Обзор Indivo stereoBand. Беспроводные наушники для музыки и звонков

2019-06-30, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Indivo stereoBand; [98]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогие Bluetooth наушники от компании Indivo, которые, как нам кажется, придутся по душе даже самым капризным пользователям. Наушники получили стильный дизайн и качественный звук. Встречайте, перед вами модель stereoBand. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке с прозрачным окошком. В комплект поставки включено следующее:
  • Беспроводные наушники Indivo stereoBand
  • Дополнительные силиконовые вкладыши
  • Кабель USB для зарядки
  • Документация

Особенности

  • Тип устройства: Bluetooth-наушники с микрофоном
  • Вид: вставные (затычки)
  • Тип: динамические
  • Диапазон воспроизводимых частот: 30 - 18500 Гц
  • Тип крепления: без крепления
  • Емкость аккумулятора: 80 мА⋅ч
  • Время работы: 6.5 ч
  • Время ожидания: 180 ч
  • Время зарядки: 2 ч

Внешний вид и функционал

В нашем распоряжении модель, выполненная в белом цвете. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не возникло, все детали закреплены аккуратно и надежно.

Для удобства ношения разработчики добавили шейный шнурок, который отлично гнется.

Длина проводов наушника регулируется благодаря специальным пластиковым зажимам.

Шейный шнурок объединяет в себе два блока управления с обозначением сторон.

Справа размещены кнопки переключения треков и Play.

Слева находится качелька регулировки громкости и кнопка ответа на звонки.

Здесь же можно увидеть кнопку вкл/выкл устройства и защищенный разъем microUSB для зарядки.

Пользователям понравится специальные магнитные разъемы для наушников, которые крепко удерживают их на месте, не позволяя болтаться.

Для сопряжения наушников с мобильным устройством необходимо включить девайс, после чего вы увидите, как загорится светодиодный индикатор состояния работы, будут чередоваться красный и синий цвет. Далее необходимо включить Bluetooth на вашем смартфоне и найти в списке устройств «INDIVO». После удачного сопряжения наушники провибрируют и индикатор будет мигать синим цветом.

Благодаря сменным силиконовым амбушюрам каждый пользователь сумеет подобрать для себя комфортный размер для ношения.

Пользователям понравится то, что при помощи Indivo stereoBand вам не обязательно вытаскивать свой смартфон из кармана при входящем вызове, либо для переключения музыкальной композиции. Все это можно делать при помощи функциональных кнопок на блоках управления наушника. Микрофон показывает неплохие результаты в работе. Собеседник слышал нас отчетливо. Не хватает лишь шумоподавления, чтобы обеспечить комфортный уровень работы в шумных местах.

Устройство получило под свое управление аккумулятор мощностью 80 мАч. Полной зарядки хватает приблизительно до 6 часов работы. Для полной зарядки необходимо потратить около 2 часов времени.

Качество звука

Теперь о самом главном – качестве звука. Разработчикам следует отдать должное за настройку звуковой составляющей наушников. На наше удивление несмотря на бюджетную стоимость девайса, все частоты настроены очень хорошо. Средних и высоких частот более чем достаточно, что позволяет услышать даже самые молейшие звуки. Кроме того, низкие частоты выдают приятные и четкие басы. Диапазона громкости хватает для комфортного уровня работы.

Итоги

Подводя итоги по беспроводным наушникам Indivo stereoBand следует отметить, что за небольшую цену вы получаете под свое управление стильное и многофункциональное решение на все случаи жизни. Indivo stereoBand позволяют отвечать на звонки и даже управлять мультимедийными функциями. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, современный дизайн, удобные формы, отличный функционал, качественный звук и конечно же доступная цена. Существенных минусов нам выявить не удалось.

Комментарии и отзывы Indivo stereoBand
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