от российской компании INOI, который идеально подойдет для тех, кто ведет активный образ жизни и не привязан к сети интернет. Встречайте, перед вами модель 244Z. Давайте детальней изучим данную новинку.

Комплект поставки и цена

На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 1500 рублей. Поставляется INOI 244Z в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя сам телефон, аккумулятор, адаптер питания и документацию.

Внешний вид

Благодаря компактным габаритам и небольшому весу, устройство удобно носить с собой в своем кармане. Основная часть корпуса выполнена из пластика в черном цвете. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

На лицевой части размещен 2.4 дюймовый. Здесь же находится цифровой блок клавиш и функциональные кнопки управления. Рубленные углы корпуса придают телефону настоящий мужской характер.

На боковых гранях, для защиты телефона, были установлены металлические бамперы серого цвета, которые отлично дополняют дизайн телефона, а для лучшего хвата разработчики добавили еще и резиновые вставки.

Сверху размещен фонарик.

На нижней гране можно увидеть разъем для наушников и разъем microUSB для зарядки.

На тыльной стороне корпуса расположен динамик и открывающаяся крышка, под которой находится аккумулятор и два слота под miniSIM.

Экран

Изображение выводится на TFT TN дисплей с разрешением 240х320 пикселей. Картинка четкая и насыщенная. Углов обзора и яркости достаточно для комфортной работы, однако прямых попаданий солнечных лучей экран все же не любит.

Тесты

Устройство работает на базе процессора MTK6261D, чего более чем достаточно для стабильной работы телефона. В меню выведено все необходимое: калькулятор, календарь, журнал вызовов, контакты, FM-радио и даже несколько игр, чтобы отвлечься во время отдыха. Интерфейс разделен на привычную сетку 3 на 4. Найти необходимый пункт не составит особого труда.

В телефоне также предусмотрен фонарик, яркости которого будет достаточно, чтобы подсветить себе дорогу в темное время суток, либо использовать его в палатке в качестве освещения. Данное устройство отлично подойдет для тех, кто ведет активный образ жизни и часто выбирается на природу, уезжает на рыбалку или в лес. Сотовая связь держится уверенно даже в закрытых помещениях, что позволяет оставаться на связи во время поездок в отдаленные от города места.

Мощность аккумулятора составляет 2000 мАч. В режиме разговора полной зарядки хватит приблизительно на 13 часов, а в режиме ожидания данный показатель достигает до 306 часов. Так как в данном телефоне нет поддержки интернет-подключения, соответственно связь 3G/4G не поддерживаются, что позволило существенно увеличить время работы телефона.

Итоги

Подводя итоги по INOI 244Z, следует отметить, что перед нами отличный классически телефон, который можно использовать в качестве дополнительного устройства для связи. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, защищенность, качественные материалы и сборка, мощный аккумулятор, наличие фонарика, поддержка двух SIM, наличие радиоприемника, который не требует подключения гарнитуры и конечно же приятная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Особенности

  • Серия: Классический, Доступный
  • Тип корпуса: Моноблок
  • Материал корпуса: металл, пластик
  • Тип SIM карты: MiniSim (полноразмерная)
  • SIM-карты: 2 SIM
  • Размер экрана: 2.4 " (6.1 см)
  • Разрешение: 240x320 пикс.
  • Тип экрана: TN
  • Ёмкость батареи: 2000 мАч
  • Время ожидания до: 306 ч
  • Время разговора до: 12.75 ч
  • Процессор: MTK6261D
  • 3.5 мм mini Jack для гарнитуры
  • FM-приёмник
Комментарии и отзывы INOI 244Z
Обзоры:
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy S20. Лучший компактный флагман Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy S20. Лучший компактный флагман
Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Samsung Galaxy A10sОбзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Samsung Galaxy A10s
Обзор realme XT 8/128GB. Самый «народный» смартфон 2019 годаОбзор realme XT 8/128GB. Самый «народный» смартфон 2019 года
Новости:
Смартфон Sony Xperia 5 II показали на рендерах

Известный дизайнер Джермейн Смит и профильное издание LetsGoDigital поделились качественными рендерами см...
В сеть утекли рендеры Redmi Note 9

