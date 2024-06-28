Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro

Кажется, направление игровых смартфонов GT пользуется таким высоким спросом, что Infinix решила выпустить его продолжение в виде GT 20 Pro. Новинка получила AMOLED-экран на 144 Гц, процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 45 Вт и многое другое. Как данная новинка показала себя в реальных условиях жизни — рассказываем в нашем обзоре.

Комплектация

Infinix GT 20 Pro поставляется в эффектной двусоставной коробке. Чтобы её открыть, нужно отогнуть в сторону четыре «лепестка», которые крепятся на магните. В комплект входят: сам смартфон, качественный пластиковый чехол, зарядное устройство мощностью 45 Вт, защитное стекло, скрепка для извлечения лотка SIM-карт, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Infinix GT 20 Pro является логическим продолжением модели GT 10 Pro. От неё смартфон унаследовал практически все дизайнерские решения. Задняя крышка выполнена в прозрачном стиле с эффектным градиентным узором в духе «киберпанка». Узор стал ещё более нарядным и привлекающим.

Корпус выполнен из глянцевого пластика, поэтому с одной стороны он классно играет на свету, а с другой — на нём тут же остаются отпечатки пальцев.

Плоские грани смартфона соответствуют последним тенденциям и обеспечивают удобство использования. Габариты модели составляют 164,3 x 75,4 x 8,2 мм, а вес — 194 грамма.

Световой индикатор заметно изменился. Теперь он выполнен в виде полукруга и занимает намного больше места. Данный полукруг загорается при различных событиях, таких как входящие звонки и уведомления, и может быть настроен в меню «Эффект подсветки».

Смартфон доступен в трёх цветах: серебристый, оранжевый и голубой.

Лоток для двух SIM-карт расположен снизу. Здесь же находятся микрофон, порт USB Type-C и стереодинамик. Качество звука вполне достойное.

Экран

Экран Infinix GT 20 Pro имеет размер 6,78 дюйма с разрешением 2436 х 1080 пикселей. AMOLED-матрица обеспечивает насыщенные цвета и отличную видимость даже на ярком солнце. Пиковая яркость составляет 1300 нит. Углы обзора также на высоте. Благодаря высокой частоте обновления экрана в 144 Гц интерфейс выглядит плавным, а игры — более отзывчивыми.

Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном и отличается быстротой и точностью. Анимацию срабатывания можно настроить, выбрав одну из трёх доступных в настройках.

Настройки экрана включают возможность изменения цветовой температуры, активацию режима защиты зрения, адаптивную регулировку яркости и тёмную тему, которая помогает экономить заряд батареи благодаря AMOLED-матрице.

Железо

Infinix GT 20 Pro оснащён процессором MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. Среди его ядер имеются: 1x3.1 GHz Cortex-A78, 3x3.0 GHz Cortex-A78 и 4x2.0 GHz Cortex-A55. Объём оперативной памяти составляет 12 ГБ, но её можно расширить до 24 ГБ за счёт использования части внутреннего накопителя. Его объём равен 256 ГБ. Также существует версия на 8 Гбайт ОЗУ.Запаса производительности процессора хватает, чтобы обеспечивать комфортную работу с большинством игр на высоких настройках, таких как PUBG Mobile, Standoff 2 и WoT Blitz. Genshin Impact идёт на средних настройках, что уже достойно.

Смартфон работает на Android 14 с фирменной оболочкой XOS, которая обеспечивает плавную работу и не перегружена лишними приложениями. По умолчанию на экран смартфона установлена тема «PUBG». Среди изменений в ней есть стилизованные иконки, нарядные заставки и красивая анимация при блокировке и разблокировке устройства. При желании данную тему можно поменять. В XOS есть возможность клонирования приложений. Смартфон поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC для бесконтактной оплаты.

Камера

Основной на 108 Мпикс с апертурой f/1.8

Датчик глубины на 2 Мпикс

Макромодуль на 2 Мпикс

Камера Infinix GT 20 Pro включает три модуля:

Основной модуль с датчиком Samsung HM6 позволяет делать яркие и детализированные снимки с корректной цветопередачей. На него можно спокойно делать снимки с трёхкратным увеличением, не боясь сильно потерять в качестве. На качество фотографии положительно влияет искусственный интеллект, который автоматически настраивает параметры съёмки.

Макромодуль, несмотря на разрешение всего 2 Мп, позволяет разглядеть детали, которые не видны невооружённым глазом. Например, на металлическом шаре, который кажется идеально гладким, камера может разглядеть вертикальные линии.

Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. Снимки на неё выходят довольно чёткими. Также она оснащена вспышкой для селфи, что помогает получать качественные автопортреты даже в условиях недостаточного освещения.

Батарея

Видео можно записывать в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду или в Full HD при 60 и даже 240 кадрах в секунду, что позволяет создавать высококачественные видеоролики для разных целей.Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч обеспечивает автономность на весь день при средней нагрузке, включая просмотр видео, использование социальных сетей и мессенджеров, а также периодические игровые сессии. Если включить тёмную тему, выставить постоянные 60 Гц и преимущественно использовать Wi-Fi вместо LTE, то смартфон может проработать ещё дольше.Быстрая зарядка на 45 Вт позволяет полностью зарядить устройство за 1 час, что очень достойно. К сожалению, беспроводной зарядки в GT 20 Pro нет.

Итоги

Infinix GT 20 Pro — это один из самых стильных игровых смартфонов в своём ценовом сегменте. Его дизайн выделяется резкими линиями корпуса и градиентной задней панелью, украшенной элегантным полукруглым индикатором. Само собой, вкусы у всех разные, но Infinix GT 20 Pro определённо найдёт свою аудиторию. К его прочим плюсам стоит отнести яркий AMOLED-экран с частотой 144 Гц, высокую производительность, привлекательный интерфейс, качественный звук, поддержку быстрой зарядки на 45 Вт и хороший запас автономности. Камеры смартфона также демонстрируют хорошее качество снимков. К минусам стоит отнести отсутствие ультраширокоугольного модуля.