Обзор Immortal: Unchained. Мнение об альфа-версии

2018-03-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - Immortal: Unchained; [134]
Стоит заранее уточнить, что я играл в альфа-версию игры Immortal: Unchained. Это значит, что какие-то мелкие баги и проблемы с оптимизацией, если они и возникают, будут решены на момент релиза. Хотя, если честно, за время прохождения я не замети ничего такого, чтобы сказать «Ну это же альфа, всё понятно». Нет, игра вполне стабильно работает, вылетов у меня не было, графика вполне классная, частота кадров тоже не прыгает, проблем с игровым миром или механиками я не заметил. Может какие-то мелочи ещё подправят, простоя я их не заметил, но уже сейчас проект выглядит играбельным, от него можно получать удовольствие и если вы тот геймер, который любит тяжелые сражения и выверенные атаки, то Immortal: Unchained вам понравится. Собственно, я не могу сказать, что прямо фанат хардкора и серия Souls для меня наиболее интересна, но окунуться в мир тяжелых сражений хотелось. Окунулся, понравилось, хочу еще.

Боевая система

Самой главной фишкой игры я считаю сложную боевую систему. Точнее, сама система вполне осваивается за пару-тройку сражений, но враги не дают вам передохнуть ни на секунду. Например, в самом начале, когда вам только дали в руки оружие огнестрельное и показали как можно убивать врагов, мы попадаем в помещение со здоровенным противником. У него щит в руках и копье, за три удара наш противник умирает. Согласитесь — три попадания врага это не так много, но выжить вы не сможете. Плюс, пробить щит нельзя, там смешной урон проходит. Нужно выжидать момент, вовремя прыгать за спину и стрелять точно в цель, нанося урон. И это на пятой минуте игры, друзья! Что там дальше будет я даже боюсь представить. Но, есть ощущение, что будет круто, ведь такая механика изучения противника и подбора способа его убийства меня зацепила. Да, игра правда сложная и это вам не рядовой шутер.

Графика

Я очень редко оцениваю картинку игровых проектов, так как сейчас важнее сюжет и механики. Однако, в этом проекте графика играет важную составляющую — через нее вы получаете большее понимание атмосферы. Тёмные коридоры, стены, напоминающие металл, отсутствие больших открытых пространств, везде трупы, скелеты, редкие огоньки. Картинка весьма мрачная, плюс музыкальное сопровождение аналогичное, от чего атмосфера в целом кажется достаточно тяжелой. Этого разработчик и хотел добиться, ведь сама по себе игра является сложным продуктом про апокалипсис и спасение космоса.

Управление

Та игра, ради которой стоит приобрести геймпад. Играть с клавиатуры и мышки тоже удобно, но основная часть боевой системы заключается в перекатах и уходе от атак противника. Если вы играете на клавиатуре, то одновременно прыгать, стрелять и менять траекторию будет весьма проблематично. Я привык и первый час игры стрелял именно с клавиатуры, но потом взял геймпад и ощущения вообще иные. Видно, что создатели все же затачивали игровой процесс на такой тип управления — прицел цепляется за цель и уже не отпускает, масса действий сделана для удобства игры с контроллером в руках.

Итог

Сразу после входа в игру я поставил на самые высокие настройки графики и на моем компьютере, который уже нельзя назвать ультра-мощным, я получил 59 кадров (почему-то не 60) без просадок. То есть, вообще кадры не прыгали, что достаточно интересно, ведь игра в альфе и вроде как оптимизации быть не должно, а она есть. Играть интересно, сложно, драки требуют мастерства и мгновенной реакции, враги постоянно чем-то удивляют. Нашего героя можно улучшать, улучшать ему оружие, но обо всем этом мы уже напишем после выхода игры в релиз, более детально.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Picooc Mini WH. Умные весы с детальной аналитикойОбзор Picooc Mini WH. Умные весы с детальной аналитикой
Обзор Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W. Блок питания с подсветкойОбзор Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W. Блок питания с подсветкой
Обзор Razer Electra V2 USB (RZ04-02220100-R3M1). Лучшие игровые наушники до 10000 рублейОбзор Razer Electra V2 USB (RZ04-02220100-R3M1). Лучшие игровые наушники до 10000 рублей
Обзор Artway MD-910. Многофункциональный видеорегистратор с двумя камерамиОбзор Artway MD-910. Многофункциональный видеорегистратор с двумя камерами
Обзор оперативной памяти Team Night Hawk RGB DDR4 (TF1D416G3000HC16CDC01)Обзор оперативной памяти Team Night Hawk RGB DDR4 (TF1D416G3000HC16CDC01)
Vivo стал официальным спонсором ФК «Локо...
Vivo стал официальным спонсором ФК «Локо1 марта состоялась пресс-конференция Vivo, которая была посвящена их сотрудничеству с ФК «Локомотив». До ...
Предварительный обзор LG 38WK95C-W Ultra...
Предварительный обзор LG 38WK95C-W UltraМы буквально недавно писали о мониторе LG 38WK95C-W, а теперь пришло время поговорить о мониторе с приста...
Предварительный обзор Archos Vision 215....
Предварительный обзор Archos Vision 215.Компьютер в форм-факторе моноблока всегда был интересным для покупателя по целому ряду причин. Не каждый ...
Обзор Synthetik. Весьма годный "рогалик"...
Обзор Synthetik. Весьма годный Меня очень сложно удивить игровым продуктом, особенно если речь идет не про ААА-проект. Большинство инди-...
Предварительный обзор Asus ZenBook 13 (U...
Предварительный обзор Asus ZenBook 13 (UСовременный рынок ноутбуков выглядит достаточно однобоко - пользователи либо покупают MacBook, либо смотр...
Обзор Clicker Racing. Кликер-гонка...
Обзор Clicker Racing. Кликер-гонкаПользователи полюбили кликеры - это просто, быстро и не требует от вас каких-либо особых навыков в мобиль...
Предварительный обзор Blu Vivo X. Много ...
Предварительный обзор Blu Vivo X. Много В последнее время разработчики мобильных телефонов стали много времени уделять таким фишкам, как нескольк...
Обзор FoxTail. Шикарная игра на вечер...
Обзор FoxTail. Шикарная игра на вечерЗнаете, вот я условно всегда делю разработчиков игр на тех, кто хочет заработать побольше денег и тех, кт...
Предварительный обзор Canon EOS 4000D. О...
Предварительный обзор Canon EOS 4000D. ОКомпания Canon решил развеять миф о том, что зеркальные фотоаппараты являются дорогими гаджетами и доступ...
Dell представила обновленную линейку про...
Dell представила обновленную линейку про1 марта в Москве прошла презентация Dell, на которой показали обновленную линейку продуктов. В нее вошли...
Обзор Digoo DG-FR100. Многофункциональны...
Обзор Digoo DG-FR100. МногофункциональныВы часто опаздываете на работу из-за не сработавшего будильника? Вы хотите просыпаться под звуки любимой ...
Планы по реализации и разработке Escape ...
Планы по реализации и разработке Escape Battlestate Games опубликовала список нововведений и обновлений, которые должны появиться в Escape from T...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor