Обзор Immortal: Unchained. Мнение об альфа-версии

Стоит заранее уточнить, что я играл в альфа-версию игры Immortal: Unchained. Это значит, что какие-то мелкие баги и проблемы с оптимизацией, если они и возникают, будут решены на момент релиза. Хотя, если честно, за время прохождения я не замети ничего такого, чтобы сказать «Ну это же альфа, всё понятно». Нет, игра вполне стабильно работает, вылетов у меня не было, графика вполне классная, частота кадров тоже не прыгает, проблем с игровым миром или механиками я не заметил. Может какие-то мелочи ещё подправят, простоя я их не заметил, но уже сейчас проект выглядит играбельным, от него можно получать удовольствие и если вы тот геймер, который любит тяжелые сражения и выверенные атаки, то Immortal: Unchained вам понравится. Собственно, я не могу сказать, что прямо фанат хардкора и серия Souls для меня наиболее интересна, но окунуться в мир тяжелых сражений хотелось. Окунулся, понравилось, хочу еще.

Боевая система

Самой главной фишкой игры я считаю сложную боевую систему. Точнее, сама система вполне осваивается за пару-тройку сражений, но враги не дают вам передохнуть ни на секунду. Например, в самом начале, когда вам только дали в руки оружие огнестрельное и показали как можно убивать врагов, мы попадаем в помещение со здоровенным противником. У него щит в руках и копье, за три удара наш противник умирает. Согласитесь — три попадания врага это не так много, но выжить вы не сможете. Плюс, пробить щит нельзя, там смешной урон проходит. Нужно выжидать момент, вовремя прыгать за спину и стрелять точно в цель, нанося урон. И это на пятой минуте игры, друзья! Что там дальше будет я даже боюсь представить. Но, есть ощущение, что будет круто, ведь такая механика изучения противника и подбора способа его убийства меня зацепила. Да, игра правда сложная и это вам не рядовой шутер.

Графика

Я очень редко оцениваю картинку игровых проектов, так как сейчас важнее сюжет и механики. Однако, в этом проекте графика играет важную составляющую — через нее вы получаете большее понимание атмосферы. Тёмные коридоры, стены, напоминающие металл, отсутствие больших открытых пространств, везде трупы, скелеты, редкие огоньки. Картинка весьма мрачная, плюс музыкальное сопровождение аналогичное, от чего атмосфера в целом кажется достаточно тяжелой. Этого разработчик и хотел добиться, ведь сама по себе игра является сложным продуктом про апокалипсис и спасение космоса.

Управление

Та игра, ради которой стоит приобрести геймпад. Играть с клавиатуры и мышки тоже удобно, но основная часть боевой системы заключается в перекатах и уходе от атак противника. Если вы играете на клавиатуре, то одновременно прыгать, стрелять и менять траекторию будет весьма проблематично. Я привык и первый час игры стрелял именно с клавиатуры, но потом взял геймпад и ощущения вообще иные. Видно, что создатели все же затачивали игровой процесс на такой тип управления — прицел цепляется за цель и уже не отпускает, масса действий сделана для удобства игры с контроллером в руках.

Итог

Сразу после входа в игру я поставил на самые высокие настройки графики и на моем компьютере, который уже нельзя назвать ультра-мощным, я получил 59 кадров (почему-то не 60) без просадок. То есть, вообще кадры не прыгали, что достаточно интересно, ведь игра в альфе и вроде как оптимизации быть не должно, а она есть. Играть интересно, сложно, драки требуют мастерства и мгновенной реакции, враги постоянно чем-то удивляют. Нашего героя можно улучшать, улучшать ему оружие, но обо всем этом мы уже напишем после выхода игры в релиз, более детально.