Обзор Infernal Radiation. Самая странная игра 2020 года

Сегодня на обзор попала достаточно странная игра, которая требует от геймера не сколько хорошей реакции, сколько умения вовремя нажимать одну из двух кнопок на мышке. При этом сеттинг максимально мрачный, странный и местами пугающий. Если вам кажется, что это всё как-то может срастись в увлекательное приключение, то смело начинайте путь и сражайтесь с врагами, которых здесь сотни. А я сейчас расскажу, на что из всего этого стоит обратить своё внимание, чтобы получить хоть немного удовольствия.

Графика всему голова

Я не могу сказать, что для меня графическая составляющая игры — самое важное. Сюжет и общее удовольствие куда важнее, на самом деле, но нужно понимать, что удовольствие от эстетического наслаждения тоже нужно получать. И здесь с этим небольшие проблемы. Нет, к самой картинке претензий нет, это вполне нормально, что графика проще, чем в ААА-релизах, ведь это явно малобюджетный проект, у которого нет такого размаха и сотни дизайнеров. Но мне не очень понравилась работа с камерой — местами было банально неудобно смотреть на экран, так как на передний план разработчики решали вынести огонь или стены, которые сильно мешали осмотру локации. И, конечно, я понимаю, что игра сама по себе достаточно тёмная, так что ожидать от нее красок было бы странно, но местами приходилось подкручивать контраст на мониторе из-за слишком уж тёмных локаций, где вообще ничего не видно.

Боевая система

Ещё вопросы вызвала боевая система, которую почему-то решили особо не рассказывать в формате обучения, а буквально сразу кинули в бой. Конечно, враги в начале не шибко сильные, так что победить их можно даже методом тыка, но хотелось бы чуть более продвинутое обучение, и чтобы можно было понять какие-то тактики и особенности механик без использования проб и ошибок. С другой стороны, для сражений вам в буквальном смысле хватит лишь мышки, что существенно упрощает жизнь — сражайся себе, наслаждайся, не трать много времени на то, чтобы привыкнуть к сложной раскладке клавиатуры. В целом, противники тоже ничего, интересные, так что скучать вам никто не даст, а значит, хоть за это игру можно похвалить.

Что не понравилось

Я понимаю, что игра в бете, она разрабатывается и не совсем так скоро отправится в полноценный релиз, но русской локализации очень не хватает. Да, здесь нет сложных текстов и при минимальном уровне знаний английского языка можно легко разобраться, но согласитесь, что намного приятнее изучать виртуальный мир, когда всё на русском языке. Конечно, это уже очень странная придирка, особенно если учитывать, что разработчики явно не из России, но мне всегда в играх с текстовой составляющей очень хочется иметь локализацию. Других технических проблем или багов я не заметил, так что если вы знаете английский хотя бы на троечку, то будет комфортно.

Итог

Я поиграл достаточное количество времени, чтобы понять, что игра весьма специфичная и неоднозначная. Мне в итоге понравилась боевая система, когда я понял все тонкости и научился правильно жать кнопки, плюс врагов много и они интересные, плюс есть различные тонкости, которые требуют понимания. Сама же игра в плане сюжета или геймплея не привлекает совершенно, так как ничего не меняется — вы как в начале кликали две клавиши, так и будете это делать потом, спустя пять часов. Да, враги станут сложнее и пинать их нужно будет дольше, но я бы не сказал, что это увлекательно. Может, если вы просто фанат мрачной тематики и вам хочется посмотреть в 2020 году на персонажа сбоку, то можно попробовать. Всем остальным скорее не советую.
Комментарии и отзывы Infernal Radiation
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