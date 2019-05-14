Обзор Infected Shelter. Нечто необычное

2019-05-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - Infected Shelter; [144]
В последнее время даже небольшие студии удивляют нас качественными игровыми проектами, которые выглядят достаточно привлекательно и играются с удовольствием. Плюс таких игр в том, что они ничем не уступают в плане увлекательности ААА-проектам, но стоят гораздо дешевле. К примеру, Infected Shelter стоит сущие копейки по нынешним ценам, а взамен вы получаете полноценную игру с интересным повествованием и бодрым геймплеем. Разве этого недостаточно, чтобы потратить свое время и силы на изучение нового виртуального мира? Сегодня мы поговорим о преимуществах и явных недостатках проекта, чтобы вы понимали, почему мы так хвалим Infected Shelter и почему эта игра насколько хороша. Да, сразу отмечу, что она подойдет далеко не всем игрокам — если вы фанат реалистичной графики или чего-то в таком духе, то этот релиз вам не подходит категорически. А вот фанатам необычного игрового процесса эта игра явно подойдет.

Геймплей

Игровой процесс довольно простой и полностью основан на сражениях против зомби. Ваш персонаж двигается по виртуальным уровням, которые отличаются друг от друга своей архитектурой и дизайном, на его пути встречаются зараженные монстры, которые хотят главного героя съесть. Мы же в свою очередь атакуем монстров в ответ и наносим урон благодаря кулакам или оружию ближнего боя. Есть еще классные пистолеты и прочие огнестрельные стволы, но они попадаются не так часто, как хотелось бы, плюс не всегда получается попасть по противнику из-за особенностей вида сбоку. Но, суть вы поняли — приходим на уровень, уничтожаем противников, двигаемся дальше. Постепенно вы привыкните к управлению и разберетесь в том, как стоит драться с врагами, какие у них есть особенности и тактики. К сожалению, никакого обучения с этими элементами нет — догадывайтесь сами.

Управление

Вам может показаться, что управление в игре максимально простое, но на деле все гораздо сложнее. Передвигается наш персонаж на клавишах WASD, но нужно еще блокировать атаки левым Shift и перекатываться этим же Shift в комбинации со стрелкам. Атаковать вы будете левой клавишей мыши, плюс есть несколько комбинаций и правая клавиша мыши тоже используется. Получается крайне тяжелое управление, ведь в бою очень просто запутаться в комбинациях, а про увороты я вообще молчу. Не стоит думать, что игра казуальная и что она вам легко поддастся буквально с первых минут.

Недостатки

Игра довольно интересная, но в ней есть явные недостатки, которые бросаются в глаза. Во-первых, управление явно создавали люди, которые сначала его придумали, а потом уже посмотрели на клавиатуру. Некоторые действия выполнять очень трудно, а комбинации вроде нажать ЛКМ четыре раза вызывает лишь недоумение. Во-вторых, враги довольно часто атакуют вас с большего расстояния, чем им положено. Много раз меня ловил зомби, который стоят за пару метров от главного героя. И, в-третьих, анимации довольно часто хромают на обе ноги, что тоже слегка разочаровывает.

Итог

Я могу с уверенностью сказать, что Infected Shelter понравится тем геймерам, которые любят сидеть перед монитором, сражаться с однотипными врагами и постепенно продвигаться дальше, набирая опыт и навыки. Это не та игра, которая удивит вас качеством картинки и уж точно эта игра не удивит вас невероятным геймплеем. Управление сложное, но его легко понять, враги тоже весьма ожидаемые. Вам нужно лишь немного потренироваться, чтобы привыкнуть к игре и начать казнить врагов налево и направо. Если вам это интересно, то самое время посмотреть на то, что игра из себя представляет.

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