Обзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетник

Компания Infinix еще в июне для российского рынка представила новое поколение доступных смартфонов серии HOT, в которую вошли модели 12i и 12 Play. К нам в руки попал Infinix Hot 12i, который при цене около 12 000 рублей обладает большим дисплеем на 6,6 дюйма, тройной камерой и емким аккумулятором на 5000 мАч. Как все это работает на деле — рассказываем в нашем обзоре.

Комплектация

Infinix Hot 12i поставляется в картонной коробке в фирменном зеленом цвете. Внутри нее находятся сам смартфон, кабель питания, зарядное устройство, гарантийный талон и руководство пользователя. Комплектного силиконового чехла, к сожалению, нет.

Внешний вид

Дизайн Infinix Hot 12i можно считать удачным. Он выглядит дороже, чем у большинства конкурентов того же класса в первую очередь из-за наличия крупного блока камер, который обычно встречается в смартфонах в ценовом сегменте около 20 000 рублей.

На заднюю крышку нанесен интересный узор, который играет на свету. Корпус выполнен целиком из пластика. Поверхность глянцевая, отпечатки пальцев скапливаются довольно быстро. Единственным выходом из этой ситуации является покупка стороннего чехла.

Сканер отпечатков пальцев находится сзади. Отклик работы не самый плохой, точность срабатывания высокая.

Infinix Hot 12i можно купить в одном из четырех цветах: черный, зеленый, золотой или синий.

На нижней грани смартфона расположились аудиоджек, микрофон, microUSB и основной динамик. Кстати, качество звука приличное, как и запас громкости, поэтому можно с удовольствием смотреть видео на YouTube или любом другом ресурсе.

На правой грани находятся качелька громкости и кнопка разблокировки.

В лоток можно поместить одновременно две SIM карты и MicroSD объемом до 512 Гбайт.

Экран

Касательно дисплея Infinix Hot 12i не удивляет. В нем установлен большой экран на 6,6 дюйма с HD+ разрешением (1612x720) и соотношением сторон 20:9. Он занимает 83.1% от всей лицевой поверхности. Плотность пикселей составляет 267 ppi, изображение сильно не зернит. Заявлена пиковая яркость 480 нит, реальная цифра чуть ниже, но смартфоном все равно можно спокойно пользоваться и в солнечную погоду. Частота обновления дисплея стандартная — 60 Гц.

Углы обзора отличные, наличие засветов не наблюдаются.

Фронтальная камера находится сверху в каплевидном вырезе. С помощью нее естественно можно разблокировать смартфон.

В настройках экрана в соответствующем разделе можно включить режим защиты зрения с менее интенсивными синими цветами и активировать темную тему. Отрегулировать цветовой режим и температуру почему-то нельзя.

Начинка

Infinix Hot 12i работает на четырехъядерном процессоре MediaTek Helio A22, построенном по 12-нм техпроцессу. Объем оперативной памяти типа LPDDR4X составляется 4 Гбайт. Хорошая новость заключается в том, что ее можно расширить до тех самых заявленных на коробке смартфона 7 Гбайт за счет использования внутренней памяти, объем которой, к слову, составляет 64 Гбайт. Делается это легко в разделе Настройки > Память > Объединение памяти > Задать виртуальную оперативную память.

Запаса производительности хватает на то, чтобы относительно шустро открывать приложения, держать одновременно открытыми 5-6 программ, включая браузер. Ничего не вылетает, какие-либо ошибки не появляются, смартфон не начинает перезагружаться в неожиданные моменты. Работает стабильно и для ультрабюджетника это главное.

Если вы любитель поиграть на смартфоне, то в таком случае лучше смотреть в сторону старшей модели линейки Infinix Hot 12 Play, но 12i тоже что-то да может. Простые игры по типу Brawl Stars идут без особых проблем. Во что-то более тяжелое, как PUBG Mobile удастся поиграть только на самых минимальных настройках, да и то периодически можно поймать падение fps.

Смартфон работает на Android 11 с установленной сверху фирменной оболочкой XOS. Интерфейс понятный, работает довольно шустро. Есть широкий спектр кастомизаций — смена темы, размера, формы, количества иконок на рабочем столе, цвета текста, смены направления прокрутки и тд. Есть поддержка быстрого Wi-Fi частотой 5 ГГц. Модуль NFC для бесконтактной оплаты не предусмотрен.

Камера

- Основной: 13 Мпикс, светосила f/1.8;

- Датчик измерения глубины: 0.3 Мпикс;

- Макромодуль: 0.3 Мпикс.

Блок камер состоит из трех модулей:Самым значимым является первым, остальные играют больше декоративную роль. Для своего класса качество снимков неплохое, есть автофокус, баланс белового определяется корректно, уровень детализации на сносном уровне.

Фронтальная камера удивила. Рядом с модулем на 8 Мпикс находится полноценная вспышка. По этой причине можно делать снимки даже в условиях недостаточной освещенности или созваниваться по видео.

Аккумулятор

Итоги

Видео можно записывать в FullHD при 30 кадров/сек. Какой-либо стабилизации изображения нет, но и увидеть ее здесь мы и не рассчитывали.Емкость батареи составляет 5000 мАч. С учетом непрожорливого HD+ дисплея и процессора его хватает на день работы с использованием браузера, мессенджеров, запуском видео и игр. Если говорить более конкретно, то смартфон выдерживает 8 часов активной работы экрана с выставленной яркостью 70%Поддержки быстрой зарядки в смартфоне нет, поэтому чтобы полностью зарядить Infinix Hot 12i понадобится ни много ни мало 3,5 часа.Infinix Hot 12i — это достойный ультрабюджетник, который можно без каких-либо заморочек прийти и купить в магазине с официальной гарантией. Он подойдет для тех, кто хочет получить понятный смартфон с большим дисплеем, неплохой камерой, шустрой оболочкой и приличной автономностью. К его остальным положительным сторонам стоит отнести наличие сканера отпечатков пальцев, двухдиапазонного Wi-Fi и высокого качество звука. Из минусов мы выделили отсутствие модуля NFC и комплектного чехла.