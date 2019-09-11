Обзор Ion Fury. Классический шутер...

Геймплей

Далеко не все современные пользователи помнят, как выглядели шутеры в начале двадцать первого века. Тогда мы не знали про донат в играх, не знали про мультиплеер и лишь мечтали про более красивую картинку. Сегодня мы предлагаем посмотреть на современный вариант в том же стиле, только с большим набором функций и возможностей. Будет весело.

Локации

Игроки в Ion Fury должны бегать, стрелять и изредка решать легкие головоломки. Разрабочики специально не сильно усложняли игровой процесс, чтобы вы не напрягались, а наоборот, расслаблялись во время войны против опасных противников. Здесь геймер блуждает по виртуальному миру, о котором мы позже поговорим, ищет припасы и ресурсы, стреляет по врагам и мусорным мешкам, получая от этого тонну удовольствия и позитивных эмоций. Стрельба крайне приятная и даже есть некий намек на реалистичную физику, плюс врагов довольно много и можно вдоволь повеселиться во время их активного отстрела. Для фанатов олдскульных шутеров, которые любят графику начала 2000-х и все из этого раздела, игра просто идеальная. Море эмоций от сражений с врагами, тьма оружия и отсутствие какой-либо необходимости думать над происходящим. Здесь наоборот нужно меньше думать и больше стрелять.

Графика

Удивительно, но уровни в данной игре совершенно не коридорные — есть разные дополнительные комнаты или потайные ходы, которые могут подарить вам больше ресурсов или даже крутую пушку, а могут просто предоставить возможность поцеловать закрытый замок и вернуться обратно. Приходится постоянно на каждом уровне сначала выносить врагов вперед ногами, потом изучать окрестности на предмет ценных вещей, плюс нужно мусорные баки и мешки расстреливать, ведь там тоже иногда бывают ресурсы нужные. На некоторых же локациях нужно овсе много бегать в поисках карты, которая откроет нужную дверь, а ведь она никогда не лежит на видном и свободно доступном месте — нужно всегда сначала перебить армию врагов, чтобы ее отыскать. Это все делает игру максимально увлекательной, ведь нет привычной линейности действий и вы всегда можете придумать какое-то развлечение на ходу.

Итог

Сложно оценивать графику данного проекта, учитывая определенные его особенности, но все же давайте это сделаем. Картинка выполнена в лучших традициях начала двадцать первого века — большое оружие перед игроком, прицел тоже не маленький, графика объемная и даже текстуры на заднем плане имеются, но в целом ничего удивительного. Просто представьте, что это ремейк крутого шутера, в который вы играли лет двадцать назад, только с более современной графикой, с более продвинутыми механиками и прочими улучшениями. Для фанатов олдскула, которые скучают по таким вот плоским панелям и низкому разрешению текстур, графика покажется привлекательной и яркой — есть на что посмотреть и по чему пострелять. Если же вы привыкли играть исключительно в ААА-проекты, то данная картинка заставит ваши глаза страдать. Собственно, на второй сорт геймеров проект на рассчитан.

Мне лично игра очень понравилась своей атмосферой, стилем и подачей — разработчики показали весьма привлекательную картинку, реалистичную стрельбу и опасных противников. Просто запустите шутер на максимальном уровне сложности и вы сразу поймете, почему Ion Fury намного привлекательней большинства современных проектов. Конечно, ценителям современной продвинутой графики такой проект не подойдет по целому ряду причин, но если вы фанат олдскула и желаете вспомнить молодость, то настоятельно рекомендуем.