В сеть утекли качественные рендеры смартфона Redmi Note 9, который будет представлен уже завтра. Аппарат ...
Рассекречен бюджетный смартфон OPPO A12e. Рендеры

Авторитетные инсайдеры сообщают, что на официальном сайте OPPO были обнаружены характеристики и рендеры с...
Обзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIMОбзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIM
Лучшие помощники на карантине. ANKER Soundcore FlareЛучшие помощники на карантине. ANKER Soundcore Flare
Обзор SVEN AP-B510MV. Беспроводные стереонаушники с микрофономОбзор SVEN AP-B510MV. Беспроводные стереонаушники с микрофоном
Обзор Defender V11. Компактная акустическая 2.1 система для компьютераОбзор Defender V11. Компактная акустическая 2.1 система для компьютера
Обзор Patriot Memory Viper V550. Симметричная мышка с точным сенсоромОбзор Patriot Memory Viper V550. Симметричная мышка с точным сенсором
Смарт-часы OPPO Watch получат функцию зв...
Смарт-часы OPPO Watch получат функцию звКомпания OPPO продолжает рекламировать свои первые смарт-часики. ...
ASRock анонсировала материнскую плату но...
ASRock анонсировала материнскую плату ноASRock Z490 Taichi представлена в формате ATX. Оснащается переключателем интерфейса PCIe 4.0, который поз...
ASUS анонсировала два игровых мониторов ...
ASUS анонсировала два игровых мониторов Компания Asus представила два новых игровых мониторов VZ249HEG1R и VZ279HEG1R. Две модели имеют идентичны...
Google Pixel 4a готовится к релизу...
Google Pixel 4a готовится к релизуНа просторах интернета достаточно активно обсуждают возможность релиза смартфона Google Pixel 4a, который...
Intel Arctic Sound с TPD 500 Вт...
Intel Arctic Sound с TPD 500 ВтПоявилась довольно интересная информация о дискретной видеокарте компании Intel, которая была анонсирован...
Представлены флагманы Samsung Galaxy S20...
Представлены флагманы Samsung Galaxy S20Вчера ночью компания Samsung представила свои новые флагманские смартфоны Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galax...
Видеоигра Nioh 2 получает обновление 1.0...
Видеоигра Nioh 2 получает обновление 1.0Новое обновление для Nioh 2 стало доступным для скачивания. Версия обновления 1.08 вносит изменения навык...
Беззеркальная камера Canon EOS R6 сможет...
Беззеркальная камера Canon EOS R6 сможетСетевые источники поделились подробностями о беззеркальной камере Canon EOS R6, первые сведения о которой...
EVGA GeForce GTX 1650 GDDR6 с отличной ч...
EVGA GeForce GTX 1650 GDDR6 с отличной чНекоторое врем назад мы говорили о том, то вскоре в продажу попадут новые игровые видеокарты, а теперь мо...
Топовый камерофон Honor V30 Pro подешеве...
Топовый камерофон Honor V30 Pro подешевеСегодня компания Honor Mobile снизила цены на старший вариант смартфона Honor V30 на 43 доллара и для Hon...
NVIDIA продемонстрировала видеоигру Mine...
NVIDIA продемонстрировала видеоигру MineВидеоигра Minecraft с поддержкой трассировки лучей RTX скоро появится. NVIDIA совместно с разработчиками ...
Представлен монитор IIYAMA G-Master GB34...
Представлен монитор IIYAMA G-Master GB34Компания IIYAMA представила ультраширокий монитор G-Master GB3461WQSU Red Eagle, который предназначен для...
Обзор GAMDIAS Argus E4 (GM-GCAE4). Недорогой корпус со стеклом и подсветкойОбзор GAMDIAS Argus E4 (GM-GCAE4). Недорогой корпус со стеклом и подсветкой
Обзор ASUS RT-AX58U. Роутер Wi-Fi 6 для дома и офисаОбзор ASUS RT-AX58U. Роутер Wi-Fi 6 для дома и офиса
Обзор PALIT GeForce GTX 1650 KalmX. Бесшумная видеокартаОбзор PALIT GeForce GTX 1650 KalmX. Бесшумная видеокарта
Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Обзор Transcend 330S (TS128GUSD330S). Высокоскоростные карты памятиОбзор Transcend 330S (TS128GUSD330S). Высокоскоростные карты памяти
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor